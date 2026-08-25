Villeurbanne : un incendie ravage une partie d’un camp de Roms à la Feyssine

Une cabane a pris feu peu avant 19h ce lundi 24 août dans un camp situé en bordure du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, à Villeurbanne.
Les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs installations précaires, tandis qu’une épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres.
Les sapeurs-pompiers sont parvenus à circonscrire l’incendie, qui aurait détruit environ 100 m². Le feu a été totalement éteint vers 20h50.
Le camp, composé d’une vingtaine d’habitations précaires, a été évacué pendant l’intervention.
Aucun blessé ni aucune victime ne sont à déplorer.
Feu énorme au camp des roms à Villeurbanne #villeurbanne #feu 😱 après expulsion par la police ils ont tout brûlé pic.twitter.com/8jsVHNr3YU— declotest TV 😎😎😎 (@fibromyalgie69) August 24, 2026
même avec un signalement de ce marché de la misère sur Toodego, j'ai eu un retour comme quoi c'était à la ville de Villeurbanne de gérer le pb, même si tous les lundi matin, des types de la METROPOLE viennent passer le karscher pour nettoyer la rue cerdan/zola, et que le marché déborde de Vaulx depuis la Cour des Miracles...Signaler Répondre
Sarseli veut pas voir la merde, y'a que les bagnoles et le pognon qui l'intéressent.
Dans ces camps, on a du mal à différencier les nuisibles des déchets...Signaler Répondre
Et oui, n'en déplaise aux mongoliens qui votent pour LFI, ceci n'est qu'un petit échantillon de ce que veut generaliser les malades mentaux.Signaler Répondre
Votre étonnement m'étonneSignaler Répondre
Où habites tu maintenant ? Moscou !Signaler Répondre
Tu préfères l'ultra gauche de LFI,parti de fous ? Revois donc ton postSignaler Répondre
Comme chaque jour, un commentaire, un seul, en boucle, bienvenue dans le monde des droitardés de base.Signaler Répondre
Cet incendie d’un camp de Roms évacués n’est pas à Lyon mais à Villeurbanne, quartier Croix-Luizet, le long du boulevard Laurent Bonnevay.Signaler Répondre
Quant à quitter ma ville Lyon, il n’en est pas question une seule seconde, même si le quotidien n’est vraiment pas toujours facile. La faute à qui ?
Manquerais plus que ça de déguerpir ! Et fuir sa ville bien aimée. Ce n’est pas aux Lyonnais de courber le dos !
Vive Lyon, car Lyon est une ville magnifique, riche en histoire et en gastronomie.
Vous préférez plutôt Paris par exemple et ses quartiers de Belleville-Ménilmontant, peut-étre....
Écrit par une fenotte tout à fait lyonnaise. Hun (cri) !!!!!
Le maire de Villeurbanne a des problèmes de vue il ne voit pas ce qui se passe dans sa commune entre les squat de roms et les dealers. Il y a pourtant des hôpitaux pour aller voir un ophtalmologue.Signaler Répondre
Avec la bénédiction complice des autorités qui ferment les yeux sur la pollution générée , les mêmes qui vous traitent de pollueurs si jamais vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler et accessoirement remplir les caisses qui servent à entretenir toute cette populationSignaler Répondre
Ils vont encore trouver le moyen de faire du médical et du social avec ces pauvres innocents...Signaler Répondre
C'est tout à fait cela.Signaler Répondre
Pour que cela fume aussi noir ce ne sont pas des planches qui brûlent.
Cela fait trois ou quatre années que ce bidonville existe avec la bénédiction des institutions notamment la préfecture et la métropole. C'est comme le marché sauvage avenue Marcel Cerdan près de l Astroballe ou des dizaines de vendeurs laissent derrière eux un merdier infâme avec la bénédiction des autorité qui ferment les yeux.
Je suis contente d'avoir quitté Lyon il y a longtemps quand je vois ce qu'elle est devenue, je plains ceux qui y vivent.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Au moins ils se sont chauffés !!!Signaler Répondre
Ils doivent bien avoir souscrit une assurance incendie...🤣Signaler Répondre
Rétablir la peine de mort pour les incendiaires!Signaler Répondre
S’il s’agit du camp à proximité du pont croix luizet, cela n’est vraiment pas étonnant.Signaler Répondre
Rien que la configuration de l’installation de ce bidonville est complètement hallucinante. Depuis plus d’un an des baraques ont poussées comme des champignons 🍄 sur la bordure du périphérique avec des dépôts d’ordures sauvages. C’est un village témoins de l’état de la France. A lyon rue de l’université face à l’université, qui n’à pas remarqué les tentes ⛺️ installés en toute illégalité. HÉLAS ! rien ne bouge jusqu'à qu’il y’ai un drame
Et pendant ce temps, le vol des cables en cuivre se poursuit. Plus de 20 kilomères au total pour un préjudice - hélas provisoire - qui dépasse 500.000 euros (je tiens ces chiffres d'un courrier à l'entête de la mairie). Au lieu d'expulser manu militari les coupables (tout le monde sait trop de qui il s'agit), on va effectivement les reloger à nos frais. Et provoquer un appel d'air qui en fera venir d'autres.Signaler Répondre
Notre commune part complètement à la dérive. On doit désormais sortir la nuit dans la pénombre mais comme les fusillades ont lieu également en plein jour...
Villeurbanne il va bientôt falloir mettre la ville sous tutelle d'une IA elle fera un meilleur boulot.Signaler Répondre
que l'audi ou la bmw hors d'age des parrains n ont pas brûlé...tout est sous contrôleSignaler Répondre
un grand classique.on met le feu pour être relogé ailleurs en général a l hôtel où des locaux videsSignaler Répondre
Décidément, il se passe tous les jours quelque chose à Villeurbanne.Signaler Répondre
Ca serait-y pas la "Nouvelle France" ? C'est impressionnant à regarder quand on connaît pas.Signaler Répondre
prioritaires pour de nouveaux logements?Signaler Répondre
le semillant et pittoresque village traversé par la piste cyclable qui mène à la zone de loisirs ,les velos vont vachement moins bien roulerSignaler Répondre
Il y a toujours un risque à brûler le caoutchouc autour des câbles pour récupérer le cuivre...Signaler Répondre
La France de demain ! Il faudrait les embaucher à la ville ils sont forts pour vider et nettoyer les poubelles.Signaler Répondre