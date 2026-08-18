Piscine de Bron : les faits reprochés à l'homme interpellé requalifiés en "viol sur personne vulnérable"

Les faits présumés sont encore plus graves et révoltants que ceux initialement annoncés.

L'homme interpellé samedi à la piscine municipale de Bron fait désormais l'objet d'une enquête pour "viol commis sur personne vulnérable".

Lors de son arrestation, le trentenaire était suspecté de tentative d'agression sexuelle.

A l'issue de sa garde à vue prolongée dimanche soir, il a été mis en examen puis laissé libre. Le suspect fait l'objet d'un contrôle judiciaire, le temps que l'enquête se poursuive.