Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud inaugurée après deux ans de travaux
Le Département du Rhône a inauguré ce lundi la nouvelle déviation sud de Belleville-en-Beaujolais, un axe long de 2,1 kilomètres destiné à fluidifier un secteur saturé aux heures de pointe.

Cette nouvelle portion de la RD 339 doit notamment améliorer la connexion entre la ZAC Lybertec et l’autoroute A6, tout en réduisant le trafic sur l’avenue de Verdun, qui dessert des équipements publics et scolaires accueillant près de 2500 élèves.

Le chantier, découpé en deux phases, avait débuté en novembre 2023 avec le terrassement, les ouvrages d’art, les écrans acoustiques et l’assainissement. La seconde phase, menée entre juin et novembre 2025, a permis la réalisation des chaussées et des giratoires de la Porte des Crus et du Peillon.

Les travaux se sont terminés le 17 novembre avec la pose de la signalisation, réalisée avec un enduit à chaud “VNTP”, visible de nuit par temps de pluie et déclenchant une alerte sonore en cas de déviation de trajectoire.

Des mesures environnementales ont été intégrées par la collectivité, comme l’adaptation du calendrier pour préserver la faune et la flore, des barrières anti-amphibiens, la lutte contre les espèces invasives et une gestion renforcée des risques de pollution du chantier.

Le coût total s’élève à 14,5 millions d’euros, financés majoritairement par le Département (12,62 millions), mais aussi par la commune (730 000 euros), la communauté de communes Saône-Beaujolais (400 000 euros) et l’État (750 000 euros).

avatar
A-H le 02/12/2025 à 12:35
priorité à gauche a écrit le 02/12/2025 à 12h20

non, de Dieu, il a fallu 2 ans pour tracer un cercle sur la route

Normalement on ferme les yeux et on claque des doigts et ça se fait dans la seconde,désolé ,on fera mieux la prochaine fois......

Signaler Répondre
avatar
priorité à gauche le 02/12/2025 à 12:20

non, de Dieu, il a fallu 2 ans pour tracer un cercle sur la route

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/12/2025 à 11:57

Ils ont prévu des bennes à verre avant et après le tronçon, histoire de ne pas rouler sur du beaujolpif ;-)

Signaler Répondre
avatar
C'est bien qu'on arrive encore à construire des voiries de nos jours... le 02/12/2025 à 10:07

Avec les Ecologistes qui s'opposent à tout de façon folle, même aux solutions pour décongestionner le trafic et améliorer la sécurité...

Signaler Répondre

