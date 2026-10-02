Tennis : le Lyonnais Kyrian Jacquet entre dans le Top 100 mondial

À 25 ans, le joueur qui s’entraîne à l’ALL IN DLSI Academy de Décines a fait son entrée dans le top 100 du classement ATP. Le Lyonnais apparaît cette semaine à la 86e place du classement ATP, après avoir gagné 21 positions.

Une progression obtenue grâce à son très beau parcours réalisé la semaine dernière à Hangzhou. Jacquet y a notamment dominé l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, alors 30e mondial, en deux sets (6-2, 6-3), avant d’écarter Fabian Marozsan, 59e mondial. Il s’est ainsi offert la première demi-finale ATP de sa carrière, finalement perdue face à Andrey Rublev (7-6, 6-1).

Cette performance lui permet de faire tomber une barrière qu’il n’était jusqu'ici jamais parvenu à franchir. Avant le tournoi chinois, le joueur formé dans la région occupait la 107e place mondiale et son meilleur classement restait une 102e position atteinte en février. Avec 681 points, il devient le 92e Français à intégrer le Top 100 depuis la création du classement ATP en 1973.

Le tennisman lyonnais est par ailleurs le deuxième joueur de l’ALL IN DLSI Academy à intégrer récemment le Top 100, après Titouan Droguet, qui s’entraîne pour sa part sur le site de Villeneuve-Loubet et pointe désormais à la 72e place mondiale.