Villeurbanne : la porte d’un appartement incendiée en pleine nuit, la piste d’un "paillassonnage" privilégiée

La porte d’entrée d’un appartement a été la cible d’un incendie en pleine nuit à Villeurbanne. Les faits se sont produits aux alentours de 4h du matin, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août, rue Jules Guesde.

Le sinistre n’aurait fait aucune victime. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie serait d’origine criminelle, rapporte le Progrès.

Les investigations s’orientent vers un probable "paillassonnage", une méthode d’intimidation notamment utilisée dans le milieu du narcotrafic et consistant à mettre le feu devant la porte d’un logement.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver le ou les auteurs de cet incendie.