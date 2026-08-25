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Villeurbanne : un incendie ravage une partie d’un camp de Roms à la Feyssine

Villeurbanne : un incendie ravage une partie d’un camp de Roms à la Feyssine

Un incendie s’est déclaré lundi soir dans un camp installé chemin de la Feyssine à Villeurbanne, provoquant un important panache de fumée noire. Environ 100 m² ont brûlé, sans faire de victime.

Une cabane a pris feu peu avant 19h ce lundi 24 août dans un camp situé en bordure du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, à Villeurbanne.

Les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs installations précaires, tandis qu’une épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire l’incendie, qui aurait détruit environ 100 m². Le feu a été totalement éteint vers 20h50.

Le camp, composé d’une vingtaine d’habitations précaires, a été évacué pendant l’intervention.

Aucun blessé ni aucune victime ne sont à déplorer.

Tags :

villeurbanne

25 commentaires
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loule le 25/08/2026 à 11:28
alec69 a écrit le 25/08/2026 à 09h02

C'est tout à fait cela.
Pour que cela fume aussi noir ce ne sont pas des planches qui brûlent.
Cela fait trois ou quatre années que ce bidonville existe avec la bénédiction des institutions notamment la préfecture et la métropole. C'est comme le marché sauvage avenue Marcel Cerdan près de l Astroballe ou des dizaines de vendeurs laissent derrière eux un merdier infâme avec la bénédiction des autorité qui ferment les yeux.

même avec un signalement de ce marché de la misère sur Toodego, j'ai eu un retour comme quoi c'était à la ville de Villeurbanne de gérer le pb, même si tous les lundi matin, des types de la METROPOLE viennent passer le karscher pour nettoyer la rue cerdan/zola, et que le marché déborde de Vaulx depuis la Cour des Miracles...
Sarseli veut pas voir la merde, y'a que les bagnoles et le pognon qui l'intéressent.

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Racailles de m... le 25/08/2026 à 11:14

Dans ces camps, on a du mal à différencier les nuisibles des déchets...

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La nouvelle France by LFI le 25/08/2026 à 11:06

Et oui, n'en déplaise aux mongoliens qui votent pour LFI, ceci n'est qu'un petit échantillon de ce que veut generaliser les malades mentaux.

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Une CHANCE pour la France le 25/08/2026 à 11:02

Votre étonnement m'étonne

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haaaaaaa le 25/08/2026 à 10:38
Moi a écrit le 25/08/2026 à 08h56

Je suis contente d'avoir quitté Lyon il y a longtemps quand je vois ce qu'elle est devenue, je plains ceux qui y vivent.

Où habites tu maintenant ? Moscou !

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grrrrrr le 25/08/2026 à 10:37
Solidarité avec les 2-neurones a écrit le 25/08/2026 à 10h04

Comme chaque jour, un commentaire, un seul, en boucle, bienvenue dans le monde des droitardés de base.

Tu préfères l'ultra gauche de LFI,parti de fous ? Revois donc ton post

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Solidarité avec les 2-neurones le 25/08/2026 à 10:04
Solidarité 69 a écrit le 25/08/2026 à 08h35

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Comme chaque jour, un commentaire, un seul, en boucle, bienvenue dans le monde des droitardés de base.

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Josiane le 25/08/2026 à 09:46
Moi a écrit le 25/08/2026 à 08h56

Je suis contente d'avoir quitté Lyon il y a longtemps quand je vois ce qu'elle est devenue, je plains ceux qui y vivent.

Cet incendie d’un camp de Roms évacués n’est pas à Lyon mais à Villeurbanne, quartier Croix-Luizet, le long du boulevard Laurent Bonnevay.
Quant à quitter ma ville Lyon, il n’en est pas question une seule seconde, même si le quotidien n’est vraiment pas toujours facile. La faute à qui ?
Manquerais plus que ça de déguerpir ! Et fuir sa ville bien aimée. Ce n’est pas aux Lyonnais de courber le dos !
Vive Lyon, car Lyon est une ville magnifique, riche en histoire et en gastronomie.
Vous préférez plutôt Paris par exemple et ses quartiers de Belleville-Ménilmontant, peut-étre....
Écrit par une fenotte tout à fait lyonnaise. Hun (cri) !!!!!

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rbfr le 25/08/2026 à 09:45

Le maire de Villeurbanne a des problèmes de vue il ne voit pas ce qui se passe dans sa commune entre les squat de roms et les dealers. Il y a pourtant des hôpitaux pour aller voir un ophtalmologue.

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Je rajoute le 25/08/2026 à 09:26
alec69 a écrit le 25/08/2026 à 09h02

C'est tout à fait cela.
Pour que cela fume aussi noir ce ne sont pas des planches qui brûlent.
Cela fait trois ou quatre années que ce bidonville existe avec la bénédiction des institutions notamment la préfecture et la métropole. C'est comme le marché sauvage avenue Marcel Cerdan près de l Astroballe ou des dizaines de vendeurs laissent derrière eux un merdier infâme avec la bénédiction des autorité qui ferment les yeux.

