Lyon Politiques

Lyon Politiques : "collaboration" Ville-Métropole et les nouveaux exécutifs - 03/04/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : "collaboration" Ville-Métropole et les nouveaux exécutifs - 03/04/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Une "collaboration" entre Doucet et Sarselli qui accouche d'une entente sur les JO : enfin de la com' maîtrisée et intelligente ?
- Vice-présidents et adjoints enfin révélés : la culture reléguée, le Rayonnement kézaco, peu de renouvellement ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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Véronique Sarselli

Grégory Doucet

métropole de Lyon

ville de lyon

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