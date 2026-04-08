Lyon : Cyclable en redressement judiciaire, le marché du vélo en berne

Le monde du vélo a-t-il vu beaucoup trop grand après le Covid ?

Une nouvelle enseigne traverse une période de troubles, avec le placement en redressement judiciaire de Cyclable. Le groupe lyonnais, qui vend et répare des vélos urbains et électriques, a obtenu à sa demande du tribunal de commerce de Lyon fin mars qu'elle soit placée sous la supervision d'un administrateur judiciaire.

Conséquence d'un marché en berne après le boom de la sortie de la crise sanitaire, avec des ventes qui stagnent voire qui diminuent, y compris entre Rhône et Saône. Or, Cyclable avait ouvert plus de 80 magasins à travers le pays et même en Suisse, dont 4 à Lyon.

Cette période de redressement judiciaire, qui pourrait aboutir à la cession du groupe si un repreneur se manifeste, permettra-t-elle à Cyclable de se remettre en selle ?