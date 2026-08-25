Faits Divers

Villeurbanne : la porte d’un appartement incendiée en pleine nuit, la piste d’un "paillassonnage" privilégiée

Villeurbanne : la porte d’un appartement incendiée en pleine nuit, la piste d’un "paillassonnage" privilégiée

Aucun blessé n’est à déplorer.

La porte d’entrée d’un appartement a été la cible d’un incendie en pleine nuit à Villeurbanne. Les faits se sont produits aux alentours de 4h du matin, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août, rue Jules Guesde.

Le sinistre n’aurait fait aucune victime. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie serait d’origine criminelle, rapporte le Progrès. 

Les investigations s’orientent vers un probable "paillassonnage", une méthode d’intimidation notamment utilisée dans le milieu du narcotrafic et consistant à mettre le feu devant la porte d’un logement.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver le ou les auteurs de cet incendie.

Tags :

paillassonnage

incendie

3 commentaires
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Titeuf le 25/08/2026 à 19:04
autiste a écrit le 25/08/2026 à 18h28

tous les jeunes sont devenus Matrixé, les réseaux sociaux des ont rendu fou. Les médias aussi les films, la fin du monde est proche les amis.

Ne pas généraliser comme tout les medias et tout les journalistes.

"Certains jeunes" et pas tous SVP.

Leurs parents étaient déjà des dégénérés voir leurs grands parents dans les années 80... on a juste favorisé les "tares" et on les a laissé se reproduire entre eux.

Comme la vermine cela prolifère

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Ex Précisions le 25/08/2026 à 18:40

Vous ne connaissez pas l'auto combustion des paillassons ?
C'est pourtant très courant, surtout à Villeurbanne ;-)

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pour les journalistes le 25/08/2026 à 18:35

Villeurbanne donne du travail aux journalistes avec tout ses faits divers !

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autiste le 25/08/2026 à 18:28

tous les jeunes sont devenus Matrixé, les réseaux sociaux des ont rendu fou. Les médias aussi les films, la fin du monde est proche les amis.

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