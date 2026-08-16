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“Jusqu’ici, le projet n’a pas été une réussite” : Joffrey Lauvergne critique la gestion de l’ASVEL de Tony Parker

“Jusqu’ici, le projet n’a pas été une réussite” : Joffrey Lauvergne critique la gestion de l’ASVEL de Tony Parker
Critiqué par les supporters de l'ASVEL, Tony Parker l'est aussi par son ancien joueur - LyonMag

Passé par Villeurbanne entre 2022 et 2025, l’international français Joffrey Lauvergne livre un constat sévère sur la direction prise par l’ASVEL sous la présidence de Tony Parker.

Les critiques continuent de s’accumuler autour de la gestion de l’ASVEL et de son été mouvementé. 

Après un été marqué par les difficultés financières du club, Joffrey Lauvergne s’en prend à son tour à la direction villeurbannaise. Dans un entretien accordé à Skweek, l’intérieur français estime que le club manque depuis plusieurs années d’une véritable ligne directrice.

Arrivé en 2022 avec Nando De Colo, Joffrey Lauvergne avait été convaincu par la promesse de bâtir autour d’eux une équipe capable de viser les playoffs d’Euroleague sous trois ans. Un projet qui, selon lui, s’est rapidement fissuré dès la préparation, sans qu’il souhaite en dévoiler davantage sur les conseils de son avocat.

L’ancien Villeurbannais se montre beaucoup plus incisif lorsqu’il évoque la stratégie générale du club : “Les mêmes discussions reviennent depuis cinq ans. Il n’y a aucune ligne directrice et personne ne sait où le club va”, déplore-t-il.

Pour illustrer cette instabilité, il pointe les changements intervenus récemment, entre l’arrivée puis le départ de Sylvain Francisco, à l’instar de plusieurs autres recrues.

L’ancien ailier-fort de l’équipe de France rappelle également la valse des entraîneurs au cours de la saison 2023-2024 sur le banc de l’ASVEL : “Nous avons changé d’entraîneur trois fois en dix semaines. Ils ont licencié T.J. Parker pour faire venir Pozzecco. Et moins de dix semaines plus tard, il a lui aussi été licencié, même aujourd’hui, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé”.

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1 commentaire
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Solidarité 69 le 16/08/2026 à 15:20

Les Aulas fan boys expliqueraient que Parker a gagné des titres, peu importe de laisser le club aux portes de la faillite.

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