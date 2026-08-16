Les gendarmes du Rhône annoncent avoir interpellé un individu soupçonné de jouer un rôle central dans l’organisation de rassemblements automobiles illégaux dans la région. Ce week-end encore, la préfecture avait pris un arrêté pour interdire un "rasso" annoncé sur les réseaux sociaux.
Selon la Gendarmerie nationale, ces événements réunissaient notamment des véhicules modifiés et pouvaient donner lieu à des rodéos urbains ainsi qu’à des manœuvres dangereuses.
Des spectateurs parfois frôlés
Dans sa communication, la Gendarmerie évoque des comportements présentant des risques importants, certaines manœuvres allant jusqu’à "frôler les spectateurs" lors de dérapages ou de burns.
Les militaires sont parvenus à identifier puis à interpeller l’homme présenté comme l’un des principaux organisateurs présumés de ces rassemblements.
2 400 produits dérivés saisis
L’opération a également permis la saisie de 2 400 produits dérivés, indique la Gendarmerie nationale. Parmi eux, des t-shirts ou des plaques d'immatriculation à l'effigie des rassos organisés.
La gendarmerie ne communique toutefois pas les suites judiciaires données à l’affaire.
#ContreLesRodéos 🚙 Les #gendarmes du #Rhône parviennent à identifier et interpeller un individu soupçonné d’être l’un des principaux organisateurs de rassemblements automobiles illégaux de la région :— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 14, 2026
➡️ Véhicules modifiés, rodéos urbains et manoeuvres dangereuses : tous les… pic.twitter.com/cZNXyMyGx7
Ah ben, les organisateurs c'est intéressé leurs rassemblements, c'est pour se faire de la tune au mépris des risques pour les participants et les curieux.Signaler Répondre
Même s'il est évident que des participants s'occupent aussi de l'organisation, il y en a un qui dès aujourd'hui qui reprend la place de celui arrêté, trop lucratif...
Je pensais que ce n'était que de la frime (le sport national...) avec les voitures de l'argent de la drogue, mais non ils en profitent pour faire encore plus de fric.
Le profil de ces passionnés est plutôt du style kéké fan de Fast and Furious. J'aurai plutôt parlé de COTOREP-Confessions Intimes que de "racailles" de cités.Signaler Répondre
Le vrai danger et l'urgence 1 c'est ça: plaques ,T shirt et écussons ! Pas du tout les produits vendus par les marchands de mort.Signaler Répondre
Ces abrutis sont des racailles répugnantes, mais où est le problème d'avoir des "goodies" ?Signaler Répondre
Étonnant. On préfère les saisies de drogue...