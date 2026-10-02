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Soutenir les lycéens et condamner les violences

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Soutenir les lycéens et condamner les violences

Depuis quatre jours, des lycées sont bloqués à Lyon et dans le Rhône.

Ce jeudi encore, 27 établissements étaient concernés, dont cinq collèges. Il y a eu des interpellations, des blessés, des tirs de mortiers devant certains établissements. La façade du lycée Lumière a même été touchée par un incendie.

Évidemment, tout cela doit être condamné.

Mais j’ai quand même un problème avec la petite musique qui commence déjà à s’installer : celle qui voudrait résumer toute cette mobilisation à quelques poubelles brûlées et à quelques casseurs venus chercher l’affrontement.

Parce que les jeunes qui se mobilisent ne sont pas, dans leur immense majorité, ceux qui viennent tirer des mortiers.

Et surtout parce que, derrière tout ça, il y a quelque chose qu’on devrait peut-être commencer par trouver plutôt rassurant : des jeunes qui ont encore envie de se faire entendre et qui ont donc encore de l’espoir.

On passe notre temps à leur expliquer qu’ils sont désabusés, qu’ils ne s’intéressent plus à rien, qu’ils ne lisent plus, qu’ils ne votent plus, qu’ils vivent sur leurs téléphones.

Et le jour où ils sortent de leurs écrans pour aller dans la rue, on leur explique qu’ils feraient mieux de rentrer chez eux.

Il faudrait savoir.

Évidemment, je ne vais pas transformer un tir de mortier en acte révolutionnaire. Une poubelle brûlée n’a jamais recruté un prof. Une vitre cassée n’a jamais diminué le nombre d’élèves dans une classe. Et un abribus détruit n’a jamais amélioré l’avenir de qui que ce soit.

Le problème, c’est même que la violence finit toujours par rendre service à celles et ceux qui ne veulent pas parler du fond.

À partir du moment où une poubelle brûle, les caméras regardent la poubelle.

Plus personne ne parle des professeurs absents, des classes surchargées ou du manque de moyens.

C’est vieux comme le monde. Ou au moins vieux comme Mai 68.

On se souvient aujourd’hui des pavés, des barricades et des slogans sur les murs. C’est plus photogénique.

On oublie souvent que Mai 68, c’était aussi des assemblées générales interminables, des syndicats, des représentants, des tracts, des réunions, des négociations et des manifestations organisées.

Bref, beaucoup de choses extrêmement peu instagrammables.

Et pourtant, c’est probablement cette organisation qui a fait la force du mouvement.

C’est peut-être la leçon à retenir aujourd’hui.

Si cette jeunesse veut être entendue, il faut qu’elle s’organise.

Qu’elle fasse des assemblées générales. Qu’elle désigne des représentants. Qu’elle écrive noir sur blanc ce qu’elle demande. Qu’elle rencontre les élus. Qu’elle empêche surtout quelques casseurs de venir décider à sa place de l’image qu’elle donnera.

Parce qu’une mobilisation pacifique et organisée est beaucoup plus difficile à caricaturer. Et surtout beaucoup plus difficile à ignorer.

Je préfère mille fois voir des lycéens débattre pendant trois heures dans une cour d’école que les voir considérer que tout cela ne sert plus à rien.

Je préfère une jeunesse qui nous bouscule à une jeunesse qui baisse les bras.

Elle a probablement parfois tort. Elle peut être maladroite. Elle peut s’emporter. C’est aussi cela, avoir 16 ou 17 ans.

Nous l’avons tous été. Et les générations précédentes n’étaient franchement pas toujours plus sages.

Alors oui, qu’ils continuent à parler. Qu’ils continuent à se mobiliser. Qu’ils continuent à nous déranger un peu, même.

Mais qu’ils ne laissent jamais la violence parler à leur place.

Parce qu’au fond, ce serait assez triste que la seule chose que nous retenions d’une jeunesse qui réclame qu’on s’intéresse davantage à son école soit la photo d’une poubelle en feu.

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Joris Hadj

lycéens

28 commentaires
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le prof le 02/10/2026 à 16:23

Soutenir les bas du front, NON Merci!

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LFI rejoint le corps enseignant le 02/10/2026 à 14:55
c'est fait ! a écrit le 02/10/2026 à 10h34

"Qu’elle écrive noir sur blanc ce qu’elle demande"

C'est fait :
1 - "Free Gaza"
2 - "La Peau lisse tue"
3 - "Ont veux moin deur de cour"
4 - "Un smique lisséun"

Bonne nouvelle, les plus doués qui, fruit d'un travail acharné ont écrit noir sur blanc ces revendications, auront la carrière toute tracée qu'ils méritent chez LFI !

Les cours de soutien en français seront donnés par Delogu
Les cours de maintien par Soudais
Les cours de confection de pétards par Boyard
Les cours de diction par Mélenchon en personne
Les cours d'économie par Chikirou
Les cours de toilettage canin par Aubry
Les cours de tissage de keffiehs par Hassan
Le recrutement se poursuit

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Très mauvais titre le 02/10/2026 à 14:09

Les lycéens ne se sentent en rien devoir soutenir ce mouvement, encore moins devoir être soutenus, en se faisant amalgamer même de la plus infime manière à ce déchainement de destructions qui n'a RIEN en commun avec l'esprit de ces jeunes qui aiment sincèrement l'école et qui font de leur mieux pendant cette étape de leur vie.

