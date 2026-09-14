Mise à jour 19h25 : Présent sur place en fin d'après midi, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, s’est montré catégorique sur l’origine du départ de feu. "Ce qui est très clair, c’est que ce sont des élèves qui ont mis le feu dans les toilettes", a-t-il déclaré.
Le président de Région a également insisté sur la nécessité d’identifier et de responsabiliser le ou les auteurs : "On ne peut pas entrer dans des sanitaires et mettre le feu. […] C’est criminel." Fabrice Pannekoucke a enfin fait part de sa volonté d’ajouter des caméras au sein de l’établissement.
Article Initial : Fin de journée mouvementée au lycée Charles Mérieux, à Lyon. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi 14 septembre en fin d’après-midi pour un départ de feu au sein de cet établissement situé avenue du Pont-Pasteur, dans le 7e arrondissement.
Selon les informations du SDMIS, le feu s’est déclaré dans les toilettes situées au quatrième étage d’un bâtiment qui en compte cinq. Le personnel du lycée est parvenu à éteindre le départ de feu avant l’intervention des secours.
800 personnes évacuées du lycée
Par mesure de sécurité, environ 800 personnes ont été évacuées de l’établissement. Six engins et 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L’opération de secours s’est achevée à 17 h 03.
D’après nos informations, du papier aurait pris feu dans les toilettes. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois de déterminer si le départ de feu était accidentel ou volontaire.
La police était également présente sur place. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, doit par ailleurs se rendre au lycée en fin d'après midi.
l'abus de N2OSignaler Répondre
le résultat avec des toilettes sèches a la sciure comme préconisé par nos pastèques bobos pseudos écolos ...Signaler Répondre
Après les générations spontanées , voici les feux spontanés dans les toilettes ...Certains auraient-ils le feu au ...?Signaler Répondre
C’est quoi le rapport avec l’article ?Signaler Répondre
Encore un commentaire à la c... Le réchauffement climatique a cramé le peu de neurones qu'il te restait.Signaler Répondre
Les boudins sont jalouses de Sydney Sweeney.Signaler Répondre
Avant les moches admiraient les belles, maintenant les thons sont choquées de les voir.
Bon courage les pions..Signaler Répondre
Fabrice Pannekoucke va se faire reprendre par la patrouille et finir par dire que la piste accidentelle est privilégiée.Signaler Répondre
Décidément , c'est chaud le septième .Signaler Répondre
c'est tellement marrant entre potesSignaler Répondre
Encore une combustion spontanée comme à Notre Dame.Signaler Répondre
Sacré réchauffement climatique.
dans des lycées c’est quelque chose de fréquent criminel ou involontaireSignaler Répondre
Sûrement un pétard mal éteint.......Signaler Répondre
Une batterie d'un distributeur de savon qui a pris feu et s'est propagé aux rouleaux de PQ dans chaque emplacement ;-)Signaler Répondre
Ou un vegan qui a abusé des haricots verts et l'air s'est embrasée !
Les pauvres ils ont plus de portables, faut bien s'occuper comme on peut...Signaler Répondre
C'est un accident très courant dans les toilettes.Signaler Répondre