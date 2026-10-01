Violences dans les lycées à Lyon : Laurent Wauquiez veut faire payer "les casseurs et leur famille"

Après une nouvelle journée de tensions devant plusieurs lycées lyonnais, Laurent Wauquiez a affiché sa volonté de faire payer les auteurs des dégradations.
Le conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu ce mercredi 29 septembre au lycée La Martinière Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon, afin de constater les dégâts et d'annoncer plusieurs mesures.
Sur place, Laurent Wauquiez a décrit d'importantes violences et évoqué un premier coût conséquent pour la collectivité.
"Il y a eu des jets de cocktails Molotov, des poubelles incendiées, des attaques à coups de barre de fer. Sur d'autres établissements, on a des professeurs qui ont été agressés avec des dégâts qu'on commence à chiffrer rien que pour la journée d'hier entre 100 000 à 200 000 euros", a-t-il déclaré.
Face à cette facture, le conseiller spécial de la Région ne veut pas voir les réparations financées par la collectivité. "C'est hors de question que le coût des réparations soit payé par les étudiants et les contribuables de la région !"
Laurent Wauquiez annonce donc une réponse systématique : "La décision qu'on a prise avec Fabrice Pannekoucke (président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ndlr), c'est que la Région va systématiquement porter plainte et demandera réparation à chaque fois que des casseurs ont été identifiés pour que ce soient eux et leur famille qui payent."
Des mesures d'urgence pour protéger les lycées
En parallèle de ces procédures, des moyens doivent être déployés pour tenter de limiter de nouvelles dégradations dans les établissements.
"La première chose qu'on fait en urgence aujourd'hui, c'est de protéger tous nos lycées, de déployer des moyens d'urgence, des extincteurs, des contre-plaqués en bois pour pouvoir éviter qu'il y ait des jets de cocktails Molotov à l'intérieur de nos établissements", a détaillé Laurent Wauquiez.
Celui-ci distingue par ailleurs les mobilisations lycéennes des violences commises en marge des rassemblements. "Qu'il y ait un mouvement étudiant, c'est normal ! En revanche qu'il y ait des casseurs, des gens cagoulés qui viennent s'en prendre à des proviseurs, des enseignants, à d'autres étudiants, c'est inacceptable. Et moi, ma conviction, c'est qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer."
Cette réaction intervient après deux journées particulièrement tendues à Lyon et dans la métropole. Selon le dernier bilan communiqué par la préfecture du Rhône, 75 personnes ont été interpellées en deux jours, dont 45 lors de la première journée et 30 lors de la seconde.
Quinze personnes ont également été blessées, parmi lesquelles sept policiers et un gendarme. Jets de projectiles, tirs de mortiers d'artifice, incendies de poubelles, intrusions et dégradations ont émaillé les rassemblements. Neuf établissements ont notamment dû être confinés après des intrusions.
Louable intention .Signaler Répondre
On attend maintenant les preuves du paiement effectif ...
Avant de rembourser wauquiez attend que Queyrane le fasse..vous vous souvenez Queyrane ?.10 millions ....Wauquiez n est qu un petit joueur face aux turpitudes du feu PS.Signaler Répondre
Soyez optimiste pour ne pas dire, évitez d'être pessimiste !Signaler Répondre
Dissoudre LFI !Signaler Répondre
On sait tous que si on détruit le nid, les guêpes s'exilent instantanément sur Mars pour monter un élevage de alpagas. C'est certain : ils reconstruiront absolument le même programme « merveilleux » avec un autre nom tout aussi evocateur que l'ancien.
Non, l'innovation de l'année, ce serait tout bêtement d'appliquer la loi : traîner directement au tribunal ceux qui appellent au grand ménage à coups de pavés et poubelles ou voitures cramées ainsi que les propagantistes et leurs chers guides spirituels tout là-haut dans la stratosphère qui ne sont la que pour jeter de l'huile sur le feux et les désigner responsables de leurs propagande et œuvres, en somme un concept révolutionnaire et totalement inédit : le principe de responsabilité. Mais bon, soyons réalistes, c'est sûrement beaucoup trop d'audace pour notre époque et pour nos politiciens qui font dans leur culottes.
Continuons a faire rembourser cette casse par ceux qui ne sont pas concernés par ces actions de debauche gratuite. Les faux etudiants qui sont la pour soit disant apprendre ont sûrement la science infuse et c'est certainement en detruisant tout qu'on ameliore les choses c'est bien connu.