C'est le piège fatal à chaque fois des commentateurs qui essayent de donner des gages de compréhension envers les "bons" étudiants en essayant de séparer leurs préoccupations "légitimes" et la violence, mais de ce fait ils instillent que cette violence est fondée (justement donc, au fond...) sur des revendications saines des lycéens son-violents.

Alors que NON, les lycéens ne veulent RIEN avoir affaire avec ces purs émeutiers à buts ultra-politisés avant tout.

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Raquelle rigolade ! le 02/10/2026 à 14:05

Tellement perché que ça en est comique

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sero-sero le 02/10/2026 à 14:03
monsieur sero a écrit le 02/10/2026 à 13h06

cet article est nul

positif?

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Playtex coeur croisé le 02/10/2026 à 13:37
Ex Précisions a écrit le 02/10/2026 à 12h14

Les lycéens soutiennent les casseurs donc c'est kif kif en "non-soutien"...

et on sait plus,des 2 camps , qui soutient qui..

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monsieur sero le 02/10/2026 à 13:06

cet article est nul

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Les Fachos Incultes le 02/10/2026 à 12:41

Soutenir les racailles et condamner LFI ?

Pourquoi soutenir les racailles ???

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Ex Précisions le 02/10/2026 à 12:14

Les lycéens soutiennent les casseurs donc c'est kif kif en "non-soutien"...

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Lyonnaisedu6 le 02/10/2026 à 11:09
c'est fait ! a écrit le 02/10/2026 à 10h34

"Qu’elle écrive noir sur blanc ce qu’elle demande"

C'est fait :
1 - "Free Gaza"
2 - "La Peau lisse tue"
3 - "Ont veux moin deur de cour"
4 - "Un smique lisséun"

Bonne nouvelle, les plus doués qui, fruit d'un travail acharné ont écrit noir sur blanc ces revendications, auront la carrière toute tracée qu'ils méritent chez LFI !

Rappelez nous les parcours académiques d'un David Guiraud ou d'un Bompard par rapport à ceux de MLP ou du jeune Bardella ?
S'il faut mesurer l'intelligence dans les partis, je pense que le vôtre, que l'on devine entre les lignes, ne tiendrait carrément pas la route !!

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c'est fait ! le 02/10/2026 à 10:34

"Qu’elle écrive noir sur blanc ce qu’elle demande"

C'est fait :
1 - "Free Gaza"
2 - "La Peau lisse tue"
3 - "Ont veux moin deur de cour"
4 - "Un smique lisséun"

Bonne nouvelle, les plus doués qui, fruit d'un travail acharné ont écrit noir sur blanc ces revendications, auront la carrière toute tracée qu'ils méritent chez LFI !

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--FORZA EELV-- le 02/10/2026 à 10:21

SVP, Ne pas oublier l'angoisse climatique de ces jeunes écocitoyens.

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jeanine le 02/10/2026 à 10:12
Moon88 a écrit le 02/10/2026 à 08h46

Mai 68 a été une catastrophe pour la France a bien des égards (déjà comparer un CRS à un SS faut pas avoir la lumière à tous les étages et ca montre qu'ils sont nés après la guerre et ne savaient clairement pas ce qu'était un SS), le nivellement par le bas et le début du bordel avec les conséquences qu'on connait aujourd'hui.

Quand t'es lycéen tu connais rien à la vie, t'as aucun vecu, tu sais rien, t'as tout à apprendre, ils ont aucune revendication valable. Y a pas de profs ? La bonne blague, qui a envie d'etre prof dans une ambiance pareille de violence et menaces permanentes pour une histoire de religion ou un oui ou un non ? Les lycéens créent eux meme l'atmosphere dans laquelle ils vivent.

Et oui à part leur portable et tik tok ou insta ils connaissent pas grand chose, suffit de voir la façon d'écrire ou de s'exprimer de la plupart d'etre eux, c'est d'une pauvreté affligeante.

En terme de moyen la plupart des pays de la planète n'ont même pas la moitié de ce qu'on les lycées en France.

Joris Hadj quand il se prendra un pavé dans la tronche ou se fera molester par un groupe de sauvages il arrêtera surement d'ecrire des billets aussi debiles.

Il faut le comprendre, dans sa logique il faut que tout lyceen ait les moyens d'aller en fac pour qu'il puisse suivre un cursus aux innombrables débouchés à savoir "les codes du luxe et du savoir être" 😂

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Peau de soce le 02/10/2026 à 10:08

"quelques poubelles brûlées"...

Excellent : Je ne m'en lasse pas !

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philenice le 02/10/2026 à 09:52

avec l’ I A on n’a plus besoin d’education nationale. il faut juste assurer une surveillance dans des salles ou chaque eleve aura acces libre a un ordinateur. l’etat devra organiser les examens et concours. les eleves auront l’avenir qu’ils se seront choisis

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Heu... le 02/10/2026 à 09:46

"Et le jour où ils sortent de leurs écrans pour aller dans la rue, on leur explique qu’ils feraient mieux de rentrer chez eux."

