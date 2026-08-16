Les gendarmes du Rhône annoncent avoir interpellé un individu soupçonné de jouer un rôle central dans l’organisation de rassemblements automobiles illégaux dans la région. Ce week-end encore, la préfecture avait pris un arrêté pour interdire un "rasso" annoncé sur les réseaux sociaux.

Selon la Gendarmerie nationale, ces événements réunissaient notamment des véhicules modifiés et pouvaient donner lieu à des rodéos urbains ainsi qu’à des manœuvres dangereuses.

Des spectateurs parfois frôlés

Dans sa communication, la Gendarmerie évoque des comportements présentant des risques importants, certaines manœuvres allant jusqu’à "frôler les spectateurs" lors de dérapages ou de burns.

Les militaires sont parvenus à identifier puis à interpeller l’homme présenté comme l’un des principaux organisateurs présumés de ces rassemblements.

2 400 produits dérivés saisis

L’opération a également permis la saisie de 2 400 produits dérivés, indique la Gendarmerie nationale. Parmi eux, des t-shirts ou des plaques d'immatriculation à l'effigie des rassos organisés.

La gendarmerie ne communique toutefois pas les suites judiciaires données à l’affaire.