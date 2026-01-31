A La Rochelle, le LOU veut allier discipline et victoire

Le LOU Rugby poursuit sa série de déplacements avec un nouveau défi important, surtout dans une période compliquée. Ce samedi à 16h35, les Lyonnais se rendront à Marcel-Deflandre pour défier le Stade Rochelais, avec l’ambition de confirmer les progrès affichés loin du Matmut Stadium.

Mais tout d’abord, cette rencontre se disputera dans un contexte particulier pour le Stade Rochelais. Le club charentais a récemment été touché avec l’annonce de la fin de carrière d’Uini Atonio. Le pilier droit international français, figure emblématique des Jaune et Noir, a été contraint de mettre un terme à sa carrière après un grave problème de santé survenu à Marcoussis. Une absence lourde, tant sportivement qu’humainement, qui marque profondément le club et son vestiaire.

Après avoir arraché un bonus défensif précieux sur la pelouse du Racing 92 au terme d’un match engagé mais perdu, les hommes de Karim Ghezal se projettent désormais vers un autre rendez-vous périlleux.

Face à lui, le LOU trouvera une formation rochelaise également en quête de constance. Malgré un effectif expérimenté, les Maritimes peinent à enchaîner les succès et restent pour l’heure en dehors du Top 6. À domicile, portés par leur public, les Rochelais chercheront à se relancer dans la course aux phases finales.

L’enjeu est important pour les deux équipes. Pour le LOU Rugby, ce déplacement représente une nouvelle opportunité de confirmer la dynamique observée à Paris. Après cette prestation solide face au Racing, les Lyonnais voudront rééditer un match discipliné afin de ramener des points à l’extérieur, voire rêver d’un exploit.