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Près de Lyon : une inquiétante photo d'un homme armé circule, un jeune homme interpellé

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Près de Lyon : une inquiétante photo d'un homme armé circule, un jeune homme interpellé

Une image montrant un individu avec ce qui ressemble à une arme à feu à proximité du lycée François-Cevert, à Écully, a circulé ce mercredi 30 septembre.

Une image particulièrement préoccupante en marge des tensions qui touchent plusieurs établissements scolaires de la métropole de Lyon ce mercredi.

Sur une photographie diffusée sur le réseau social X par le média Frontières, un individu apparaît à proximité du lycée François-Cevert, à Écully, avec ce qui semble être une arme à feu.

À ce stade, plusieurs éléments restent cependant à éclaircir. Il n’est notamment pas établi que le jeune homme soit scolarisé dans l’établissement. La nature exacte de l’objet visible sur l’image n’est pas davantage connue et il pourrait s’agir d’une arme factice.

Aucune arme retrouvée lors de son interpellation

D’après les informations rapportées par nos confrères du Progrès, le jeune homme a finalement été interpellé pour port d’arme.

Aucune arme n’aurait toutefois été retrouvée sur lui au moment de son interpellation. Les circonstances précises dans lesquelles la photographie a été prise restent également à déterminer.

Cet épisode intervient alors que plusieurs rassemblements ont eu lieu ce mercredi devant des établissements scolaires de la métropole lyonnaise. À Écully, des incidents ont notamment été signalés aux abords du lycée François-Cevert.

Tags :

arme

lycee

5 commentaires
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Solidarité 69 le 30/09/2026 à 19:10

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

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La nouvelle France by LFI le 30/09/2026 à 19:05

C'est ça la France voulue par LFI

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Suremement le 30/09/2026 à 18:14
C'est moi a écrit le 30/09/2026 à 14h49

Un petit effort de source concordantes, de vérification et d'attente d'un rapport de police n'aurai pas été de trop avant de diffuser cette information LM..

Je veux bien que votre gagne pain soit dans le sensationnel pour faire flipper la majorité de vos lecteurs deja absorber par Cnews mais quand la ca frise le PQ usager votre truc..

Un fake news vu que c'est un copié/collé issu de "Frontières",journal édité dans les égouts.

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Ex Précisions le 30/09/2026 à 16:49

Quel ado n'a pas son arme aujourd'hui ?...

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C'est moi le 30/09/2026 à 14:49

Un petit effort de source concordantes, de vérification et d'attente d'un rapport de police n'aurai pas été de trop avant de diffuser cette information LM..

Je veux bien que votre gagne pain soit dans le sensationnel pour faire flipper la majorité de vos lecteurs deja absorber par Cnews mais quand la ca frise le PQ usager votre truc..

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