Et si le gouvernement est incapable de resoudre quoi que ce soit ou ferme les yeux sur les casseurs on finira par regler nous même les problèmes en lui prêtant main forte et puisque les casseurs ne sont pas inquiétés il n'y a aucune raison pour que nous le soyons ça pourrait etre un juste concept.
On donne la parole à un élu qui refuse de respecter la loi et qui se gave sur le dos des contribuables. Il est pas le seul. il y en a marre.Signaler Répondre
Comment les gens ne seraient pas en colère quand il y a une telle manipulation de l’information?
Je ne suis pas LFI. Je ne suis pas un casseur. Je ne suis pas pour les émeutes. Mais quand on voit des hommes et des femmes politiques qui se gavent comme des cochons, qui sont condamnés par la justice, et qui viennent jour après jour, donner des leçons à l’ensemble des Français et que les journalistes laissent faire, la messe est dite. Et pendant ce temps , il n’y a plus d’argent pour les hôpitaux pour l’école, pour les pompiers , pour la justice…
JLM a tort lorsqu'il parle d'antisémisme résiduel en france. faut l'excuser il ne reçoit les mail de bardella.Signaler Répondre
GUD: syndicat dissous formateur du président du RN
Vous me saoulez !Signaler Répondre
Les fonctionnaires ont la garantie de l'emploi
Les fonctionnaires ne cautissent pas pour leurs retraites .
Le montant de leurs retraites est le montant de leurs derniers salaires
Vous n'êtes pas d'accord ?
Sûrement que vous êtes un petit fonctionnaires
qui n'a jamais gravi un échelon planqué derrière ces arrêts maladie
Pas faux ? !! J.M
mdr il vit sur autre planete ce type,seuls les pv et les impots fonctionnent à fond dans ce paysSignaler Répondre
En effet, Il n'y a qu'un parti de la bordelisation, c'est LFI classée extrèrme gauche dont son proxy violent Jeune Garde a été dissous ! "Tout blancs, tout moches, que vous êtes " "antisémitisme résiduel" sic JLM !Signaler Répondre
Non, ce n'est pas ça :Signaler Répondre
"""il ne veut pas faire payer""".......... IL VA FAIRE PAYER !!!! ce n'est pas pareil !!!!
Il va rendre l'argent de ses gueuletons !Signaler Répondre
Vous vouliez sans doute dire "séditieux" ?Signaler Répondre
C'est bien de répéter comme un perroquet ce que dit retailleau, mais encore faut il bien l'orthographier.
Quant à l'argumenter, on sait que ce n'est pas la peine d'en attendre tant de vous
tu oses parler de parole claire et respectable alors que tu inventes des chiffres pour dénigrer les fonctionnaires!Signaler Répondre
Cartésien : Si vous est un soutien LFI dite le clairement et nous pourrons débattre et c'est la l'intérêt .Signaler Répondre
Arrêt de dire les choses sans les dires .
Votre parole n'en sera que plus clair et respectable .
J.M
Ras le bol de payer pour ces fainéants.Signaler Répondre
Ils feraient mieux de songer à leur avenir.
Wauquiez a raison
Oeil pour oeil, dent pour dent....Signaler Répondre
Mr Wauquier, beaucoup de blabla mais pas vraiment la volonté de faire payer les casseurs. Vous et LR n’êtes plus crédible...Signaler Répondre
plus de moyens avec 3600 milliards de dettes et 6 millions de fonctionnaires...Signaler Répondre
Wauquier a raison (pour une fois)!Signaler Répondre
Lyon, Lille, Poitiers, Paris Cité, Gustave Effeil, Strasbourg, Rouen, Montpellier, Brest, Toulon, Tours, PSL, Nanterre, Sorbonne Université : les universités sont bloquées aujourd'hui. Les étudiants rejoignent les lycéens pour réclamer plus de moyens à l’éducation et aux services publics. La contestation sociale se répend dans le pays et le gouvernement devra y apporter une réponse.Signaler Répondre
cette homme est le pire politique en France hormis de sortir et surfer sur l’actualité ne sert à rien achète des Clim sans appel d’offre et faire profiter les copains et 100k euros de repas sans oublié la mesure qui a fait hurler les patrons du bâtimentSignaler Répondre
il a qu'a montrer l'exemple wauquiez en remboursant la régionSignaler Répondre
C'est bien beau de faire le kakou mais il faudrait pour une fois tenir la promesse !Signaler Répondre
