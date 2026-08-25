Villeurbanne : la porte d’un appartement incendiée en pleine nuit, la piste d’un "paillassonnage" privilégiée

La porte d’entrée d’un appartement a été la cible d’un incendie en pleine nuit à Villeurbanne. Les faits se sont produits aux alentours de 4h du matin, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août, rue Jules Guesde.
Le sinistre n’aurait fait aucune victime. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incendie serait d’origine criminelle, rapporte le Progrès.
Les investigations s’orientent vers un probable "paillassonnage", une méthode d’intimidation notamment utilisée dans le milieu du narcotrafic et consistant à mettre le feu devant la porte d’un logement.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver le ou les auteurs de cet incendie.
Ne pas généraliser comme tout les medias et tout les journalistes.Signaler Répondre
"Certains jeunes" et pas tous SVP.
Leurs parents étaient déjà des dégénérés voir leurs grands parents dans les années 80... on a juste favorisé les "tares" et on les a laissé se reproduire entre eux.
Comme la vermine cela prolifère
Vous ne connaissez pas l'auto combustion des paillassons ?Signaler Répondre
C'est pourtant très courant, surtout à Villeurbanne ;-)
Villeurbanne donne du travail aux journalistes avec tout ses faits divers !Signaler Répondre
tous les jeunes sont devenus Matrixé, les réseaux sociaux des ont rendu fou. Les médias aussi les films, la fin du monde est proche les amis.Signaler Répondre