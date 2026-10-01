Un feu se déclare dans un immeuble en pleine soirée à Vénissieux : un homme de 55 ans perd la vie

Un drame s’est noué dans la soirée de ce mercredi 30 septembre à Vénissieux. Un incendie a éclaté dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de onze étages, rue Ernest-Renan.

Le sinistre a fait un mort. La victime, un homme âgé de 55 ans, résidait au rez-de-chaussée du bâtiment, rapporte le Progrès.

Une trentaine de pompiers mobilisés

L’intervention des secours était toujours en cours vers 23h30. Une trentaine de sapeurs-pompiers et douze engins étaient alors mobilisés sur place, tandis que le feu n’était pas encore fixé.

Par mesure de sécurité, les occupants de l’immeuble avaient reçu pour consigne de rester confinés dans leurs logements pendant les opérations.

Les circonstances exactes du drame restent désormais à établir. Une enquête doit permettre de déterminer l’origine de l’incendie ainsi que les circonstances du décès du quinquagénaire.