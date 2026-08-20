Fusillade à Villeurbanne : cinq suspects interpellés huit jours après les tirs de Grandclément

Huit jours après les coups de feu échangés dans le quartier Grandclément, les enquêteurs ont procédé à une série d’interpellations.

Mardi soir, cinq suspects ont été arrêtés dans la métropole de Lyon : trois à Givors et deux dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon le Progrès, le groupe comprend deux adolescents de 14 et 17 ans, un homme de 23 ans ainsi que deux femmes de 22 et 33 ans.

L’enquête, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée, avait été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.

Deux groupes avaient échangé des tirs en pleine rue

Le 10 août, peu après 18h, deux individus avaient surgi d’une voiture stationnée impasse Bayet. L’un était armé d’un pistolet, le second d’une arme longue de type mitraillette. Six coups de feu avaient alors été tirés en direction d’une BMW Série 1 située à proximité de la rue du Docteur-Frappaz et du boulevard Eugène-Réguillon.

Un occupant de la BMW avait riposté avec une arme de poing avant de prendre la fuite sur une trottinette avec une autre personne.

Le secteur abrite un point de deal et les enquêteurs privilégient la piste d’un affrontement lié au narcotrafic. Le possible cri "Ici, c’est Marseille" lancé lors de l’attaque alimente également les interrogations sur d’éventuels commanditaires extérieurs, sans qu’un lien avec la DZ Mafia soit établi à ce stade.