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Un feu se déclare dans les toilettes d’un lycée à Lyon 7e : 800 personnes évacuées

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Un feu se déclare dans les toilettes d’un lycée à Lyon 7e : 800 personnes évacuées

INFO LYONMAG. Un départ de feu s’est déclaré ce lundi en fin de journée dans les toilettes du lycée Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon. Environ 800 personnes ont été évacuées de l’établissement.

Mise à jour 19h25 : Présent sur place en fin d'après midi, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, s’est montré catégorique sur l’origine du départ de feu. "Ce qui est très clair, c’est que ce sont des élèves qui ont mis le feu dans les toilettes", a-t-il déclaré.

Le président de Région a également insisté sur la nécessité d’identifier et de responsabiliser le ou les auteurs : "On ne peut pas entrer dans des sanitaires et mettre le feu. […] C’est criminel." Fabrice Pannekoucke a enfin fait part de sa volonté d’ajouter des caméras au sein de l’établissement.

Article Initial : Fin de journée mouvementée au lycée Charles Mérieux, à Lyon. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi 14 septembre en fin d’après-midi pour un départ de feu au sein de cet établissement situé avenue du Pont-Pasteur, dans le 7e arrondissement.

Selon les informations du SDMIS, le feu s’est déclaré dans les toilettes situées au quatrième étage d’un bâtiment qui en compte cinq. Le personnel du lycée est parvenu à éteindre le départ de feu avant l’intervention des secours.

800 personnes évacuées du lycée

Par mesure de sécurité, environ 800 personnes ont été évacuées de l’établissement. Six engins et 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L’opération de secours s’est achevée à 17 h 03.

D’après nos informations, du papier aurait pris feu dans les toilettes. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois de déterminer si le départ de feu était accidentel ou volontaire.

La police était également présente sur place. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, doit par ailleurs se rendre au lycée en fin d'après midi.

Tags :

incendie

lycee

16 commentaires
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peut etre le 15/09/2026 à 19:14
papyrebel a écrit le 15/09/2026 à 12h38

Après les générations spontanées , voici les feux spontanés dans les toilettes ...Certains auraient-ils le feu au ...?

l'abus de N2O

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et vous imaginez le 15/09/2026 à 18:37
papyrebel a écrit le 15/09/2026 à 12h38

Après les générations spontanées , voici les feux spontanés dans les toilettes ...Certains auraient-ils le feu au ...?

le résultat avec des toilettes sèches a la sciure comme préconisé par nos pastèques bobos pseudos écolos ...

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papyrebel le 15/09/2026 à 12:38

Après les générations spontanées , voici les feux spontanés dans les toilettes ...Certains auraient-ils le feu au ...?

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Vive le beauf le 15/09/2026 à 11:32
Vive le beau a écrit le 15/09/2026 à 07h47

Les boudins sont jalouses de Sydney Sweeney.

Avant les moches admiraient les belles, maintenant les thons sont choquées de les voir.

C’est quoi le rapport avec l’article ?

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Solidarité avec les 2-neurones le 15/09/2026 à 11:31
Solidarité 69 a écrit le 14/09/2026 à 19h06

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Sacré réchauffement climatique.

Encore un commentaire à la c... Le réchauffement climatique a cramé le peu de neurones qu'il te restait.

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Vive le beau le 15/09/2026 à 07:47

Les boudins sont jalouses de Sydney Sweeney.

Avant les moches admiraient les belles, maintenant les thons sont choquées de les voir.

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Nimbus le 15/09/2026 à 07:17

Bon courage les pions..

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Arthur le 14/09/2026 à 21:28
Solidarité 69 a écrit le 14/09/2026 à 19h06

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Sacré réchauffement climatique.

Fabrice Pannekoucke va se faire reprendre par la patrouille et finir par dire que la piste accidentelle est privilégiée.

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GAD le 14/09/2026 à 20:23

Décidément , c'est chaud le septième .

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Catalan le 14/09/2026 à 19:55

c'est tellement marrant entre potes

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Solidarité 69 le 14/09/2026 à 19:06

Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.
Sacré réchauffement climatique.

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rien de nouveau aux lycees le 14/09/2026 à 18:56

dans des lycées c’est quelque chose de fréquent criminel ou involontaire

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Kassos le 14/09/2026 à 18:42

Sûrement un pétard mal éteint.......

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Ex Précisions le 14/09/2026 à 18:24

Une batterie d'un distributeur de savon qui a pris feu et s'est propagé aux rouleaux de PQ dans chaque emplacement ;-)
Ou un vegan qui a abusé des haricots verts et l'air s'est embrasée !

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Jino le 14/09/2026 à 18:22

Les pauvres ils ont plus de portables, faut bien s'occuper comme on peut...

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Jacques20 le 14/09/2026 à 18:03

C'est un accident très courant dans les toilettes.

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