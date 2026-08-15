Belleville-en-Beaujolais : deux coups de couteau, trois ans de prison

Les images de vidéosurveillance ont pesé lourd face à sa version.

Devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu âgé de 20 ans expliquait avoir sorti un couteau pour intimider un homme avec lequel il était en conflit et affirmait avoir agi pour se défendre. Or, on le voit clairement attaquer sa victime.

L’altercation remontait à la nuit du 22 juin dernier. La veille, des objets avaient disparu de la voiture d’un proche de la victime. Plusieurs personnes avaient indiqué avoir aperçu le prévenu dans les environs, conduisant l’homme de 26 ans à le soupçonner.

Les échanges avaient rapidement dégénéré en insultes et menaces avant qu’un rendez-vous ne soit fixé. Sur place, le jeune homme de 20 ans était muni d’un couteau. Selon Le Progrès, deux coups ont atteint son adversaire, l’un à l’épaule, l’autre à l’abdomen, avant que des personnes présentes ne mettent fin à l’affrontement.

Cinq jours d’hospitalisation pour la victime

Blessé sérieusement, l’homme de 26 ans a passé près d'une semaine à l’hôpital et garde des séquelles de l'agression.

Le prévenu, qui avait d’abord nié son implication pendant sa garde à vue avant de reconnaître les coups devant les juges, a présenté ses excuses.

Le tribunal caladois l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire.