"Un sentiment d’abandon" : riverains et commerçants dénoncent une situation qui continue de se dégrader à la Guillotière

Dans le quartier de la Guillotière, un commerçant détaille à notre rédaction une situation "particulièrement préoccupante" et décrit un climat qui se détériore au fil des semaines.
Selon ce témoignage, une mobilisation s’est récemment structurée. "Plus de 70 signatures de riverains et commerçants ont été recueillies" et douze établissements ont apposé leur cachet officiel.
Une démarche formelle a également été adressée aux autorités compétentes, incluant la préfecture, la mairie et la justice. Pourtant, malgré ces signalements, "la situation reste inchangée à ce jour", assurent les signataires, qui disent constater une inquiétude grandissante dans ce secteur central de la ville.
Dans le courrier transmis aux pouvoirs publics, les habitants, commerçants, étudiants et usagers décrivent "une situation d'insécurité particulièrement grave, persistante et manifestement insuffisamment traitée", notamment aux abords des 7, 8 et 9 place Gabriel Péri.
Ils évoquent une présence quotidienne de trafics illicites, des ventes illégales sur la voie publique ainsi que des faits répétés d’agressions, de vols et de harcèlement, visant "notamment des femmes et des mineurs." À notre rédaction, un commerçant nous fait part d’un "climat d’insécurité pour les clients, étudiants et familles."
Un "déplacement des activités illicites"
Les auteurs du courrier pointent aussi un effet de déplacement des troubles. Selon eux, la concentration des contrôles policiers dans certains secteurs, en particulier "aux abords du McDonald's", aurait pour conséquence de repousser les activités illicites vers d’autres portions de la place Gabriel Péri.
Le secteur des numéros 7, 8 et 9 serait ainsi devenu "une zone de repli pour ces activités", alors même qu’il reste fortement fréquenté par des patients se rendant à l’hôpital, des étudiants, des salariés et de nombreux clients.
Malgré plusieurs signalements antérieurs, les signataires estiment que les réponses apportées jusqu’ici ne sont pas à la hauteur. Ils jugent les mesures mises en place "ponctuelles, insuffisantes et sans effet durable." Dans ce contexte, ils demandent expressément un renforcement visible et continu de la présence policière, ainsi qu’une adaptation des dispositifs "afin d'éviter le déplacement des activités illicites" et des nuisances d’un point à un autre.
Au-delà des faits, c’est aussi un ressenti qui s’exprime. Les riverains et commerçants évoquent "un sentiment d'abandon" et préviennent que sans amélioration rapide de la situation, ils pourraient envisager des actions collectives pour faire valoir leur droit à la sécurité. Dans leur message, ils insistent sur le fait qu’"il ne s’agit plus d’un cas isolé, mais bien d’un problème structurel affectant l’ensemble d’un secteur central de Lyon."
Le vrai danger pour les lyonnais selon DOUCET et ses amis LFI c'est l 'extreme droite, pas ceux qui rackettent, traffiquent, agressent , menacent dans ces quartiers apaisés et végétalisés.......... ou apparemment changer de trottoir selon les judicieux conseils de sa maire, ne suffit plus......Signaler Répondre
Pourvu que les pouvoirs publics ne laissent pas s'étendre à tous les arrondissements cette gangrène, en installant des caméras et autorisant la police nationale à leurs accès directs......
La ou il y a du vert, faut etre téméraire,
Si en plus il y a LFI, c'est bientot fini.....
Heureusement bientot deux mille vingt sept,
Cette fois-ci, promis, on les jettent...
Propose donc ton aide !Signaler Répondre
hi,hi,hi...Signaler Répondre
Personne n’interviewe la préfète, parce que c’est une exécutante, donc elle se contenterait de reprendre le discours du ministère de l’intérieur (ce qui est son travail).Signaler Répondre
Interviewer le ministre de l’intérieur ça aurait un sens mais encore faut il avoir l’envie d’obtenir cette interview et le poids pour qu’elle soit acceptée. Il ne vous aura pas échappé que la presse locale penche sérieusement du côté des ministres de l’intérieur qui se sont succédés ces dernières années.
comme on vote,on déguste le résultat !Signaler Répondre
siamo tutti antifasciste tout ça tout çaSignaler Répondre
Le lyyon populaire et cosmopolite qu' on aime ! Vive la Guill" eternelleSignaler Répondre
Il ne suffit pas de changer de trottoir car la situation est la même en face.Signaler Répondre
Et on avait recruté une " pointure" de Paris pour revoir le secteur ( salaire svp ?), parlé de deplacer le tram devant la piscine du Rhone etc etcSignaler Répondre
Et ça a fini en supprimant quelques places de stationnement devant la poste et en mettant es copeaux de bois à la place.
