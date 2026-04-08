Lyon : Cyclable en redressement judiciaire, le marché du vélo en berne

Le monde du vélo a-t-il vu beaucoup trop grand après le Covid ?
Une nouvelle enseigne traverse une période de troubles, avec le placement en redressement judiciaire de Cyclable. Le groupe lyonnais, qui vend et répare des vélos urbains et électriques, a obtenu à sa demande du tribunal de commerce de Lyon fin mars qu'elle soit placée sous la supervision d'un administrateur judiciaire.
Conséquence d'un marché en berne après le boom de la sortie de la crise sanitaire, avec des ventes qui stagnent voire qui diminuent, y compris entre Rhône et Saône. Or, Cyclable avait ouvert plus de 80 magasins à travers le pays et même en Suisse, dont 4 à Lyon.
Cette période de redressement judiciaire, qui pourrait aboutir à la cession du groupe si un repreneur se manifeste, permettra-t-elle à Cyclable de se remettre en selle ?
Mais comment cela se fait avec ces milliers de pistes cyclabes construites ? Pourtant condamner la circulation automobile à la Presqu'ile aurait contribuer à l'essort du vélo...Je ne comprends pas.Signaler Répondre
Ne me dites pas que cet investissemnt n' a pas porté ces fruits, encore de l'argent des contribuables Lyonnais jetés fabuleuselment par la fenêtre. Cela serait fort surprenant...
Sans doute lié, à Lyon, à la concurrence des vélov électriques très performants et très peu onéreux (avec nos impots d'ailleurs)Signaler Répondre
Réponse archi ridicule de menteuse !D'où viens tu ? De Marseille ou Paris ?Retourne dans ta cambrousse amazonienneSignaler Répondre
Et on a construit des pistes cyclables aux 4 coins des rues !!! Et à quand la suppression des vélov ?Signaler Répondre
sauf que vous ne comptez pas le montant des capitaux de départ qu’ils ont perdu, ni si l’activité était suffisamment rentable pour qu’ils se servent de gros salaires(que vous dites) , ni qu’ils aient pu se verser des dividendes . N’oubliez pas non plus qu’ils n’ont pas droit aux assedics.Signaler Répondre
Il ya plus de 100 000 abonnés au VeloV électrique..Signaler Répondre
Les jeunes ont juste compris que sans devoir s'acheter un velo ils allaient plus vite qu'en voiture tout en utilisant des velos quand meme .
Et ce n'est pas les raisons écologiques qui les préoccupe en premier, c'est en premier la rapidité et ce que ça coûte
Quand on voit le prix des vélos ça laisse rèveur !Signaler Répondre
la bobo pseudo écologie en chute libre partout, les bobos qui voulaient faire croire que l écologie c était de rouler en ville sur des vélos fabriqués en chien par des enfants exploités par le régime et qui ensuite traversent le monde sur des portes containers navigants au pétrole lourd le plus polluant … et qui ne peuvent être réparés après 6 mois d utilisation… ces bobos ne convainquent plus personnes les politicards qui surfaient sur la vague en chute libre … à Lyon grosse claque pour Doycetvqui San spseudo accors se retrouvait au chômage … maintenant juste une marionnette sans pouvoir et sans majorité municipale puisque ses pseudos alliés se sont déclarés dans l’opposition municipale… tout ces bobos capricieux et moralisateurs nous ont fait détester l écologie ca c est pas vraiment une bonne chose .. mais visiblement plus ne les supporte plus … ca c est surSignaler Répondre
Y'en a qui ont des raisonnements vraiment cons.Signaler Répondre
Ca va tu a acheter tn velo à 3000 euros pour fare écologiste !Signaler Répondre
"Après des années fastes suite au déconfinement, le marché du vélo pédale dans le vide. Idem pour la mode du atouage" Pov génération Z! et les illusions écologistes !Signaler Répondre
C'est ça, va t'acheter ton gros suv diesel pour ta banlieue dortoir.Signaler Répondre
Il va en être malade Doudou..Signaler Répondre
Oui mais ya Décathlon les prix sont bien plus attractif et la qualité est bonne..Signaler Répondre
Quand tu ne peux pas t'acheter un BMW bah tu prend une Renault
L'argent n'a pas été perdue pour tout le monde.Signaler Répondre
En période faste, les dirigeants vivent très bien. Et ensuite, ben, ils changent de crèmerie.
mais qui peut bien s en étonner je me suis déjà rendue dans cette enseigne j ai failli y faire un malaise en voyant les prix cela m a fait passer l envie de me déplacer à véloSignaler Répondre