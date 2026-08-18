Piscine de Bron : les faits reprochés à l'homme interpellé requalifiés en "viol sur personne vulnérable"

Les faits présumés sont encore plus graves et révoltants que ceux initialement annoncés.
L'homme interpellé samedi à la piscine municipale de Bron fait désormais l'objet d'une enquête pour "viol commis sur personne vulnérable".
Lors de son arrestation, le trentenaire était suspecté de tentative d'agression sexuelle.
A l'issue de sa garde à vue prolongée dimanche soir, il a été mis en examen puis laissé libre. Le suspect fait l'objet d'un contrôle judiciaire, le temps que l'enquête se poursuive.
il faut publier son nom;pour lui faire honte;Signaler Répondre
Donc, on a une requalification avec une aggravation des faits reprochés à cet individu.Signaler Répondre
Nous sommes donc bien d'accord sur le fait que la situation actuelle n'est pas imputable exclusivement aux casso'c qui sévissent sur la place lyonnaise ou même française, mais clairement organisée, structurée et avalisée par notre propre système judiciaire sous la houlette des directives publiques?
Ce temps de liberté gentiment accordé pour de tels méfaits finira par servir tôt ou tard de fenêtre de tir (au sens propre comme au figuré) aux proches des victimes pour palier à l'insignifiance du rôle régalien de ce pseudo Etat financé et contrepartie de nos merveilleux impôts (dont il n'est même plus foutu d'assurer la sécurité des données...).
Consternant.
Quelle honte laisser libre le temps de l'enquête faudrait arrêter le juge qui la remis en liberté et lincarceré 6 mois minimum pour luit remettre les idées aux claire certains juge sont complice de ce genre dagissemmentSignaler Répondre
Requalifié en " viol sur personne vulnérable " et la justice lui offre quand même une bouée !Signaler Répondre
La victime, je pense, a été envoyée en prison... Vive le système judiciaire français .....Signaler Répondre
Laisser libre pour s'enfuir ou pour recommencer ?Signaler Répondre
Le gars mis en examen et laissé libre pour un viol ? ? ? nous somme ou là ? visiblement en France !Signaler Répondre