Mise à jour 16h55 : La situation a nettement évolué depuis le début de l’incendie. Selon la préfecture du Rhône, le feu s’étend désormais sur 15 hectares et n’est toujours pas fixé. Face à la progression du sinistre, la gendarmerie procède à la mise en sécurité de plusieurs points sensibles, tandis que la circulation a été coupée sur la D50.
Le dispositif de secours a également été considérablement renforcé : 115 sapeurs-pompiers et 45 engins sont désormais engagés, et des moyens supplémentaires sont en cours d’acheminement sur les lieux.
Article Initial : Alors que les fortes chaleurs font leur retour et accentuent le risque d’incendie dans le Rhône, un feu de broussailles s’est déclaré ce vendredi 4 septembre dans l’après-midi, au sud-ouest de Lyon.
Selon les informations communiquées par les sapeurs-pompiers, le sinistre s’est déclaré sur les hauteurs de Vaugneray. Une épaisse fumée blanche est visible à plusieurs kilomètres, notamment depuis l’autoroute A7, à hauteur des secteurs de Feyzin et Vénissieux.
Les flammes ont pour l’instant parcouru trois hectares de végétation. D’importants moyens ont été engagés pour tenter de contenir leur progression, avec une vingtaine d’engins de sapeurs-pompiers déployés sur place et 91 pompiers.
L’intervention est compliquée par plusieurs facteurs. Les fortes températures, la végétation et surtout la configuration en pente du secteur favorisent une progression rapide des flammes.
À ce stade, le feu n’est pas encore sous contrôle. Selon les premiers éléments communiqués par les secours, sa progression ne menace toutefois pas le village voisin.
D' Jacques 20, le brouteur ( au propre et au figuré en plus ) à l'élégance néfaste.Signaler Répondre
Il adore le foin et la paille !
Qu'est-ce que tu connais à l'écologie, toi ? Un citadin qui ne connaît rien à la culture. Tu as vu Lyon, ville écolo, il n'y a pas plus sale.Signaler Répondre
Quant à la cause, elle n'est pas vraiment connue, on avait parlé d'un début suite à un labour, puis une serre qui aurait fait un effet loupe et maintenant du débroussaillage. Après ce sera quoi ?
Quant à tes écolos, ils plantent, ils plantent, n'entretiennent pas, du coup on a des herbes sèches, des ronces, des broussailles, tu crois que c'est mieux ?
on s’en fou de l’Algérie !Signaler Répondre
si la forêt landaise a brulé grave cette année c'est quand même en partie grâce a ces demeurés d"ecolos qui refusent de débrousailler sérieusement pour faire plaisir aux insectesSignaler Répondre
lorsqu on sort de telles âneries il vaut mieux se taire. et ne ils se rendre ridiculeSignaler Répondre
lorsqu on sort de telles âneries il vaut mieux se taire. et ne ils se rendre ridiculeSignaler Répondre
Où alors, c'est à cause de la droite qui "entretient" trop !Signaler Répondre
L'incendie s'est déclenché au cours d'une opération de débroussaillage d'après le progrès!
Ce ne serait pas plutôt la gauche qui ferait de la culture anti écolo : elle plante et n'entretient pas.Signaler Répondre
Mais ici aucun rapport à part l'herbe que tu dois fumer.
Au 1er septembre, 1424 cours d'eau français ne coulent plus Cela représente 44 pourcents des cours d'eau du pays. Ce chiffre est record et témoigne du fait que la sécheresse est toujours très importanteSignaler Répondre
en Algérie des feux se déclenche dans plusieurs départements en fesant plus 500 morts et une surface brûlée 300 000ha en une semaine le feu lorsqu’il mal maîtrisé les 1 ère heures peut devenir un monstre et faire des gros dégâts pour l’homme et la nature j’espère que ce feu pourra être maîtrisé avant la tombée de la nuit car les avions ne volent pas et les pompiers sont moins efficace la nuitSignaler Répondre
Ah…ça sent comme une odeur de panneaux photovoltaïques !!Signaler Répondre
Quel rapport. Vous dites n’importe quoi écolo de mes deuxSignaler Répondre
Il faut arrêter de la fumer cette herbe de broussaille, ce n'est pas parce qu'elle brûle bien qu'il faut en faire n'importe quoi et après raconter des âneries ;-)Signaler Répondre
Vaugneray est dans la Métropole maintenant ?Signaler Répondre
Arrêtez de parler quand vous ne savez pasSignaler Répondre
C’est parti du travail dans une vigne puis le feu a sauté la route
Beaucoup de feux dans ce secteur cet été ! Plusieurs en juin, dont les médias faisaient échos de soupçons d’origines volontaires, un autre fin aout avec 2 départs distincts à proximité l’un de l’autre qui peuvent laisser penser à la même chose. Si c’est le cas, j’espère que les enquêtes vont permettre de trouver les responsables/coupables!!!Signaler Répondre
Voilà le résultat de la politique anti-écolo de Sarselli. Continuez comme çaSignaler Répondre