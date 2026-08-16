Le 6 juin dernier, les cours ne sont pas encore terminés dans ce collège de Villefranche-sur-Saône. C'est le jour choisi par l'un des surveillants pour parler sur Snapchat avec l'une des collégiennes. La discussion dérape lorsqu'il transmet cinq photos de son sexe en érection.

Dénoncé par l'adolescente de 13 ans, qui avait porté plainte avec ses parents, l'individu âgé de 25 ans a été jugé il y a quelques jours par le tribunal caladois.

Face aux juges, il a expliqué n'avoir jamais sollicité de relation sexuelle avec sa victime, prétextant un échange qui serait resté virtuel selon lui.

Le parquet a requis 8 mois de prison avec sursis, tandis que l'avocat du prévenu a sollicité sa non-inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour ne pas compromettre son avenir professionnel.

De manière assez inédite, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a souhaité marquer le coup en prononçant une peine plus élevée, à savoir 10 mois avec sursis, une inscription au FIJAISV et l'interdiction pendant 10 ans d'exercer une profession en lien avec des mineurs.