Mais non ce quartier n’est pas « comme ça » depuis toujoursSignaler Répondre
Enfant, j’y allais avec ma mère car il y avait le fameux Prisunic de la place du Pont, l’un des premiers grands magasins de l’époque où nous achetions à Noël les brisures de marrons glacés, moins chers mais tout aussi délicieux
Et toutes les rues alentour étaient très commerçantes et très agréables
On passait par la fosse aux ours et on empruntait le pont pour se retrouver aux Cordeliers
Là on trouvait tous les commerces de la Presqu’île ainsi que le Grand Bazar et les Galeries Lafayette
Mais tout ce cheminement pour expliquer qu’on allait partout sans aucun problème et que la ville était vivante et authentique
Pas besoin de déploiement de CRS qui resteront inutiles tant que le laxisme prévaudra
Pour Doucet et ses congénères les racailles c'est l'extrême droite, tout le reste n'est que victime de l'extrême droite.Signaler Répondre
Disons qu'il faut du temps pour refaire ce qui a été cassé par l'ex ministre Retailleau.Signaler Répondre
En l'occurence, l'Algérie commence à reprendre les OQTF.
Ils n'avaient qu'à ne pas revoter pastèques, il ne faut pas se plaindre après...Signaler Répondre
Bien fait pour leur gu...., moins pour ceux qui ont voté autre.
Rappelons qu'une forte majorité d'habitants se satisfont très bien de cette vie si on regarde le résultat des élections municipalesSignaler Répondre
Il ne sent rien lui.Signaler Répondre
Et les électeurs bobos qui ont voté pour lui également.
Qui sont des gens qui ne cesseraient de faire l'autruche vraiment que quand eux ne pourraient plus vivre normalement de façon répétée...
Leur morale est une morale de laches ultimes, qui en remettent une couche d'indignation face aux autres partis politiques qui dénoncent cette altération profonde de la vie des gens, pour essayer de persister à se donner et à se croire bonne conscience.
La parfaite collaboration avec la chienlit qui vient toujours plus...
Il faut aider les OQTF de ce quartierSignaler Répondre
Non le quartier n'était pas comme cela.Signaler Répondre
Il y a toujours eu une communauté maghrébine importante mais c'était des chibani qui se rencontraient place del pont.
Depuis une dizaine d'année, un changement est intervenu au niveau des commerces et au niveau de la fréquentation. Il y a plus de jeunes étrangers, des sans papiers qui vivent de traffics et d'agressions.
Et bien oui, on n'arrive pas a expulser les OQTF surtout issus du maghreb. Leurs pays n'en veulent pas et cela les arrangent bien de nous les laisser parce que ce seraient des délinquants chez eux.
Chez nous, les prisons sont plus que pleines. Il y aurait presque 50% d'étrangers.
C'est donc compliqué et en plus ils ont le soutient des écologistes qui ne vont rien faire.
Pendant la campagne des municipales j'en ai vu des commentaires sur FB. Une certaine Elo de la Guill est dithyrembique sur ce quartier qui est extraordinaire à ses yeux.
Que faire ?
Bref, ce n'est qu'un sentiment...Signaler Répondre
Mais pourtant la mairie disait que tout va bien !Signaler Répondre
Pourquoi Doucet ne renouvelle pas la même tactique qui a été un succès à qui veut bien l'écouter ?Signaler Répondre
Donner accès aux caméras de surveillance de la ville de Lyon à des milices politiques pour identifier, ficher, dénoncer, intimider et violenter les racailles comme il l'a fait avec brio dans le Vieux Lyon.
