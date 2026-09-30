Violences devant les lycées à Lyon : Grégory Doucet appelle "sans réserve à la désescalade"

Grégory Doucet a réagi ce mercredi après midi à la mobilisation lycéenne et aux incidents qui l'ont accompagnée. L'élu écologiste commence par apporter son soutien aux revendications exprimées par les jeunes mobilisés.
"Depuis plusieurs jours, de très nombreux lycéens lyonnais se mobilisent pour réclamer de meilleures conditions d'études et le respect de la promesse républicaine : l'égalité ! Leurs aspirations et revendications doivent être entendues", déclare Grégory Doucet.
"Les violences [...] ne sont pas acceptables"
Le maire de Lyon demande désormais l'ouverture de discussions : "Il est nécessaire qu'un espace de dialogue soit ouvert pour échanger avec eux et trouver des solutions."
Grégory Doucet condamne dans le même temps les incidents constatés devant certains établissements : "Les violences aux abords de plusieurs établissements ne sont pas acceptables. J'appelle sans réserve à la désescalade."
Cette réaction intervient après une journée marquée par de nouveaux rassemblements devant plusieurs lycées. La préfecture du Rhône a fait état de tirs de mortiers, de jets de projectiles, d'incendies de poubelles mais également d'intrusions dans certains établissements.
Sur les deux dernières journées, 75 personnes ont été interpellées et 15 personnes blessées, dont sept policiers et un gendarme. Neuf établissements ont également dû être confinés après des intrusions.
Grégory Doucet veut rencontrer les lycéens
Le maire ajoute : "Je salue la mobilisation de notre police municipale." Des élus de sa majorité doivent désormais aller à la rencontre des personnes concernées. "J'ai demandé aux élus de ma majorité de se rendre sur place afin d'échanger avec la communauté éducative et les lycéens. Je souhaite moi-même les rencontrer dans les prochains jours", annonce Grégory Doucet.
Moins de 1% d’adhésions pour les lycéens en France!!! Et guère mieux pour les étudiants… Ils peuvent bien lancer tous les appels qu’ils veulent. Par contre tout ceci est parfaitement manipulé par l’extrême gauche de service.Signaler Répondre
Il a vraiment pas honte l escrolo avec ses amis LFI ,de toutes façons ceux qui casse n'ont pas envie d'aller en cours, ils ne savent même pas pourquoi ils cassent. Il faut présenter la facture aux parents. Courage aux forces de l'ordre.Signaler Répondre
Il n'a qu'à demander à ses alliés de LFI d'arrêter !!Signaler Répondre
Faut en parler à tes alliés LFISignaler Répondre
Et tu comptes faire quoi sinon ?
Ce sont ses amis de LFI qui coordonnent tout ça !Signaler Répondre
Du goudron et des plumes, c'est ce qu'il mériteSignaler Répondre
En 45, ça aurait été plus dur
Allez-y donc vous colleter à la réalité, tiens ... Allez donc vor ces jeunes et non pas LES jeunesSignaler Répondre
Tu allumes le feu avec l'esprit de désobéicence civile avec tes amis LFI, et tu viens ouvrir ton becSignaler Répondre
La sécurité dans LYON, ce n'est pas ton souci, vu le bordel des vélos et trottinettes, tu penses pas à la population qui ne t'a pas élu, alors maintenant tais toi
Les vieux vont se révolter, et tu ne vas pas apprécier
20 pourcents des lycées sont bloqués ou perturbé la boule grosser chaque jourSignaler Répondre
l’Union étudiante et l’Union Syndicale Lycéenne en tant que premiers syndicats étudiant et lycéen appellent conjointement à la poursuite de la mobilisation dès ce jeudi 1er octobre par des blocages et mardi 6 octobre en manifestation nationaleSignaler Répondre
Je me rappelle un appel à la désobéissance d'un certain Gregory DOUCET dit le khmaire vert . Il commencerait à comprendre les lyonnais malgré sa traitrise avec LFI. ! Une vrai girouette ce maire . il faudrait l'accrocher en haut du beffroi de la mairie. On connaitrait le sens du vent !Signaler Répondre
Ils vont vachement l'écouter ;-)Signaler Répondre
Par contre il est vrai que le gouvernement est une fois de plus très minable sur ce coup, il aurait déjà dû au moins recevoir les délégations étudiantes pour faire le point.
Au lieu de ça il n'a envoyé que les CRS ou la police pour taper, ce qui est nécessaire pour calmer certains, mais en parallèle un dialogue aurait dû être engagé.
Je ne voit pas comment ça peut tenir encore 8 mois ce pays...
Quand ses amis appellent à l’insurrection et au chaos...Signaler Répondre
Une centaine de membres associés aux Jeunes agriculteurs choisissent de faire pression en se rassemblant devant la préfecture en soirée. Face à « des aides insuffisantes et des promesses non tenues », le syndicat majoritaire veut obtenir le soutien des décideurs locaux.Signaler Répondre