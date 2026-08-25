Judiciaire

Il percute la BAC à Lyon : laissé libre par le JLD, il fuit avant sa condamnation à de la prison ferme

Il percute la BAC à Lyon : laissé libre par le JLD, il fuit avant sa condamnation à de la prison ferme
Il percute la BAC à Lyon : laissé libre par le JLD, il fuit avant sa condamnation à de la prison ferme - DR

Laissé libre sous contrôle judiciaire après un refus d'obtempérer ayant blessé deux policiers, le conducteur a pris la fuite avant d'être condamné.

Quelques jours après avoir été laissé libre sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD), le conducteur poursuivi après avoir percuté un véhicule de la BAC à Lyon a finalement écopé d'une peine de prison ferme. 

Le tribunal judiciaire de Lyon a en effet rendu son délibéré ce lundi 24 août. Le prévenu a été reconnu coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, y compris celles qu'il contestait.

La juridiction l'a condamné à trois ans et quatre mois d'emprisonnement ferme. À cette peine s'ajoute la révocation, à hauteur de six mois, d'un sursis prononcé lors d'une précédente condamnation. Il devra donc purger au total trois ans et dix mois de prison.

Le tribunal a également prononcé une interdiction d'éligibilité pendant cinq ans ainsi qu'une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant trois ans.

Mais le condamné n'était plus présent pour entendre la décision. Ce dernier a profité d'une interruption de séance, avant le délibéré, pour prendre la fuite. Un mandat d'arrêt a désormais été délivré à son encontre.

La décision du JLD pointée du doigt 

Une situation qui ravive les critiques du syndicat policier contre la décision prise quelques jours plus tôt de laisser le suspect libre sous contrôle judiciaire. "S’il avait été placé en détention (provisoire, ndlr)par le juge des libertés et de la détention, il aurait été incarcéré", réagit Alliance Police Nationale.

Le syndicat, présent au tribunal pour soutenir les fonctionnaires de la BAC, se félicite néanmoins d'une "décision ferme" et estime que "justice [a été] rendue" pour les policiers. Alliance assure également ne pas douter que le condamné sera rapidement interpellé.

Deux policiers de la BAC blessés

Pour rappel, les faits s'étaient produits vers 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi 20 août, avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un équipage de la BAC intervenait au sujet d'une Renault Clio signalée volée. Alors que les policiers se positionnaient à l'intersection des avenues Tony-Garnier et Debourg pour éviter une collision, le conducteur aurait délibérément percuté leur véhicule au niveau de l'un de ses côtés arrière.

Deux policiers avaient été blessés au dos et aux cervicales et transportés à l'hôpital. Leur pronostic vital n'était pas engagé. Les occupants de la Clio s'étaient rebellés lors de leur interpellation. Le conducteur se trouvait par ailleurs en défaut de permis de conduire et en état d'ivresse manifeste.

Quelques jours plus tard, Alliance avait vivement dénoncé son placement sous contrôle judiciaire, parlant alors d'un "véritable camouflet pour nos forces de l'ordre". La fuite du prévenu avant l'annonce d'une condamnation à trois ans et dix mois de prison vient désormais alimenter les critiques du syndicat sur cette remise en liberté.

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refus d'obtempérer

0-50 sur 66 commentaires
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La Rance Indigne ! le 25/08/2026 à 19:03
Une aile accrochée a écrit le 25/08/2026 à 17h19

Et 2 policiers blessés, je compatis mais tout de même, des flics en carton
Pour le voyou qu'il reste au bled, on enverra une équipe, pour s'en occuper

Calahann doit resté à sa place. Un haineux d'extrème gauche bientôt rattrapé par la patrouille !

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Calahann le 25/08/2026 à 18:07
Une aile accrochée a écrit le 25/08/2026 à 17h19

Et 2 policiers blessés, je compatis mais tout de même, des flics en carton
Pour le voyou qu'il reste au bled, on enverra une équipe, pour s'en occuper

... Et tu vas les envoyer en TCL en plus 🤣🤣🤣

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et!et!et! le 25/08/2026 à 18:06
y a t il a écrit le 25/08/2026 à 12h53

un pilote dans l'avion?...non..il reste juste une hotesse de l'air

l'hotesse n'est juste qu'une poupée gonflable

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pour un mec le 25/08/2026 à 18:05
Calahann a écrit le 25/08/2026 à 15h56