Aucun point je ne sais pas..Signaler Répondre
Aucun pouvoir oui sans aucun doute..
Pour les écolos c'est le Vieux Lyon qui dangereux : cherchez l'erreur quand l'aveuglement idéologique sert de référence pour juger la situation.Signaler Répondre
Vous avez revoté pour que rien ne change,au contraire,en votant pour des Lfistes,alors,ne vous plaignez pas!Signaler Répondre
sentiment d’abandon ? syndrome de Stockholm ils votent pour les verts et LFi encoreSignaler Répondre
le maire de Lyon n'a donc aucun point sur le préfet ...Signaler Répondre
Tant qu’on sera incapable d’expulser un oqtf et qu’on continuera à baisser notre froc(comme on le fait depuis 50ans) rien ne changera.Signaler Répondre
La plupart des personnes responsables des trafics,des vols ou des agressions dans ce quartier n’ont absolument rien à faire sur notre sol.
que les abstentionnistes s'en prennent à leur lâcheté quelque soit leurs intentions de voteSignaler Répondre
Les lyonnais ont été clairs dans leur vote : ils n’en ont pas eu assez ils en redemandent alors ils vont en avoir toujours plusSignaler Répondre
La fameuse nouvelle France de Doucet et LugenstraasSignaler Répondre
C'est l'exemple parfait du bien vivre ensemble ! Voilà ce que l'on obtient en voulant à tous prix mélanger des populations de races , de religions et de mœurs différentes .Signaler Répondre
Ouai sauf que les commercants n'ont peut etre pas voter ecolo eux??Signaler Répondre
Sinon je vois pas ce que la police municipale peut faire de plus dans ce quartier, faudrait peut etre arreter de s'en prendre à un maire quand les présidents successif qui détiennent le pouvoir sur la sécurité n'ont strictement rien fait..
Ce quartier c'est comme ca depuis toujours, pourquoi Sarko ne l'a pas passer au karcher malgré ses promesses?
L'extrême droite est également présente à la Guillotière ?Signaler Répondre
changer de trottoir?...ils y pensent?Signaler Répondre
Pourquoi aucun média ne l'interview ? La situation de notre ville mérite un long entretien avec elle et pour savoir quel est le nombre d'effectifs réels déployés (hors arrêts maladie, grossesse) de nos forces de l'ordre... Pour les commerçants, qu'ils aillent se justement plaindre ou manifester à la préfecture puisque la police nationale est de la compétence de l'État. La police municipale ne peut quasiment que mettre des PV pour des petites infractions, s'ils peuvent certes agir en cas d'urgence en flagrance, je pense qu'ils n'ont aucune envie d'être jetés en pâture et faire de la sécurité publique vu qu'ils ne seront jamais aussi bien équipés que la police nationale...Signaler Répondre
Le quartier de mon enfance ( années 60)ou il faisait bon vivre, j'en suis malade.Signaler Répondre
Les habitants l'ont voulu, qui seme le vent récolte la tempête.Signaler Répondre
La tranquillité publique ce n'est pas gagné avec les militants écolos en guise de responsables publics....Signaler Répondre
fallait peut être changer de maires au pluriel…🤔😏Signaler Répondre
ils ont votés à plus de 60% vert et LFI ils ont ce qu’ils méritent Doucet s est toujours moqué de ses électeurs et en plus il fait tout pour que cela continueSignaler Répondre
La maire du 7 eme rigole bienSignaler Répondre
Largement réélue, Guilliotiere est sont projet depuis 6 ans.
Ils ont voté à 75 % pour Fanny Dubot et Doucet EELVSignaler Répondre
Un record
... que c'est un sentiment d'abandon face à un sentiment d'insécuritéSignaler Répondre
que fait Monsieur le maire?Signaler Répondre
ça alorsSignaler Répondre
bizarre vous avez dit bizarre
Ça vote escrologistes et LFI et ca ose se plaindre..... ces gens sont en état de mort cérébrale... ils n'ont que ce qu'ils méritent..Signaler Répondre
Les habitants du 7eme ont largement voté pour la liste de gauche a plus de 62%...Signaler Répondre