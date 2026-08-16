Faits Divers

Rhône : un organisateur de rassemblements automobiles illégaux interpellé, 2400 produits dérivés saisis

Rhône : un organisateur de rassemblements automobiles illégaux interpellé, 2400 produits dérivés saisis
DR Gendarmerie du Rhône

Les gendarmes du Rhône ont identifié et interpellé un homme soupçonné d’être l’un des principaux organisateurs de rassemblements automobiles illégaux dans la région. Une importante saisie de produits dérivés a également été réalisée.

Les gendarmes du Rhône annoncent avoir interpellé un individu soupçonné de jouer un rôle central dans l’organisation de rassemblements automobiles illégaux dans la région. Ce week-end encore, la préfecture avait pris un arrêté pour interdire un "rasso" annoncé sur les réseaux sociaux.

Selon la Gendarmerie nationale, ces événements réunissaient notamment des véhicules modifiés et pouvaient donner lieu à des rodéos urbains ainsi qu’à des manœuvres dangereuses.

Des spectateurs parfois frôlés

Dans sa communication, la Gendarmerie évoque des comportements présentant des risques importants, certaines manœuvres allant jusqu’à "frôler les spectateurs" lors de dérapages ou de burns.

Les militaires sont parvenus à identifier puis à interpeller l’homme présenté comme l’un des principaux organisateurs présumés de ces rassemblements.

2 400 produits dérivés saisis

L’opération a également permis la saisie de 2 400 produits dérivés, indique la Gendarmerie nationale. Parmi eux, des t-shirts ou des plaques d'immatriculation à l'effigie des rassos organisés.

La gendarmerie ne communique toutefois pas les suites judiciaires données à l’affaire.

Tags :

rassemblement automobile

Rasso

4 commentaires
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Ex Précisions le 16/08/2026 à 10:50

Ah ben, les organisateurs c'est intéressé leurs rassemblements, c'est pour se faire de la tune au mépris des risques pour les participants et les curieux.
Même s'il est évident que des participants s'occupent aussi de l'organisation, il y en a un qui dès aujourd'hui qui reprend la place de celui arrêté, trop lucratif...
Je pensais que ce n'était que de la frime (le sport national...) avec les voitures de l'argent de la drogue, mais non ils en profitent pour faire encore plus de fric.

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Kévin des campagnes le 16/08/2026 à 10:26
Racailles de m... a écrit le 16/08/2026 à 09h17

Ces abrutis sont des racailles répugnantes, mais où est le problème d'avoir des "goodies" ?

Étonnant. On préfère les saisies de drogue...

Le profil de ces passionnés est plutôt du style kéké fan de Fast and Furious. J'aurai plutôt parlé de COTOREP-Confessions Intimes que de "racailles" de cités.

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1789 le 16/08/2026 à 09:21

Le vrai danger et l'urgence 1 c'est ça: plaques ,T shirt et écussons ! Pas du tout les produits vendus par les marchands de mort.

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Racailles de m... le 16/08/2026 à 09:17

Ces abrutis sont des racailles répugnantes, mais où est le problème d'avoir des "goodies" ?

Étonnant. On préfère les saisies de drogue...

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