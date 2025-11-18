Transports

Belleville-en-Beaujolais : la future déviation sud se prépare à ouvrir, les dernières signalisations sont en cours d’installation

Le chantier arrive dans sa dernière ligne droite.

À Belleville-en-Beaujolais, la déviation sud destinée à soulager l’avenue de Verdun (RD 109) et à fluidifier la traversée de la commune s’apprête à ouvrir à la circulation. Selon le Département du Rhône, une réouverture est envisagée pour le 1er décembre 2025, sous réserve des conditions météo.

Depuis novembre 2023, les travaux se succèdent sur cet axe stratégique. Les équipes procèdent désormais aux ultimes aménagements : installation des panneaux directionnels, pose des glissières de sécurité et marquage au sol destiné à guider les automobilistes.

Et sur ce dernier point, le Département a misé sur une technologie renforçant la sécurité routière. Le marquage adopte un enduit à chaud VNTP, un dispositif spécialement conçu pour rester visible la nuit par temps de pluie, accompagné d’une alerte sonore lorsque les véhicules franchissent la ligne. Une manière de limiter les écarts de trajectoire sur cette nouvelle portion routière.

Le chantier, mené en veillant "avec une attention toute particulière" à l’environnement, représente un investissement total de 15 millions d’euros, cofinancés par le Département du Rhône, la Ville de Belleville-en-Beaujolais et la Communauté de communes Saône Beaujolais.

Une fois ouverte, cette déviation doit permettre d’apaiser durablement la circulation dans le centre-ville et de désengorger un secteur particulièrement fréquenté aux heures de pointe.

pifou le 20/11/2025 à 07:43

très bien ; maintenant le contournement ouest de Lyon svp

Max le 19/11/2025 à 20:20

Une déviation stupide et inutile qui n'a que pour seul effet de déplacer les bouchons plus loin et d'en créer de nouveaux. Félicitations aux têtes pensantes qui prennent des décisions sans visiblement emprunter ces toutes quotidiennement.

Ex précisions le 18/11/2025 à 22:58

Je tiens a faire savoir a tous que j'ai mangé une très bonne blanquette de veau hier.

Ex Précisions le 18/11/2025 à 17:55

Pile poil pour l'arrivée du beaujolpif nouveau ;-)
Route accidentogène à venir !

