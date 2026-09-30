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Violences devant les lycées à Lyon et dans le Rhône : 75 interpellations et 15 blessés en deux jours

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Violences devant les lycées à Lyon et dans le Rhône : 75 interpellations et 15 blessés en deux jours

Deux jours de rassemblements et de violences ont conduit à des dizaines d’interpellations dans le Rhône.

Le bilan s'alourdit après deux journées particulièrement agitées devant plusieurs établissements scolaires et universitaires de Lyon, de la métropole.

Dans un nouveau point de situation publié ce mercredi 30 septembre, la préfecture du Rhône annonce 75 interpellations en deux jours. Elles se répartissent entre 45 interpellations mardi et 30 supplémentaires ce mercredi 30 septembre.

Quinze blessés, dont huit membres des forces de l'ordre

Les incidents ont également fait plusieurs blessés. Selon les services de l'État, 15 personnes ont été blessées au cours de ces deux journées, parmi lesquelles sept policiers et un gendarme.

Les forces de l'ordre ont été confrontées à plusieurs reprises à des jets de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice. Des incendies de poubelles ont aussi été constatés.

Plusieurs lycées et établissements universitaires ont par ailleurs été visés par des blocages ou des tentatives de blocage. Certains bâtiments ont subi des dégradations.

Neuf établissements confinés après des intrusions

La préfecture fait par ailleurs état d'un autre bilan conséquent : neuf établissements ont dû être confinés après avoir subi des intrusions au cours de ces deux journées.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, "condamne fermement" les faits constatés et apporte son soutien aux équipes éducatives ainsi qu'aux forces de sécurité mobilisées.

Le dispositif policier reste maintenu afin de permettre, selon la préfecture, aux lycéens d'accéder à leurs établissements et de poursuivre leur scolarité dans le calme.

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4 commentaires
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Interpelation et après le 30/09/2026 à 17:56

75 interpellations, c'est bien, et après, on les remercie d'être venus ? Où ont-ils été stockés ? Un ticket de bus et tu rentres chez toi ?
A une certaine époque, et dans certains pays , que le Maitre MELANCHON adore, l'interpelation ne se déroule pas comme chez nous
Ici c'est les bisounours

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Lycées de la'glandouille? le 30/09/2026 à 17:30

Ado et ils rechignent déjà à bosser...
Après certains veulent nous faire gober qu'ils vont payer nos retraites...

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jb le 30/09/2026 à 17:13

Manifester ne veux pas dire tout casser

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Et les parents le 30/09/2026 à 17:05

Je pense que les parents vont gérer les dégats causés par leurs enfants, s'ils osent portés plainte , j'espère un retour de baton de la justice
Manifester OUI, c'est la démocratie Française, Casser , détruire, attaquer les forces de l'Ordre, ce n'est pas permis, les incitateurs politiques doivent être poursuivis, pour tentative de meutre par personne interposée; et les blessures des manifestants doivent leur être attribuées
Si dans les personnes interpellées il y a des pseudos étudiants étrangers , ils doivent être expulsés manu militari

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