Alliance Police Nationale, le syndicat le plus râleur de France tout métier confondu .
Les magistrats ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas leurs rôles, de la même manière que la police ne doit pas se substituer aux métiers de la justice.
Les FDO doivent clairement rester à leur place genre " couché pas bougé ", et admettent ainsi les décisions Judiciaires.

qui bosse à l'hosto ,et qui se pretend surchargé de boulot,j 'ai la vague impression qu il te reste encore beaucoup trop de temps disponible pour venir gaspiller ton temps à venir nous emmerder

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Calahann le 25/08/2026 à 17:42
Les privilèges existent encore a écrit le 25/08/2026 à 16h58

Les juges font partie de la même caste que les politicards , payés gracieusement par nos impôts mais sans obligations de résultats , contrairement au privé ( t’es pas bon , t’es viré )

Oui c'est bien vrai, c'est un peu comme en Inde sur la tradition inégale des Castes. Tu as les privilégiés et les autres.

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Kiss Kiss le 25/08/2026 à 17:40
Clyde a écrit le 25/08/2026 à 16h55

Sa mère doit être fière de lui

Le pire c'est que c'est vrai

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Comme disait un célèbre philosophe le 25/08/2026 à 17:34
Restons attentifs.... a écrit le 25/08/2026 à 16h09

Là où j ai peur, c est sur l affaire du meurtre de Quentin.
Rien a ce jour, et Archenault qui se pavane encore dehors avec nos sous ...

La roue tourne va tourner

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arkom le 25/08/2026 à 17:19

les forces de l'ordre auraient du leurs foutre une bonne raclée et les attacher au pied d'un lampadaire ou un parking à vélo comme ça il aurait pas pu s'en fuir

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Une aile accrochée le 25/08/2026 à 17:19
Calahann a écrit le 25/08/2026 à 15h56

Alliance Police Nationale, le syndicat le plus râleur de France tout métier confondu .
Les magistrats ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas leurs rôles, de la même manière que la police ne doit pas se substituer aux métiers de la justice.
Les FDO doivent clairement rester à leur place genre " couché pas bougé ", et admettent ainsi les décisions Judiciaires.

Et 2 policiers blessés, je compatis mais tout de même, des flics en carton
Pour le voyou qu'il reste au bled, on enverra une équipe, pour s'en occuper

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Veux tu s’il te plaît le 25/08/2026 à 17:12
Calahann a écrit le 25/08/2026 à 15h56

Alliance Police Nationale, le syndicat le plus râleur de France tout métier confondu .
Les magistrats ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas leurs rôles, de la même manière que la police ne doit pas se substituer aux métiers de la justice.
Les FDO doivent clairement rester à leur place genre " couché pas bougé ", et admettent ainsi les décisions Judiciaires.

FERMER TA GRANDE GUEULE QUI PUE ET RACONTE DES CONNERIES TOUS LES JOURS

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Electeur EELV,., le 25/08/2026 à 17:11
Clyde a écrit le 25/08/2026 à 16h55

Sa mère doit être fière de lui

Il a pourtant été très bien élevé par sa mère à l'instar de Nael.

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Les privilèges existent encore le 25/08/2026 à 16:58
Calahann a écrit le 25/08/2026 à 15h56

Alliance Police Nationale, le syndicat le plus râleur de France tout métier confondu .
Les magistrats ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas leurs rôles, de la même manière que la police ne doit pas se substituer aux métiers de la justice.
Les FDO doivent clairement rester à leur place genre " couché pas bougé ", et admettent ainsi les décisions Judiciaires.

Les juges font partie de la même caste que les politicards , payés gracieusement par nos impôts mais sans obligations de résultats , contrairement au privé ( t’es pas bon , t’es viré )

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Clyde le 25/08/2026 à 16:55

Sa mère doit être fière de lui

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curé perfecto le 25/08/2026 à 16:46
Alcofribas Nasier a écrit le 25/08/2026 à 14h30

Une question me taraude. Est-ce parce que la justice a tant dévissé qu'elle ne parvient plus à écrouer ? Elle a sans doute mal utilisé le tourne-à-gauche, et oublié d'enlever les bavures.

voilà que libriste-capello fait maintenant dans l humour bien poussif ,aprè avoir d'abord joué les élitistes ,en nous emmerdant bien à corriger nos peudo-fautes de conjugaison ,d'accord et de ponctuation...

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Calahann le 25/08/2026 à 16:44

Afin de contribuer aux bien-être des FDO, nous offrons 50% sur l'ensemble de nos Kleenex.
Offre soumise à condition de ne plus aboyer 😂😂

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leger le 25/08/2026 à 16:41

plus calmement ..comment voulez vous que la police respecte et croit en la justice a l'identique des citoyens ...

