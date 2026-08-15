Lyon : deux suspects interpellés après des tirs en pleine rue à la Guillotière

Des tirs en pleine rue ont provoqué une intervention policière dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon Alliance Police Nationale Auvergne-Rhône-Alpes, un équipage de police aurait été témoin de tirs en direction de la place Gabriel-Péri. Plusieurs individus auraient alors pris la fuite à bord d’une Renault Clio.

Les policiers ont engagé une poursuite, avec l’appui de la brigade anticriminalité. Au cours de celle-ci, une arme aurait été abandonnée.

Deux suspects interpellés cours de la Liberté

La voiture a finalement été immobilisée cours de la Liberté. Les deux occupants ont été interpellés par les forces de l’ordre, indique le syndicat policier.

Plusieurs douilles ont également été retrouvées sur les lieux où les tirs avaient été signalés.

À ce stade, aucun blessé n’a été signalé selon Alliance Police Nationale.

Dans sa publication, le syndicat salue l’intervention des policiers mais dénonce également la répétition des usages d’armes à feu dans la métropole lyonnaise. Il estime que les violences criminelles progressent tandis que les effectifs policiers seraient insuffisants "sur le terrain comme dans les bureaux".