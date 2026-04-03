Lyon Politiques : "collaboration" Ville-Métropole et les nouveaux exécutifs - 03/04/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Une "collaboration" entre Doucet et Sarselli qui accouche d'une entente sur les JO : enfin de la com' maîtrisée et intelligente ?

- Vice-présidents et adjoints enfin révélés : la culture reléguée, le Rayonnement kézaco, peu de renouvellement ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.