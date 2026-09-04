Faits Divers

Un feu de broussailles se propage près de Lyon : 15 hectares touchés, 115 pompiers mobilisés

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Un feu de broussailles se propage près de Lyon : 15 hectares touchés, 115 pompiers mobilisés
Un feu de broussailles se propage près de Lyon : 15 hectares touchés, 115 pompiers mobilisés - Photo Facebook

Une importante fumée dans le ciel lyonnais.

Mise à jour 16h55 : La situation a nettement évolué depuis le début de l’incendie. Selon la préfecture du Rhône, le feu s’étend désormais sur 15 hectares et n’est toujours pas fixé. Face à la progression du sinistre, la gendarmerie procède à la mise en sécurité de plusieurs points sensibles, tandis que la circulation a été coupée sur la D50.

Le dispositif de secours a également été considérablement renforcé : 115 sapeurs-pompiers et 45 engins sont désormais engagés, et des moyens supplémentaires sont en cours d’acheminement sur les lieux.

Article Initial : Alors que les fortes chaleurs font leur retour et accentuent le risque d’incendie dans le Rhône, un feu de broussailles s’est déclaré ce vendredi 4 septembre dans l’après-midi, au sud-ouest de Lyon.

Selon les informations communiquées par les sapeurs-pompiers, le sinistre s’est déclaré sur les hauteurs de Vaugneray. Une épaisse fumée blanche est visible à plusieurs kilomètres, notamment depuis l’autoroute A7, à hauteur des secteurs de Feyzin et Vénissieux.

Les flammes ont pour l’instant parcouru trois hectares de végétation. D’importants moyens ont été engagés pour tenter de contenir leur progression, avec une vingtaine d’engins de sapeurs-pompiers déployés sur place et 91 pompiers.

L’intervention est compliquée par plusieurs facteurs. Les fortes températures, la végétation et surtout la configuration en pente du secteur favorisent une progression rapide des flammes.

À ce stade, le feu n’est pas encore sous contrôle. Selon les premiers éléments communiqués par les secours, sa progression ne menace toutefois pas le village voisin.

Tags :

incendie

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Calahann le 04/09/2026 à 19:41
Jacques20 a écrit le 04/09/2026 à 18h00

Ce ne serait pas plutôt la gauche qui ferait de la culture anti écolo : elle plante et n'entretient pas.
Mais ici aucun rapport à part l'herbe que tu dois fumer.

D' Jacques 20, le brouteur ( au propre et au figuré en plus ) à l'élégance néfaste.
Il adore le foin et la paille !

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 04/09/2026 à 19:35
Neztor Dusse a écrit le 04/09/2026 à 18h56

Où alors, c'est à cause de la droite qui "entretient" trop !

L'incendie s'est déclenché au cours d'une opération de débroussaillage d'après le progrès!

Qu'est-ce que tu connais à l'écologie, toi ? Un citadin qui ne connaît rien à la culture. Tu as vu Lyon, ville écolo, il n'y a pas plus sale.
Quant à la cause, elle n'est pas vraiment connue, on avait parlé d'un début suite à un labour, puis une serre qui aurait fait un effet loupe et maintenant du débroussaillage. Après ce sera quoi ?
Quant à tes écolos, ils plantent, ils plantent, n'entretiennent pas, du coup on a des herbes sèches, des ronces, des broussailles, tu crois que c'est mieux ?

Signaler Répondre
avatar
heu le 04/09/2026 à 19:28
le feu partout a écrit le 04/09/2026 à 17h50

en Algérie des feux se déclenche dans plusieurs départements en fesant plus 500 morts et une surface brûlée 300 000ha en une semaine le feu lorsqu’il mal maîtrisé les 1 ère heures peut devenir un monstre et faire des gros dégâts pour l’homme et la nature j’espère que ce feu pourra être maîtrisé avant la tombée de la nuit car les avions ne volent pas et les pompiers sont moins efficace la nuit

on s’en fou de l’Algérie !

Signaler Répondre
avatar
prixnobel le 04/09/2026 à 19:16
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

si la forêt landaise a brulé grave cette année c'est quand même en partie grâce a ces demeurés d"ecolos qui refusent de débrousailler sérieusement pour faire plaisir aux insectes

Signaler Répondre
avatar
nul de chez nul le 04/09/2026 à 18:59
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

lorsqu on sort de telles âneries il vaut mieux se taire. et ne ils se rendre ridicule

Signaler Répondre
avatar
nul de chez nul le 04/09/2026 à 18:59
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

lorsqu on sort de telles âneries il vaut mieux se taire. et ne ils se rendre ridicule

Signaler Répondre
avatar
Neztor Dusse le 04/09/2026 à 18:56
Jacques20 a écrit le 04/09/2026 à 18h00

Ce ne serait pas plutôt la gauche qui ferait de la culture anti écolo : elle plante et n'entretient pas.
Mais ici aucun rapport à part l'herbe que tu dois fumer.

Où alors, c'est à cause de la droite qui "entretient" trop !

L'incendie s'est déclenché au cours d'une opération de débroussaillage d'après le progrès!

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 04/09/2026 à 18:00
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

Ce ne serait pas plutôt la gauche qui ferait de la culture anti écolo : elle plante et n'entretient pas.
Mais ici aucun rapport à part l'herbe que tu dois fumer.

Signaler Répondre
avatar
le changement climatique est reel le 04/09/2026 à 17:56

Au 1er septembre, 1424 cours d'eau français ne coulent plus Cela représente 44 pourcents des cours d'eau du pays. Ce chiffre est record et témoigne du fait que la sécheresse est toujours très importante

Signaler Répondre
avatar
le feu partout le 04/09/2026 à 17:50

en Algérie des feux se déclenche dans plusieurs départements en fesant plus 500 morts et une surface brûlée 300 000ha en une semaine le feu lorsqu’il mal maîtrisé les 1 ère heures peut devenir un monstre et faire des gros dégâts pour l’homme et la nature j’espère que ce feu pourra être maîtrisé avant la tombée de la nuit car les avions ne volent pas et les pompiers sont moins efficace la nuit

Signaler Répondre
avatar
Takio le 04/09/2026 à 17:42

Ah…ça sent comme une odeur de panneaux photovoltaïques !!

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 04/09/2026 à 17:27
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

Quel rapport. Vous dites n’importe quoi écolo de mes deux

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/09/2026 à 16:46
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

Il faut arrêter de la fumer cette herbe de broussaille, ce n'est pas parce qu'elle brûle bien qu'il faut en faire n'importe quoi et après raconter des âneries ;-)

Signaler Répondre
avatar
GAD le 04/09/2026 à 16:36
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

Vaugneray est dans la Métropole maintenant ?

Signaler Répondre
avatar
Vaugneray le 04/09/2026 à 15:56
SarsCov a écrit le 04/09/2026 à 15h29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

Arrêtez de parler quand vous ne savez pas
C’est parti du travail dans une vigne puis le feu a sauté la route

Signaler Répondre
avatar
MontDiLyO le 04/09/2026 à 15:42

Beaucoup de feux dans ce secteur cet été ! Plusieurs en juin, dont les médias faisaient échos de soupçons d’origines volontaires, un autre fin aout avec 2 départs distincts à proximité l’un de l’autre qui peuvent laisser penser à la même chose. Si c’est le cas, j’espère que les enquêtes vont permettre de trouver les responsables/coupables!!!

Signaler Répondre
avatar
SarsCov le 04/09/2026 à 15:29

Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme ça

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.