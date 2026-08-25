Villeurbanne : un incendie ravage une partie d’un camp de Roms à la Feyssine

Une cabane a pris feu peu avant 19h ce lundi 24 août dans un camp situé en bordure du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, à Villeurbanne.

Les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs installations précaires, tandis qu’une épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres.

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire l’incendie, qui aurait détruit environ 100 m². Le feu a été totalement éteint vers 20h50.

Le camp, composé d’une vingtaine d’habitations précaires, a été évacué pendant l’intervention.

Aucun blessé ni aucune victime ne sont à déplorer.