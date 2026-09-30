Une image particulièrement préoccupante en marge des tensions qui touchent plusieurs établissements scolaires de la métropole de Lyon ce mercredi.
Sur une photographie diffusée sur le réseau social X par le média Frontières, un individu apparaît à proximité du lycée François-Cevert, à Écully, avec ce qui semble être une arme à feu.
À ce stade, plusieurs éléments restent cependant à éclaircir. Il n’est notamment pas établi que le jeune homme soit scolarisé dans l’établissement. La nature exacte de l’objet visible sur l’image n’est pas davantage connue et il pourrait s’agir d’une arme factice.
Aucune arme retrouvée lors de son interpellation
D’après les informations rapportées par nos confrères du Progrès, le jeune homme a finalement été interpellé pour port d’arme.
Aucune arme n’aurait toutefois été retrouvée sur lui au moment de son interpellation. Les circonstances précises dans lesquelles la photographie a été prise restent également à déterminer.
Cet épisode intervient alors que plusieurs rassemblements ont eu lieu ce mercredi devant des établissements scolaires de la métropole lyonnaise. À Écully, des incidents ont notamment été signalés aux abords du lycée François-Cevert.
Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !Signaler Répondre
C'est ça la France voulue par LFISignaler Répondre
Un fake news vu que c'est un copié/collé issu de "Frontières",journal édité dans les égouts.Signaler Répondre
Quel ado n'a pas son arme aujourd'hui ?...Signaler Répondre
Un petit effort de source concordantes, de vérification et d'attente d'un rapport de police n'aurai pas été de trop avant de diffuser cette information LM..Signaler Répondre
Je veux bien que votre gagne pain soit dans le sensationnel pour faire flipper la majorité de vos lecteurs deja absorber par Cnews mais quand la ca frise le PQ usager votre truc..