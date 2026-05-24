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Lyon : nouvelle nuit sous tension après des tirs dans le 8e arrondissement

Lyon : nouvelle nuit sous tension après des tirs dans le 8e arrondissement
Lyon : nouvelle nuit sous tension après des tirs dans le 8e arrondissement

INFO LYONMAG. Des tirs ont retenti à Lyon 8e dans la nuit du 23 au 24 mai. Une voiture a été touchée par balles.

De nouveaux coups de feu ont été signalés dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai  dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, des témoins ainsi que trois agents de sécurité en surveillance dans le hall du 154 rue Professeur-Beauvisage ont entendu plusieurs détonations au cours de la nuit.

Immédiatement après les tirs, trois individus qui se trouvaient aux abords de la tour se sont mis à courir en direction des agents de sécurité. Ces derniers les auraient alors fait entrer dans le hall de l’immeuble.

Toujours selon les premiers éléments recueillis, un individu circulant en scooter se serait ensuite arrêté au niveau de l’entrée du parking avant de fixer le hall d’entrée. Le conducteur aurait finalement quitté les lieux quelques instants plus tard.

Aucun blessé n’a été signalé après cette nouvelle scène de violences armées. Seul un véhicule de type Renault Clio aurait été touché à deux reprises par des tirs.

Une source sécuritaire nous confirme qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs des coups de feu.

Les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT) ont été mobilisés sous l’autorité du parquet afin de mener les investigations sur cette nouvelle affaire. Toujours selon cette même source, des moyens supplémentaires doivent être engagés afin d’assurer une présence renforcée dans le secteur. Les services de l’État travaillent également en lien avec la mairie sur ce dossier.

Des CRS et des unité de compagnie départementale d'intervention (CDI) vont être mobilisés en renfort dès ce dimanche.

Cette nouvelle affaire intervient dans un climat particulièrement tendu dans le 8e arrondissement de Lyon ces derniers jours. Lundi 18 mai, des tirs avaient déjà éclaté dans le même secteur, faisant trois blessés. Quelques jours plus tard, jeudi soir, deux individus avaient également été transportés à l’hôpital après une fusillade suivie d’une rixe dans le quartier Mermoz, portant à 6 le nombre de blessés par arme à feu en une semaine.

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34 commentaires
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Pop-corn le 24/05/2026 à 13:49

J'aime quand les dealers se tirent dessus (par contre, apprenez à viser, les mecs!)

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lolotoooôooo le 24/05/2026 à 13:44
Connor McLeod a écrit le 24/05/2026 à 11h24

Legalisons le cannabis,
tout ce beau monde se rangera, trouvera un petit boulot au SMIC et la France sera de nouveau apaisée...!
Bien évidemment !

Totalement stupide.

Quand t'es racaille, t'es racaille, tu ne te ranges pas. Si tu légalisés, tu continues a détruire la santé des gens et les racailles iront sur d'autres activités illégales et continueront a tuer et emmerder le monde.

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Jacques20 le 24/05/2026 à 13:23
Bob Eponge a écrit le 24/05/2026 à 11h59

ou harcelons les consommateurs et le marché s'essouflera de lui meme
c'est grâce à tous les camés soit disant 'festif' et aux LFIstes pro-depénalisation qu'on en est là

Quand le marché sera légalisé , les dealers et les politiques en premier seront inarretables. quelle belle perspective mafieuse.

Ils l'ont bien fait pour la prostitution, ils pourraient aussi le faire pour la drogue mais, hélas, maintenant ça se fait par internet, bien plus dissimulé.

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Jacques20 le 24/05/2026 à 13:21
Connor McLeod a écrit le 24/05/2026 à 11h24

Legalisons le cannabis,
tout ce beau monde se rangera, trouvera un petit boulot au SMIC et la France sera de nouveau apaisée...!
Bien évidemment !

