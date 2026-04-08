"Un sentiment d’abandon" : riverains et commerçants dénoncent une situation qui continue de se dégrader à la Guillotière

Dans le quartier de la Guillotière, un commerçant détaille à notre rédaction une situation "particulièrement préoccupante" et décrit un climat qui se détériore au fil des semaines.

Selon ce témoignage, une mobilisation s’est récemment structurée. "Plus de 70 signatures de riverains et commerçants ont été recueillies" et douze établissements ont apposé leur cachet officiel.

Une démarche formelle a également été adressée aux autorités compétentes, incluant la préfecture, la mairie et la justice. Pourtant, malgré ces signalements, "la situation reste inchangée à ce jour", assurent les signataires, qui disent constater une inquiétude grandissante dans ce secteur central de la ville.

Dans le courrier transmis aux pouvoirs publics, les habitants, commerçants, étudiants et usagers décrivent "une situation d'insécurité particulièrement grave, persistante et manifestement insuffisamment traitée", notamment aux abords des 7, 8 et 9 place Gabriel Péri.

Ils évoquent une présence quotidienne de trafics illicites, des ventes illégales sur la voie publique ainsi que des faits répétés d’agressions, de vols et de harcèlement, visant "notamment des femmes et des mineurs." À notre rédaction, un commerçant nous fait part d’un "climat d’insécurité pour les clients, étudiants et familles."

Un "déplacement des activités illicites"

Les auteurs du courrier pointent aussi un effet de déplacement des troubles. Selon eux, la concentration des contrôles policiers dans certains secteurs, en particulier "aux abords du McDonald's", aurait pour conséquence de repousser les activités illicites vers d’autres portions de la place Gabriel Péri.

Le secteur des numéros 7, 8 et 9 serait ainsi devenu "une zone de repli pour ces activités", alors même qu’il reste fortement fréquenté par des patients se rendant à l’hôpital, des étudiants, des salariés et de nombreux clients.

Malgré plusieurs signalements antérieurs, les signataires estiment que les réponses apportées jusqu’ici ne sont pas à la hauteur. Ils jugent les mesures mises en place "ponctuelles, insuffisantes et sans effet durable." Dans ce contexte, ils demandent expressément un renforcement visible et continu de la présence policière, ainsi qu’une adaptation des dispositifs "afin d'éviter le déplacement des activités illicites" et des nuisances d’un point à un autre.

Au-delà des faits, c’est aussi un ressenti qui s’exprime. Les riverains et commerçants évoquent "un sentiment d'abandon" et préviennent que sans amélioration rapide de la situation, ils pourraient envisager des actions collectives pour faire valoir leur droit à la sécurité. Dans leur message, ils insistent sur le fait qu’"il ne s’agit plus d’un cas isolé, mais bien d’un problème structurel affectant l’ensemble d’un secteur central de Lyon."