Il percute la BAC à Lyon : laissé libre par le JLD, il fuit avant sa condamnation à de la prison ferme

Quelques jours après avoir été laissé libre sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD), le conducteur poursuivi après avoir percuté un véhicule de la BAC à Lyon a finalement écopé d'une peine de prison ferme.
Le tribunal judiciaire de Lyon a en effet rendu son délibéré ce lundi 24 août. Le prévenu a été reconnu coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, y compris celles qu'il contestait.
La juridiction l'a condamné à trois ans et quatre mois d'emprisonnement ferme. À cette peine s'ajoute la révocation, à hauteur de six mois, d'un sursis prononcé lors d'une précédente condamnation. Il devra donc purger au total trois ans et dix mois de prison.
Le tribunal a également prononcé une interdiction d'éligibilité pendant cinq ans ainsi qu'une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant trois ans.
Mais le condamné n'était plus présent pour entendre la décision. Ce dernier a profité d'une interruption de séance, avant le délibéré, pour prendre la fuite. Un mandat d'arrêt a désormais été délivré à son encontre.
La décision du JLD pointée du doigt
Une situation qui ravive les critiques du syndicat policier contre la décision prise quelques jours plus tôt de laisser le suspect libre sous contrôle judiciaire. "S’il avait été placé en détention (provisoire, ndlr)par le juge des libertés et de la détention, il aurait été incarcéré", réagit Alliance Police Nationale.
Le syndicat, présent au tribunal pour soutenir les fonctionnaires de la BAC, se félicite néanmoins d'une "décision ferme" et estime que "justice [a été] rendue" pour les policiers. Alliance assure également ne pas douter que le condamné sera rapidement interpellé.
Deux policiers de la BAC blessés
Pour rappel, les faits s'étaient produits vers 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi 20 août, avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Un équipage de la BAC intervenait au sujet d'une Renault Clio signalée volée. Alors que les policiers se positionnaient à l'intersection des avenues Tony-Garnier et Debourg pour éviter une collision, le conducteur aurait délibérément percuté leur véhicule au niveau de l'un de ses côtés arrière.
Deux policiers avaient été blessés au dos et aux cervicales et transportés à l'hôpital. Leur pronostic vital n'était pas engagé. Les occupants de la Clio s'étaient rebellés lors de leur interpellation. Le conducteur se trouvait par ailleurs en défaut de permis de conduire et en état d'ivresse manifeste.
Quelques jours plus tard, Alliance avait vivement dénoncé son placement sous contrôle judiciaire, parlant alors d'un "véritable camouflet pour nos forces de l'ordre". La fuite du prévenu avant l'annonce d'une condamnation à trois ans et dix mois de prison vient désormais alimenter les critiques du syndicat sur cette remise en liberté.
Calahann doit resté à sa place. Un haineux d'extrème gauche bientôt rattrapé par la patrouille !Signaler Répondre
... Et tu vas les envoyer en TCL en plus 🤣🤣🤣Signaler Répondre
l'hotesse n'est juste qu'une poupée gonflableSignaler Répondre
qui bosse à l'hosto ,et qui se pretend surchargé de boulot,j 'ai la vague impression qu il te reste encore beaucoup trop de temps disponible pour venir gaspiller ton temps à venir nous emmerderSignaler Répondre
Oui c'est bien vrai, c'est un peu comme en Inde sur la tradition inégale des Castes. Tu as les privilégiés et les autres.Signaler Répondre
Le pire c'est que c'est vraiSignaler Répondre
La roue tourne va tournerSignaler Répondre
les forces de l'ordre auraient du leurs foutre une bonne raclée et les attacher au pied d'un lampadaire ou un parking à vélo comme ça il aurait pas pu s'en fuirSignaler Répondre
Et 2 policiers blessés, je compatis mais tout de même, des flics en cartonSignaler Répondre
Pour le voyou qu'il reste au bled, on enverra une équipe, pour s'en occuper
FERMER TA GRANDE GUEULE QUI PUE ET RACONTE DES CONNERIES TOUS LES JOURSSignaler Répondre
Il a pourtant été très bien élevé par sa mère à l'instar de Nael.Signaler Répondre
Les juges font partie de la même caste que les politicards , payés gracieusement par nos impôts mais sans obligations de résultats , contrairement au privé ( t’es pas bon , t’es viré )Signaler Répondre
Sa mère doit être fière de luiSignaler Répondre
voilà que libriste-capello fait maintenant dans l humour bien poussif ,aprè avoir d'abord joué les élitistes ,en nous emmerdant bien à corriger nos peudo-fautes de conjugaison ,d'accord et de ponctuation...Signaler Répondre
Afin de contribuer aux bien-être des FDO, nous offrons 50% sur l'ensemble de nos Kleenex.Signaler Répondre
Offre soumise à condition de ne plus aboyer 😂😂
plus calmement ..comment voulez vous que la police respecte et croit en la justice a l'identique des citoyens ...Signaler Répondre
Et cet incompétent ne sera jamais inquièté. Il recevra son avancement et ses augmentations de salaire, a l'ancienneté, tranquillou Bilou !Signaler Répondre
Je commence a me demander qui sont les coupables dans cette affaire scandaleuse.Signaler Répondre
Bref le condamné évadé doit avoir sa photo et son identité divulgué dans la presse avec un avis de recherche avec une récompense à la clé
encore une fois la preuve est faite de l'immobilisme de la justiceSignaler Répondre
justice : ce mot existe-il encore dans sa version initiale ou n'a-t-il plus de sens
il est grand temps de remettre la JUSTICE dans sa vraie définition
Il y a qu’en France qu’on peut voir ça, partout dans le monde le gars aurait été mis en prison directement, et pour très longtemps mais avec une magistrature gaucho de lfi les délinquants sont libre et encore plus libre de commettre des crimes et délits en récidive et récidive et récidive sans fin jusqu’à ce qu’il y ait des mortsSignaler Répondre
"le conducteur a pris la fuite avant d'être condamné"Signaler Répondre
ll a bien fait il etait libre
Là où j ai peur, c est sur l affaire du meurtre de Quentin.Signaler Répondre
Rien a ce jour, et Archenault qui se pavane encore dehors avec nos sous ...
