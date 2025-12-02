Belleville-en-Beaujolais : la nouvelle déviation sud inaugurée après deux ans de travaux

Cette nouvelle portion de la RD 339 doit notamment améliorer la connexion entre la ZAC Lybertec et l’autoroute A6, tout en réduisant le trafic sur l’avenue de Verdun, qui dessert des équipements publics et scolaires accueillant près de 2500 élèves.

Le chantier, découpé en deux phases, avait débuté en novembre 2023 avec le terrassement, les ouvrages d’art, les écrans acoustiques et l’assainissement. La seconde phase, menée entre juin et novembre 2025, a permis la réalisation des chaussées et des giratoires de la Porte des Crus et du Peillon.

Les travaux se sont terminés le 17 novembre avec la pose de la signalisation, réalisée avec un enduit à chaud “VNTP”, visible de nuit par temps de pluie et déclenchant une alerte sonore en cas de déviation de trajectoire.

Des mesures environnementales ont été intégrées par la collectivité, comme l’adaptation du calendrier pour préserver la faune et la flore, des barrières anti-amphibiens, la lutte contre les espèces invasives et une gestion renforcée des risques de pollution du chantier.

Le coût total s’élève à 14,5 millions d’euros, financés majoritairement par le Département (12,62 millions), mais aussi par la commune (730 000 euros), la communauté de communes Saône-Beaujolais (400 000 euros) et l’État (750 000 euros).