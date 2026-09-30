Une image particulièrement préoccupante en marge des tensions qui touchent plusieurs établissements scolaires de la métropole de Lyon ce mercredi.

Sur une photographie diffusée sur le réseau social X par le média Frontières, un individu apparaît à proximité du lycée François-Cevert, à Écully, avec ce qui semble être une arme à feu.

À ce stade, plusieurs éléments restent cependant à éclaircir. Il n’est notamment pas établi que le jeune homme soit scolarisé dans l’établissement. La nature exacte de l’objet visible sur l’image n’est pas davantage connue et il pourrait s’agir d’une arme factice.

Aucune arme retrouvée lors de son interpellation

D’après les informations rapportées par nos confrères du Progrès, le jeune homme a finalement été interpellé pour port d’arme.

Aucune arme n’aurait toutefois été retrouvée sur lui au moment de son interpellation. Les circonstances précises dans lesquelles la photographie a été prise restent également à déterminer.

Cet épisode intervient alors que plusieurs rassemblements ont eu lieu ce mercredi devant des établissements scolaires de la métropole lyonnaise. À Écully, des incidents ont notamment été signalés aux abords du lycée François-Cevert.