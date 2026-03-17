Politique

Jean-Michel Aulas rouvre la porte au débat avec Grégory Doucet : "Ca peut être une motivation importante"

Jean-Michel Aulas rouvre la porte au débat avec Grégory Doucet : "Ca peut être une motivation importante"

Son ultimatum n'ayant pas fonctionné, Jean-Michel Aulas pourrait décider finalement de débattre avec Grégory Doucet ce mercredi sur France 3. Le candidat à la mairie de Lyon réclame un cadre plus apaisé.

Ce lundi 16 mars, Jean-Michel Aulas a d'abord refusé de débattre avec Grégory Doucet si ce dernier nouait son alliance "de la honte" avec la France Insoumise. Et comme le maire écologiste a tout de même tapé dans la main d'Anaïs Belouassa-Cherifi, JMA revoit sa position.

L'ancien président de l'OL a profité d'un porte-à-porte à la Part-Dieu pour rouvrir la porte à ce débat télévisé organisé par France 3.

"Si vous m'expliquez que de ne pas débattre avec M. Doucet, c'est avoir peur de M. Doucet, je vous donnerai une réponse (mardi). Mais en tout cas, je n'ai aucune appréhension à aller débattre avec M. Doucet. Au contraire, ça peut être une motivation importante", poursuivait Jean-Michel Aulas.

Mais le cadre devra être différent du format proposé par BFM-TV il y a deux semaines. "J'ai reçu des centaines de lettres pour me dire 'merci de pas être tombé dans les extrémismes'. Moi, je suis prêt à débattre sur le fond. Je pense connaître aussi bien, malheureusement pour le maire actuel, les sujets qui permettent aux Lyonnais d'être dans de bonnes conditions. Donc non, détrompez-vous, ce n'est pas le débat qui a fait changer les choses, c'est peut-être la manière dont a été animé le débat. Et quand vous avez trois personnes qui vous coupent la parole sans arrêt, qui vous insultent et qui n'arrêtent pas de vous pousser dans vos retranchements, moi je préfère rester au-dessus de la mêlée", analysait-il.

Alors, débat ou pas débat ? Réponse ce mardi.

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Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

municipales 2026 à Lyon

2 commentaires
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Winchester 73 le 17/03/2026 à 06:27

Il a raison jean Michel, comment être serein face à un ecolo islamogauchiste allié à LFI .

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Balayez devant votre porte le 17/03/2026 à 06:11

Il est facile de critiquer son adversaire sur ses choix politiques.
Mais il devrait faire pareil sur certains de ses candidats sulfureux.... A bon entendeur

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