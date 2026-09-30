Violences devant les lycées à Lyon : Grégory Doucet appelle "sans réserve à la désescalade"

Grégory Doucet a réagi ce mercredi après midi à la mobilisation lycéenne et aux incidents qui l'ont accompagnée. L'élu écologiste commence par apporter son soutien aux revendications exprimées par les jeunes mobilisés.

"Depuis plusieurs jours, de très nombreux lycéens lyonnais se mobilisent pour réclamer de meilleures conditions d'études et le respect de la promesse républicaine : l'égalité ! Leurs aspirations et revendications doivent être entendues", déclare Grégory Doucet.

"Les violences [...] ne sont pas acceptables"

Le maire de Lyon demande désormais l'ouverture de discussions : "Il est nécessaire qu'un espace de dialogue soit ouvert pour échanger avec eux et trouver des solutions."

Grégory Doucet condamne dans le même temps les incidents constatés devant certains établissements : "Les violences aux abords de plusieurs établissements ne sont pas acceptables. J'appelle sans réserve à la désescalade."

Cette réaction intervient après une journée marquée par de nouveaux rassemblements devant plusieurs lycées. La préfecture du Rhône a fait état de tirs de mortiers, de jets de projectiles, d'incendies de poubelles mais également d'intrusions dans certains établissements.

Sur les deux dernières journées, 75 personnes ont été interpellées et 15 personnes blessées, dont sept policiers et un gendarme. Neuf établissements ont également dû être confinés après des intrusions.

Grégory Doucet veut rencontrer les lycéens

Le maire ajoute : "Je salue la mobilisation de notre police municipale." Des élus de sa majorité doivent désormais aller à la rencontre des personnes concernées. "J'ai demandé aux élus de ma majorité de se rendre sur place afin d'échanger avec la communauté éducative et les lycéens. Je souhaite moi-même les rencontrer dans les prochains jours", annonce Grégory Doucet.