Alliance Police Nationale, le syndicat le plus râleur de France tout métier confondu .Signaler Répondre
Les magistrats ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, c'est pas leurs rôles, de la même manière que la police ne doit pas se substituer aux métiers de la justice.
Les FDO doivent clairement rester à leur place genre " couché pas bougé ", et admettent ainsi les décisions Judiciaires.
il a bien eu raison d'en profiter. Ca montre l'incompétence de nos juges!Signaler Répondre
il faudrait en écrouer à minima le triple histoire d'enfin être tranquille dans la rue...Signaler Répondre
On vient de battre le record de personnes incarcérées, ça déborde !Signaler Répondre
88 829 détenus écroués au 1er juin 2026.
les juges de pluq en plus du côté des délinquants pas des citoyens qui les rémunèrent avec leurs impôtsSignaler Répondre
Le juge des libertés était persuadé qu'il ne s'enfuirait pas car c'était (pour lui) un petit ange respectueux de la loi (comme de tristement célèbre Nahel).Signaler Répondre
Pourquoi lorsque la police commet une bavure on appelle ça une bavure policière et quand il s'agit de la justice c'est une erreur judiciaire ?Signaler Répondre
Vous n'entendrez jamais parler de bavure judiciaire...pourtant ils les cumulent avec parfois de lourdes conséquences
Lyon arrive en tête suivie de Lille et Bordeaux...Merci la gauche!Signaler Répondre
Juste supprimer cette fonction des juges des Libertés.Signaler Répondre
Dans la justice 2 fonctions sont particulièrement choisies par les juges LFI le juge des Libertés et le juge des Mineurs.
Pas possible de continuer à accepter cette politisation de la justice. Comme les professions n'arrivent pas à se gérer en France du fait d'un corporatisme acharné, il faudra le faire de façon autoritaire.
Une question me taraude. Est-ce parce que la justice a tant dévissé qu'elle ne parvient plus à écrouer ? Elle a sans doute mal utilisé le tourne-à-gauche, et oublié d'enlever les bavures.Signaler Répondre
Ce sketch! La justice française c'est pire qu'une parodie.Signaler Répondre
... d'avoir conservé la naïveté de l'enfant qui vient de naître, ce juge pensait donc que ce petit ange allait gentiment se présenter pour être jugé et rester jusqu'au bout.Signaler Répondre
Bravo ! Encore des points pour Le Pen.
les franchises médicales vont doublées! Allez au boulot les Français qui bossent!!!!Signaler Répondre
Le nain Mozart va en faire venir 250 000 chaque année 🤔🤔 Suement pour bosser 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
La secu doit récupérer les frais auprès du JLD, politiques il temps de vous bouger et faire payer ces juges politisés et provocateursSignaler Répondre
Il sera bien en Algérie, il reviendra ensuite sous un faux nom.Signaler Répondre
Il est possible qu il soit parti se mettre à l abri en Algérie.Signaler Répondre
Le procès ayant lieu si tôt, et la peine prévisible consistant en de la prison ferme, il n'y avait aucune justification à ne pas placer ce meurtrier en puissance en détention provisoire.Signaler Répondre
Je pense qu'il faut complètement jeter à la poubelle ce système judiciaire corrompu jusqu'à la moelle par l'empathie gauchiste pour les criminels, et par l'abandon total des victimes et de la population.
C'était écrit d'avance !Signaler Répondre
Mdr !!!
Et encore, j'aimerais pas voir l'état de l'hôtesse...Signaler Répondre
un pilote dans l'avion?...non..il reste juste une hotesse de l'airSignaler Répondre
Magnifique !Signaler Répondre
La police tue hein ?
Le licenciement ça n'existe pas pour un juge ? ? ? ? ? non hélas !Signaler Répondre
Juge d' application des peines, juge des libertés et de la détention. Ces deux catégories de juges devraient être supprimées et leurs effectifs affectés aux juridictions de jugement.Signaler Répondre
.
Je pense que le gars a maintenant sa tronche affichée en gros dans tous les commissariats avec consigne de ne pas le louper...Signaler Répondre
Changer le recrutement des juges qui sortent d’écoles trop politisées à gauche par des profils issues de la police, gendarmerie ou armée. Aujourd’hui les juges condamnent uniquement quand les prévenus sont à droite...Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
nous sommes délibérément mis en danger: si cet individu percute les policiers, croyez-vous que les citoyens sont en sécurité avec un tel spécimen parmi la population ? il n’y a pas besoin de faire 5 années de droit pour trouver la réponse. Pourtant relâché. Pourquoi ? La responsabilité de la Justice est-elle engagée en cas de crime ?Signaler Répondre