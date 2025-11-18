Belleville-en-Beaujolais : la future déviation sud se prépare à ouvrir, les dernières signalisations sont en cours d’installation

À Belleville-en-Beaujolais, la déviation sud destinée à soulager l’avenue de Verdun (RD 109) et à fluidifier la traversée de la commune s’apprête à ouvrir à la circulation. Selon le Département du Rhône, une réouverture est envisagée pour le 1er décembre 2025, sous réserve des conditions météo.

Depuis novembre 2023, les travaux se succèdent sur cet axe stratégique. Les équipes procèdent désormais aux ultimes aménagements : installation des panneaux directionnels, pose des glissières de sécurité et marquage au sol destiné à guider les automobilistes.

Et sur ce dernier point, le Département a misé sur une technologie renforçant la sécurité routière. Le marquage adopte un enduit à chaud VNTP, un dispositif spécialement conçu pour rester visible la nuit par temps de pluie, accompagné d’une alerte sonore lorsque les véhicules franchissent la ligne. Une manière de limiter les écarts de trajectoire sur cette nouvelle portion routière.

Le chantier, mené en veillant "avec une attention toute particulière" à l’environnement, représente un investissement total de 15 millions d’euros, cofinancés par le Département du Rhône, la Ville de Belleville-en-Beaujolais et la Communauté de communes Saône Beaujolais.

Une fois ouverte, cette déviation doit permettre d’apaiser durablement la circulation dans le centre-ville et de désengorger un secteur particulièrement fréquenté aux heures de pointe.