Avec la bénédiction complice des autorités qui ferment les yeux sur la pollution générée , les mêmes qui vous traitent de pollueurs si jamais vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler et accessoirement remplir les caisses qui servent à entretenir toute cette population

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Champions le 25/08/2026 à 09:13

Ils vont encore trouver le moyen de faire du médical et du social avec ces pauvres innocents...

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alec69 le 25/08/2026 à 09:02
Ex Précisions a écrit le 25/08/2026 à 06h38

Il y a toujours un risque à brûler le caoutchouc autour des câbles pour récupérer le cuivre...

C'est tout à fait cela.
Pour que cela fume aussi noir ce ne sont pas des planches qui brûlent.
Cela fait trois ou quatre années que ce bidonville existe avec la bénédiction des institutions notamment la préfecture et la métropole. C'est comme le marché sauvage avenue Marcel Cerdan près de l Astroballe ou des dizaines de vendeurs laissent derrière eux un merdier infâme avec la bénédiction des autorité qui ferment les yeux.

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Moi le 25/08/2026 à 08:56

Je suis contente d'avoir quitté Lyon il y a longtemps quand je vois ce qu'elle est devenue, je plains ceux qui y vivent.

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Solidarité 69 le 25/08/2026 à 08:35
Catalan a écrit le 25/08/2026 à 07h32

un grand classique.on met le feu pour être relogé ailleurs en général a l hôtel où des locaux vides

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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kool justice le 25/08/2026 à 08:34

Au moins ils se sont chauffés !!!

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Dupon le 25/08/2026 à 08:31

Ils doivent bien avoir souscrit une assurance incendie...🤣

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Impératif! le 25/08/2026 à 08:24

Rétablir la peine de mort pour les incendiaires!

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RÈGLE DE SÉCURITÉ le 25/08/2026 à 08:18

S’il s’agit du camp à proximité du pont croix luizet, cela n’est vraiment pas étonnant.
Rien que la configuration de l’installation de ce bidonville est complètement hallucinante. Depuis plus d’un an des baraques ont poussées comme des champignons 🍄 sur la bordure du périphérique avec des dépôts d’ordures sauvages. C’est un village témoins de l’état de la France. A lyon rue de l’université face à l’université, qui n’à pas remarqué les tentes ⛺️ installés en toute illégalité. HÉLAS ! rien ne bouge jusqu'à qu’il y’ai un drame

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ROUXE le 25/08/2026 à 08:18

Et pendant ce temps, le vol des cables en cuivre se poursuit. Plus de 20 kilomères au total pour un préjudice - hélas provisoire - qui dépasse 500.000 euros (je tiens ces chiffres d'un courrier à l'entête de la mairie). Au lieu d'expulser manu militari les coupables (tout le monde sait trop de qui il s'agit), on va effectivement les reloger à nos frais. Et provoquer un appel d'air qui en fera venir d'autres.
Notre commune part complètement à la dérive. On doit désormais sortir la nuit dans la pénombre mais comme les fusillades ont lieu également en plein jour...

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Le futur le 25/08/2026 à 07:52

Villeurbanne il va bientôt falloir mettre la ville sous tutelle d'une IA elle fera un meilleur boulot.

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du moment le 25/08/2026 à 07:47
Catalan a écrit le 25/08/2026 à 07h32

un grand classique.on met le feu pour être relogé ailleurs en général a l hôtel où des locaux vides

que l'audi ou la bmw hors d'age des parrains n ont pas brûlé...tout est sous contrôle

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Catalan le 25/08/2026 à 07:32

un grand classique.on met le feu pour être relogé ailleurs en général a l hôtel où des locaux vides

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Schuss69 le 25/08/2026 à 07:19

Décidément, il se passe tous les jours quelque chose à Villeurbanne.

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Kassos le 25/08/2026 à 07:05

Ca serait-y pas la "Nouvelle France" ? C'est impressionnant à regarder quand on connaît pas.

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encore des le 25/08/2026 à 06:50

prioritaires pour de nouveaux logements?

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si c est le 25/08/2026 à 06:49
Ex Précisions a écrit le 25/08/2026 à 06h38

Il y a toujours un risque à brûler le caoutchouc autour des câbles pour récupérer le cuivre...

le semillant et pittoresque village traversé par la piste cyclable qui mène à la zone de loisirs ,les velos vont vachement moins bien rouler

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Ex Précisions le 25/08/2026 à 06:38

Il y a toujours un risque à brûler le caoutchouc autour des câbles pour récupérer le cuivre...

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Grand lyonnais le 25/08/2026 à 06:29

La France de demain ! Il faudrait les embaucher à la ville ils sont forts pour vider et nettoyer les poubelles.

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