Parce que pour vous, sortir, c'est forcément aller manifester ou aller cramer des trucs? Sérieusement?

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Klondike le 02/10/2026 à 09:35
????. a écrit le 02/10/2026 à 07h16

C'est qui ce mec ?

Un agent de Moscou doté d'une mission pour déstabiliser la France. Ce n'est pas sorcier.

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Droit dans ses bottes le 02/10/2026 à 09:21

Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer l'armée. Et les étudiants mécontents n'ont qu'à aller travailler .

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Maitre_Capello le 02/10/2026 à 08:56

Ça c'est un argument ! Mais commenter sur l'éducation nationale et sur un écrivain (même d’extrême droite) et faire neuf fautes en une ligne, faut oser.
Sinon, quelque chose de sensé à écrire ?

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KV le 02/10/2026 à 08:50
CerisedeLyon a écrit le 02/10/2026 à 06h47

Je comprends qu'ils se plaignent des profs non remplacés. Mais pourquoi a-t-on tant de mal à recruter ? On est dans un pays où un prof peut se faire décapiter. Ça ne donne pas envie...
Par ailleurs certains se plaignent d'avoir cours de 8h à 18h, sans clim, à 30 par classe. Pardon mais c'est ce que j'ai vécu, dans le privé, sans un instant penser que nous étions des victimes ?

Et surtout il sont payés au lance-pierres. Dès que quelqu'un est un peu brillant, il peut avoir un job mieux payé et moins galère, plutôt que devenir prof...

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Moon88 le 02/10/2026 à 08:46

Mai 68 a été une catastrophe pour la France a bien des égards (déjà comparer un CRS à un SS faut pas avoir la lumière à tous les étages et ca montre qu'ils sont nés après la guerre et ne savaient clairement pas ce qu'était un SS), le nivellement par le bas et le début du bordel avec les conséquences qu'on connait aujourd'hui.

Quand t'es lycéen tu connais rien à la vie, t'as aucun vecu, tu sais rien, t'as tout à apprendre, ils ont aucune revendication valable. Y a pas de profs ? La bonne blague, qui a envie d'etre prof dans une ambiance pareille de violence et menaces permanentes pour une histoire de religion ou un oui ou un non ? Les lycéens créent eux meme l'atmosphere dans laquelle ils vivent.

Et oui à part leur portable et tik tok ou insta ils connaissent pas grand chose, suffit de voir la façon d'écrire ou de s'exprimer de la plupart d'etre eux, c'est d'une pauvreté affligeante.

En terme de moyen la plupart des pays de la planète n'ont même pas la moitié de ce qu'on les lycées en France.

Joris Hadj quand il se prendra un pavé dans la tronche ou se fera molester par un groupe de sauvages il arrêtera surement d'ecrire des billets aussi debiles.

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123456 le 02/10/2026 à 08:36
CerisedeLyon a écrit le 02/10/2026 à 06h47

Je comprends qu'ils se plaignent des profs non remplacés. Mais pourquoi a-t-on tant de mal à recruter ? On est dans un pays où un prof peut se faire décapiter. Ça ne donne pas envie...
Par ailleurs certains se plaignent d'avoir cours de 8h à 18h, sans clim, à 30 par classe. Pardon mais c'est ce que j'ai vécu, dans le privé, sans un instant penser que nous étions des victimes ?

Profs pas assez payés par rapport à la moyenne européenne. Conditions d'exercice éprouvantes. Statut social en baissse...

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Pays laxiste le 02/10/2026 à 08:33
????. a écrit le 02/10/2026 à 07h16

C'est qui ce mec ?

Un partisan des trottinettes électriques.... que ses jeunes potes dans la rue font cramer lol.

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Rlb le 02/10/2026 à 08:27

Inciter les merdeux à continuer, et condamner la riposte. Pour qui il se prend cet A..... Avec ces articles, il va peut être se présenter en 2027?

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Yves le BG le 02/10/2026 à 08:17
????. a écrit le 02/10/2026 à 07h16

C'est qui ce mec ?

Mais enfin, c'est Joris Hadj, professionnel du domaine du luxe et intervenant en codes du luxe et savoir être ...

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????. le 02/10/2026 à 07:16

C'est qui ce mec ?

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CerisedeLyon le 02/10/2026 à 06:47

Je comprends qu'ils se plaignent des profs non remplacés. Mais pourquoi a-t-on tant de mal à recruter ? On est dans un pays où un prof peut se faire décapiter. Ça ne donne pas envie...
Par ailleurs certains se plaignent d'avoir cours de 8h à 18h, sans clim, à 30 par classe. Pardon mais c'est ce que j'ai vécu, dans le privé, sans un instant penser que nous étions des victimes ?

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la chetron le 02/10/2026 à 06:41

sauvage!!!chaque fois que je contemple sa photo ,il me fait penser à Robert Brassillach...peut être les lunettes?

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