T'es un grand rêveur, toi ! Tu crois que le cannabis ne fait déjà pas assez de dégâts comme ça ?
Ensuite, s'il est légalisé, tu crois que ces trafiquants vont partir ? Ils vont vendre de la cocaïne et autres drogues pourries.
Réfléchis un peu, tu crois qu'ils vont lâcher les moyens de se faire du fric comme ça ?

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Respectons le choix des électeurs le 24/05/2026 à 13:07

Les habitants doivent etre ravis, ils ont voté pour ça :)
Je vois meme pas pourquoi on en fait un article

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aimelyon le 24/05/2026 à 13:04

des mauvais individus qui ont le diable en eux.

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D'où c'est ? le 24/05/2026 à 12:40

Tout va bien vous a dit Doucet, et vous l'avez cru.

Ne venez pas pleurnicher maintenant.

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Lyonnaisdecoeur le 24/05/2026 à 12:38
C'est moi a écrit le 24/05/2026 à 10h47

Merci pour votre commentaire comique...
Le narcotrafic tel qu'on le voit aujourd'hui est liée au macronisme..
Et Aulas est fan de Macron ..
Dans l'état ou est le pays aujourd'hui personne ne pourra empêcher les règlements de compte et le trafic de prendre plus d'ampleur, pas meme le RN..

Vous êtes humoriste ? J'ai bien rigolé en tous cas, ça m'a fait ma journée. Je vous parle de La France Inculte qui nous envoie dans le mur, et vous me répondez 'RN'. J'ai pas parlé du RN ni de Macron, qui a fait un très bon président quoi que vous en pensez. Fallait pas voter Doucet, c'est tout ce que je dis, maintenant vous assumez !

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le GaGa le 24/05/2026 à 12:14
Qui se ressemble.... a écrit le 24/05/2026 à 11h50

Le type que quartier où LFI fait ses plus hauts scores ? C'est le rapport ?

Dur à la comprenette le LFI

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MiG le 24/05/2026 à 12:06

La municipalité, les maires, au lieu d'investir dans la construction de pistes cyclables, devraient investir dans la sécurité des habitants et des visiteurs ! Car à Lyon, la sécurité n'est pas seulement une question de niveau zéro ! Même en dessous de zéro !

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Bob Eponge le 24/05/2026 à 11:59
Connor McLeod a écrit le 24/05/2026 à 11h24

Legalisons le cannabis,
tout ce beau monde se rangera, trouvera un petit boulot au SMIC et la France sera de nouveau apaisée...!
Bien évidemment !

ou harcelons les consommateurs et le marché s'essouflera de lui meme
c'est grâce à tous les camés soit disant 'festif' et aux LFIstes pro-depénalisation qu'on en est là

Quand le marché sera légalisé , les dealers et les politiques en premier seront inarretables. quelle belle perspective mafieuse.

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Qui se ressemble.... le 24/05/2026 à 11:50
kad a écrit le 24/05/2026 à 11h09

2 neurones explique moi le rapport avec lfi?

Le type que quartier où LFI fait ses plus hauts scores ? C'est le rapport ?

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C'est moi le 24/05/2026 à 11:45
Connor McLeod a écrit le 24/05/2026 à 11h24

Legalisons le cannabis,
tout ce beau monde se rangera, trouvera un petit boulot au SMIC et la France sera de nouveau apaisée...!
Bien évidemment !

Vous avez 3 trains de retard aujourd'hui ils vendent de la coke c'est bien pour cela que c'est devenu la Colombie..
Vous voulez légalisé la coke du coup?

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Nicolas qui paie le 24/05/2026 à 11:33

Des agents de sécurité ? Pour garder les HLM ?

Avec l’argent du contribuable ?

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Autocat le 24/05/2026 à 11:29

Non mais vous comprenez pas, l'important c'est les zoos humains du Parc de la Tête d'Or au 19ème siècle.

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Connor McLeod le 24/05/2026 à 11:24

Legalisons le cannabis,
tout ce beau monde se rangera, trouvera un petit boulot au SMIC et la France sera de nouveau apaisée...!
Bien évidemment !

