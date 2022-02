Près de Lyon : le jeune autiste porté disparu depuis lundi a été retrouvé sain et sauf

Mise à jour à 16h40 : Le jeune autiste porté disparu dans le Beaujolais a été retrouvé sain et sauf ce mardi après-midi. L'adolescent a été découvert lors d'une battue menée par des gendarmes, des pompiers et des maitres-chiens. Il a été pris en charge en bonne santé, malgré une nuit passée dehors pieds nus.

Article initial : Un adolescent âgé de 15 ans, a disparu dans le secteur de la commune de Saint-Étienne-des-Oullières dans le Beaujolais. Il a quitté son domicile ce lundi vers 16h30, sans papiers ni téléphone portable. Il n’avait pas non plus de chaussures aux pieds. Le jeune homme portait un pull gris et un jean bleu foncé quand il est parti du domicile familial.

Selon la gendarmerie du Rhône, l’adolescent présente un autisme, d’où l’inquiétude accentué de ses proches.

La brigade de Belleville-en-Beaujolais est chargée de l'enquête.