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lolotoooôooo le 25/08/2026 à 16:38

Et cet incompétent ne sera jamais inquièté. Il recevra son avancement et ses augmentations de salaire, a l'ancienneté, tranquillou Bilou !

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Effectivement le 25/08/2026 à 16:31

Je commence a me demander qui sont les coupables dans cette affaire scandaleuse.
Bref le condamné évadé doit avoir sa photo et son identité divulgué dans la presse avec un avis de recherche avec une récompense à la clé

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incompétence ou naïveté le 25/08/2026 à 16:14
raslebol69 a écrit le 25/08/2026 à 15h02

Le juge des libertés était persuadé qu'il ne s'enfuirait pas car c'était (pour lui) un petit ange respectueux de la loi (comme de tristement célèbre Nahel).

encore une fois la preuve est faite de l'immobilisme de la justice
justice : ce mot existe-il encore dans sa version initiale ou n'a-t-il plus de sens
il est grand temps de remettre la JUSTICE dans sa vraie définition

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Libert le 25/08/2026 à 16:12

Il y a qu’en France qu’on peut voir ça, partout dans le monde le gars aurait été mis en prison directement, et pour très longtemps mais avec une magistrature gaucho de lfi les délinquants sont libre et encore plus libre de commettre des crimes et délits en récidive et récidive et récidive sans fin jusqu’à ce qu’il y ait des morts

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Gag le 25/08/2026 à 16:10

"le conducteur a pris la fuite avant d'être condamné"
ll a bien fait il etait libre

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Restons attentifs.... le 25/08/2026 à 16:09

Là où j ai peur, c est sur l affaire du meurtre de Quentin.
Rien a ce jour, et Archenault qui se pavane encore dehors avec nos sous ...

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Calahann le 25/08/2026 à 15:56

Alliance Police Nationale, le syndicat le plus râleur de France tout métier confondu .
Les magistrats ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas leurs rôles, de la même manière que la police ne doit pas se substituer aux métiers de la justice.
Les FDO doivent clairement rester à leur place genre " couché pas bougé ", et admettent ainsi les décisions Judiciaires.

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Cmoi le 25/08/2026 à 15:46

il a bien eu raison d'en profiter. Ca montre l'incompétence de nos juges!

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pas assez le 25/08/2026 à 15:42
Tu suis l'actu ? a écrit le 25/08/2026 à 15h36

On vient de battre le record de personnes incarcérées, ça déborde !
88 829 détenus écroués au 1er juin 2026.

il faudrait en écrouer à minima le triple histoire d'enfin être tranquille dans la rue...

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Tu suis l'actu ? le 25/08/2026 à 15:36
Alcofribas Nasier a écrit le 25/08/2026 à 14h30

Une question me taraude. Est-ce parce que la justice a tant dévissé qu'elle ne parvient plus à écrouer ? Elle a sans doute mal utilisé le tourne-à-gauche, et oublié d'enlever les bavures.

On vient de battre le record de personnes incarcérées, ça déborde !
88 829 détenus écroués au 1er juin 2026.

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saco697 le 25/08/2026 à 15:31

les juges de pluq en plus du côté des délinquants pas des citoyens qui les rémunèrent avec leurs impôts

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raslebol69 le 25/08/2026 à 15:02

Le juge des libertés était persuadé qu'il ne s'enfuirait pas car c'était (pour lui) un petit ange respectueux de la loi (comme de tristement célèbre Nahel).

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Encore une bavure judiciaire le 25/08/2026 à 14:47

Pourquoi lorsque la police commet une bavure on appelle ça une bavure policière et quand il s'agit de la justice c'est une erreur judiciaire ?
Vous n'entendrez jamais parler de bavure judiciaire...pourtant ils les cumulent avec parfois de lourdes conséquences

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Classement de la délinquance le 25/08/2026 à 14:41

Lyon arrive en tête suivie de Lille et Bordeaux...Merci la gauche!

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Titeuf le 25/08/2026 à 14:39

Juste supprimer cette fonction des juges des Libertés.

Dans la justice 2 fonctions sont particulièrement choisies par les juges LFI le juge des Libertés et le juge des Mineurs.

Pas possible de continuer à accepter cette politisation de la justice. Comme les professions n'arrivent pas à se gérer en France du fait d'un corporatisme acharné, il faudra le faire de façon autoritaire.

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Alcofribas Nasier le 25/08/2026 à 14:30

Une question me taraude. Est-ce parce que la justice a tant dévissé qu'elle ne parvient plus à écrouer ? Elle a sans doute mal utilisé le tourne-à-gauche, et oublié d'enlever les bavures.

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La baffe à Macron, lui il a fait du ferme direct le 25/08/2026 à 14:21

Ce sketch! La justice française c'est pire qu'une parodie.

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Comme c'est touchant... le 25/08/2026 à 14:21

... d'avoir conservé la naïveté de l'enfant qui vient de naître, ce juge pensait donc que ce petit ange allait gentiment se présenter pour être jugé et rester jusqu'au bout.
Bravo ! Encore des points pour Le Pen.

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ça va pas durer le 25/08/2026 à 14:01
Rlb a écrit le 25/08/2026 à 13h50

La secu doit récupérer les frais auprès du JLD, politiques il temps de vous bouger et faire payer ces juges politisés et provocateurs

les franchises médicales vont doublées! Allez au boulot les Français qui bossent!!!!

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dégage mozart le 25/08/2026 à 13:57
Princesse Hagler a écrit le 25/08/2026 à 13h37

Il sera bien en Algérie, il reviendra ensuite sous un faux nom.

Le nain Mozart va en faire venir 250 000 chaque année 🤔🤔 Suement pour bosser 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Rlb le 25/08/2026 à 13:50

La secu doit récupérer les frais auprès du JLD, politiques il temps de vous bouger et faire payer ces juges politisés et provocateurs

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Princesse Hagler le 25/08/2026 à 13:37

Il sera bien en Algérie, il reviendra ensuite sous un faux nom.

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Kasta PAGNE le 25/08/2026 à 13:36

Il est possible qu il soit parti se mettre à l abri en Algérie.

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L'ère de la complicité judiciaire... le 25/08/2026 à 13:17

Le procès ayant lieu si tôt, et la peine prévisible consistant en de la prison ferme, il n'y avait aucune justification à ne pas placer ce meurtrier en puissance en détention provisoire.

Je pense qu'il faut complètement jeter à la poubelle ce système judiciaire corrompu jusqu'à la moelle par l'empathie gauchiste pour les criminels, et par l'abandon total des victimes et de la population.

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Chris25 le 25/08/2026 à 13:15

C'était écrit d'avance !
Mdr !!!

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jeanj69 le 25/08/2026 à 13:15
y a t il a écrit le 25/08/2026 à 12h53

un pilote dans l'avion?...non..il reste juste une hotesse de l'air

Et encore, j'aimerais pas voir l'état de l'hôtesse...

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y a t il le 25/08/2026 à 12:53
Je suis atterrée a écrit le 25/08/2026 à 11h42

Mais c'est quoi ce pays ??????? Mais sérieux.....

un pilote dans l'avion?...non..il reste juste une hotesse de l'air

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lolotoooôooo le 25/08/2026 à 12:51

Magnifique !

La police tue hein ?

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excusez moi le 25/08/2026 à 12:51

Le licenciement ça n'existe pas pour un juge ? ? ? ? ? non hélas !

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oui-oui le 25/08/2026 à 12:46

Juge d' application des peines, juge des libertés et de la détention. Ces deux catégories de juges devraient être supprimées et leurs effectifs affectés aux juridictions de jugement.
.

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Ex Précisions le 25/08/2026 à 12:41

Je pense que le gars a maintenant sa tronche affichée en gros dans tous les commissariats avec consigne de ne pas le louper...

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Changement de logiciel le 25/08/2026 à 12:29

Changer le recrutement des juges qui sortent d’écoles trop politisées à gauche par des profils issues de la police, gendarmerie ou armée. Aujourd’hui les juges condamnent uniquement quand les prévenus sont à droite...

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Solidarité 69 le 25/08/2026 à 12:26
Arthur a écrit le 25/08/2026 à 12h01

Ne peut-on pas enquêter sur les juges ?
Certains décisions sont tellement inappropriées au regard des faits, qu'elles en deviennent suspectes.

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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ouf! le 25/08/2026 à 12:18

nous sommes délibérément mis en danger: si cet individu percute les policiers, croyez-vous que les citoyens sont en sécurité avec un tel spécimen parmi la population ? il n’y a pas besoin de faire 5 années de droit pour trouver la réponse. Pourtant relâché. Pourquoi ? La responsabilité de la Justice est-elle engagée en cas de crime ?

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