tu peux citer les propos auxquels tu fais référence?Signaler Répondre
Grands Absents: Où sont les Parents de ces Gamins, à part toucher les Allocations Familiales et autres prestations sociales sortant de Notre poche: cela suffit !!Signaler Répondre
+1000000000 points et bien les faire cracher !!Signaler Répondre
Des promesses , encore des promesses , toujours des promesses ... On vous connait bien messieurs les politiciens , vous êtes des Bonimenteurs !Signaler Répondre
Tiens, bizarrement Jean Marie Le Pen disait exactement ce qui allait se passer et tout le monde le conspuait, alors qu'il avait totalement raison. Mais si c'est Melanchon qui parle cet parole d'évangile ?Signaler Répondre
vas voir mon commentaire de 10:19 qui dénonce encore une de tes manipulations.Signaler Répondre
Bidochon est un sédicieux, un antisémite, tout ce qui sort de sa bouche va directement dans la fosse septique !!Signaler Répondre
Fallait pas en arriver là. Tant pis s'il y avait de bonnes revendications, les illettrés soutenus et encouragés par les fachos de LFI ont tout envoyé à la poubelle.Signaler Répondre
Et oui.......Signaler Répondre
Besoin d'un cerveau ?Signaler Répondre
Il y a une différence entre "veut" et "va", malheureusement pour les politiciens, ça veut dire la même chose.Signaler Répondre
Wauquiez n'a AUCUN mandat à Lyon ni en Région, qu'il s'occupe de sa Haute Loire et de ses coûteux diners aux frais de la Région.Signaler Répondre
Propos exact de JLM lors de la présidentielle 2017Signaler Répondre
"si vous élisez un de ces 3 là vous allez craché du sang. Voila ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour la guerre conter les pauvres.n
il avait raison, un an plus tard répression des gilets jaunes!
Tu veux interdire une personne qui t'as dit exactement ce qui allait de passer? qui ne t'as pas menti? étrange.
Et lui, quand rembourse t il ses coûteux diners offerts par notre Région à ses potes ? L'exemple doit venir du haut.Signaler Répondre
En outre, il faudrait rappeler à Wauquiez qu'il n'est que Député de la Haute Loire et n'a rien à dire sur notre ville.
Détourner des fonds publics c'est aussi grave que casser des abris bus, et ça coute bien plus cher à la collectivité.
Qu'il balaie devant sa porte !!
Pas faux !Signaler Répondre
"il faut dissoudre LFI qui est en réalité un groupe terroriste de la république."Signaler Répondre
t'as oublié "antisémite"
ah non c'est vrai c'est plus un argument l'antisémitisme maintenant.
apparemment tu ne lis pas lyonmag ou tu ne reconnais une photo d'ampère quand t'en vois une.Signaler Répondre
OK Lolo, fais payer les casseurs !Signaler Répondre
Au fait, ça gagne combien par an un "conseiller spécial du président de la Région" ??
Oups 🤔 J'avais oublier! Merci!Signaler Répondre
Ils en disent des conneries 🤣
Ben, cela fait effet boule de neigeSignaler Répondre
Cela nourrit les extrêmes
Et par le RN, qui a tout intérêt à pointer le désordre que met LFI.Signaler Répondre
Le problème, ils ne paieront jamais...Signaler Répondre
Notre main ne tremblera pas , tolérance 0 ,Signaler Répondre
Si seulement LFI ne passait pas son temps a foutre le bordel !!Signaler Répondre
Ce n'est plus le bruit et la fureur qui est recherché .
Mais le chaos !
Je ne comprends pas que LFI soit encore considéré comme un parti politique
il faut dissoudre LFI qui est en réalité un groupe terroriste de la république.
Déjà en 2017 à Marseille Mélenchon en meeting sur le vieux port appelait les collégiens à manifester Mélenchon avait alors déclaré à la jeunesse
" SI VOUS NE FAITES RIEN IL VOUS FAIRONT CRACHER DU SANG "
il y a urgence a mettre fin a ce terrorisme . J.M
Voici le vrai visage de la Nouvelle France by LFI-EELVSignaler Répondre
Cela est approuvée et soutenue par Sandrine Rousseau
Comment reconnaitre un homme politique? Trés facile! Toujours les mêmes discours et aucun acte concret😉Signaler Répondre
" Plus jamais ça "
" Tu casses, tu paies "
" La république gagnera toujours "
BLa bla bla
On commence par leur couper les allocs et toutes les aides et en plus on leur fait payer la casse .Signaler Répondre