Le Tour de France de passage dans le Rhône ! 

Cette étape reliera Roanne à Belleville-en-Beaujolais et est longue de 168,8 kilomètres. Décrite comme étant une étape « accidentée », elle réservera aux coureurs 5 cols, trois de catégorie 3 et deux de deuxième catégorie.

La première difficulté arrivera dès le 20ème kilomètre avec la côte de catégorie 3 de Thizy-les-Bourgs et ses 4,3 kilomètres à 5,6%. Ce n’est que 17 kilomètres plus loin qu’apparaîtra le col des Ecorbans de catégorie 3 et ses 2,1 kilomètres à 6,9%. Un sprint scinde l’étape en deux à Régnié-Durette au kilomètre 93. Arrive ensuite le dernier col de 3ème catégorie, celui du col de la Casse Froide avec 5,2 kilomètres à 6,1%. Enfin, les coureurs finiront l’étape avec deux cols de deuxième catégorie. Celui du col de la Croix Montmain et ses 5,5 kilomètres à 6,1% puis le col de la Croix Rosier et ses 5,3 kilomètres à 7,6%.

Le départ est prévu aux alentours de 13h30, tandis que les coureurs devraient arriver 4 heures plus tard, vers 17h30.

"En cheminant dans les vignobles des crus du Beaujolais, une course de mouvement pourrait bien précéder les montées aux cols de la Croix Montmain et de la Croix Rosier. Le final en montée ferait une scène de qualité pour un sprint en tout petit comité", commente Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.