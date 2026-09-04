Mise à jour 16h55 : La situation a nettement évolué depuis le début de l’incendie. Selon la préfecture du Rhône, le feu s’étend désormais sur 15 hectares et n’est toujours pas fixé. Face à la progression du sinistre, la gendarmerie procède à la mise en sécurité de plusieurs points sensibles, tandis que la circulation a été coupée sur la D50.

Le dispositif de secours a également été considérablement renforcé : 115 sapeurs-pompiers et 45 engins sont désormais engagés, et des moyens supplémentaires sont en cours d’acheminement sur les lieux.

Article Initial : Alors que les fortes chaleurs font leur retour et accentuent le risque d’incendie dans le Rhône, un feu de broussailles s’est déclaré ce vendredi 4 septembre dans l’après-midi, au sud-ouest de Lyon.

Selon les informations communiquées par les sapeurs-pompiers, le sinistre s’est déclaré sur les hauteurs de Vaugneray. Une épaisse fumée blanche est visible à plusieurs kilomètres, notamment depuis l’autoroute A7, à hauteur des secteurs de Feyzin et Vénissieux.

Les flammes ont pour l’instant parcouru trois hectares de végétation. D’importants moyens ont été engagés pour tenter de contenir leur progression, avec une vingtaine d’engins de sapeurs-pompiers déployés sur place et 91 pompiers.

L’intervention est compliquée par plusieurs facteurs. Les fortes températures, la végétation et surtout la configuration en pente du secteur favorisent une progression rapide des flammes.

À ce stade, le feu n’est pas encore sous contrôle. Selon les premiers éléments communiqués par les secours, sa progression ne menace toutefois pas le village voisin.