Mise à jour 19h25 : Présent sur place en fin d'après midi, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, s’est montré catégorique sur l’origine du départ de feu. "Ce qui est très clair, c’est que ce sont des élèves qui ont mis le feu dans les toilettes", a-t-il déclaré.

Le président de Région a également insisté sur la nécessité d’identifier et de responsabiliser le ou les auteurs : "On ne peut pas entrer dans des sanitaires et mettre le feu. […] C’est criminel." Fabrice Pannekoucke a enfin fait part de sa volonté d’ajouter des caméras au sein de l’établissement.

Article Initial : Fin de journée mouvementée au lycée Charles Mérieux, à Lyon. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce lundi 14 septembre en fin d’après-midi pour un départ de feu au sein de cet établissement situé avenue du Pont-Pasteur, dans le 7e arrondissement.

Selon les informations du SDMIS, le feu s’est déclaré dans les toilettes situées au quatrième étage d’un bâtiment qui en compte cinq. Le personnel du lycée est parvenu à éteindre le départ de feu avant l’intervention des secours.

800 personnes évacuées du lycée

Par mesure de sécurité, environ 800 personnes ont été évacuées de l’établissement. Six engins et 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L’opération de secours s’est achevée à 17 h 03.

D’après nos informations, du papier aurait pris feu dans les toilettes. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois de déterminer si le départ de feu était accidentel ou volontaire.

La police était également présente sur place. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, doit par ailleurs se rendre au lycée en fin d'après midi.