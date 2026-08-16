Le 6 juin dernier, les cours ne sont pas encore terminés dans ce collège de Villefranche-sur-Saône. C'est le jour choisi par l'un des surveillants pour parler sur Snapchat avec l'une des collégiennes. La discussion dérape lorsqu'il transmet cinq photos de son sexe en érection.
Dénoncé par l'adolescente de 13 ans, qui avait porté plainte avec ses parents, l'individu âgé de 25 ans a été jugé il y a quelques jours par le tribunal caladois.
Face aux juges, il a expliqué n'avoir jamais sollicité de relation sexuelle avec sa victime, prétextant un échange qui serait resté virtuel selon lui.
Le parquet a requis 8 mois de prison avec sursis, tandis que l'avocat du prévenu a sollicité sa non-inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour ne pas compromettre son avenir professionnel.
De manière assez inédite, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a souhaité marquer le coup en prononçant une peine plus élevée, à savoir 10 mois avec sursis, une inscription au FIJAISV et l'interdiction pendant 10 ans d'exercer une profession en lien avec des mineurs.
La partie est perdu d avance , avec des peines aussi peu dissuasif envers les pervers sexuel.Signaler Répondre
la ados envois des photos des nude sur les réseaux, énormément. C'est un acte dans notre époque là c'est sur l'erreur d'envoi lui coute mais y a rien de bien grave sur internet et tout les réseaux la nudité est là constamment.Signaler Répondre
Faut lui envoyer par Snap celle d'un taureau pour le mettre minable en plus d'une condamnation ferme...Signaler Répondre
Je trouve plutôt cléments les 10 ans. Là ça devrait être à vie.Signaler Répondre
En fait, à 35 ans il pourra travailler avec des gamins.
On s'en fiche qu'il aille en taule ou non. Mais c'est chaque fois la même histoire, on va se retrouver là en 2038 devant un article "l'homme a déjà fait l'objet d'une condamnation en 2026".
Alors peut-être pas, c'est un jeune qui a fait le con avec les moyens de son temps, mais pourquoi prendre le risque ? A vie.
Faut pas le condamner, faut lui couper...Signaler Répondre
La bonne blagueSignaler Répondre
"l'avocat du prévenu a sollicité sa non-inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour ne pas compromettre son avenir professionnel.".
Parce que dans un monde serein et sain pour les ados, c'est normal qu'un surveillant de colége de 25 ans envoit à une adolescente de 13 ans des photos de son sexe en érection?
Ce serait donc normal, et il ne faudrait pas compromettre pour cette "broutille" (en érection) sa carriére dans le monde des ados!
J'hallucine, cet avocat n'a pas froid aux yeux!
Heureusement:
"inscription au FIJAISV et l'interdiction pendant 10 ans d'exercer une profession en lien avec des mineurs.”
Et encore, le sursis, c'est clément je trouve.