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KatibvsLeRomain le 24/05/2026 à 11:09

Allez vous finir vos chamailleries en taule ou en enfer ???

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kad le 24/05/2026 à 11:09
Solidarité 69 a écrit le 24/05/2026 à 10h36

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

2 neurones explique moi le rapport avec lfi?

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comme à stalingrad le 24/05/2026 à 11:00
En effet..... a écrit le 24/05/2026 à 10h14

........A part encercler avec l'armée quartier par quartier et perquisitionner chaque logement difficile d'enrayer le phénomène. "

d abord fusillades d un immeuble à l autre ,et bientot querelle d un etage à l'autre!!

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C'est moi le 24/05/2026 à 10:47
Lyonnaisdecoeur a écrit le 24/05/2026 à 10h00

Fallait voter pour Jean-Michel, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, la nouvelle France designed by La France Indigne allié des Escrolobobos. Mais bon, y a des boîtes à composts qui sentent mauvais derrière les pistes cyclables et les garages à vélos inutilisés, tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage...

Merci pour votre commentaire comique...
Le narcotrafic tel qu'on le voit aujourd'hui est liée au macronisme..
Et Aulas est fan de Macron ..
Dans l'état ou est le pays aujourd'hui personne ne pourra empêcher les règlements de compte et le trafic de prendre plus d'ampleur, pas meme le RN..

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Solidarité 69 le 24/05/2026 à 10:36

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !

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En effet..... le 24/05/2026 à 10:14
Ex Précisions a écrit le 24/05/2026 à 09h05

Avec la guerre en Ukraine on n'a pas fini d'en voir des armes affluer...
C'est ce qu'il s'est passé avec le Kosovo, énormément d'armes actuelles non déclarées viennent de là-bas.
A part encercler avec l'armée quartier par quartier et perquisitionner chaque logement difficile d'enrayer le phénomène. Mais impossible en France.

........A part encercler avec l'armée quartier par quartier et perquisitionner chaque logement difficile d'enrayer le phénomène. "

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Commedhabitude le 24/05/2026 à 10:05

Un scooter (type tmax probablement), une clio.
Ok enquête sociologique et profil bouclée 🤣

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Jakin le 24/05/2026 à 10:02

Quand le chat n'est pas là les souris dansent
Blabla encore du gouvernement pour endormir les citoyens !
Vivement le RN

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Lyonnaisdecoeur le 24/05/2026 à 10:00

Fallait voter pour Jean-Michel, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, la nouvelle France designed by La France Indigne allié des Escrolobobos. Mais bon, y a des boîtes à composts qui sentent mauvais derrière les pistes cyclables et les garages à vélos inutilisés, tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage...

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Alouf1959 le 24/05/2026 à 09:23

L'opération XXL de mardi dernier commence vraiment à produire ses effets !!!

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je partirapas le 24/05/2026 à 09:19
pie69 a écrit le 24/05/2026 à 09h09

Pas de blessé ni de mort de trafiquants : dommage !

AU CAS OÙ TU NE LE SAIS PAS TU VAS MOURRIR UN JOUR 🤣🤣🤣🤣PEUT-ÊTRE DEMAIN MÊME. DOMMAGE !! 🤣🤣🤣🤣LÀ NATURE QUOI !!

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On voit bien le 24/05/2026 à 09:17

Tous les jours que le danger c est " l empire " bolloré

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pie69 le 24/05/2026 à 09:09

Pas de blessé ni de mort de trafiquants : dommage !

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Chris25 le 24/05/2026 à 09:06

Ville apaisée...

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Ex Précisions le 24/05/2026 à 09:05

Avec la guerre en Ukraine on n'a pas fini d'en voir des armes affluer...
C'est ce qu'il s'est passé avec le Kosovo, énormément d'armes actuelles non déclarées viennent de là-bas.
A part encercler avec l'armée quartier par quartier et perquisitionner chaque logement difficile d'enrayer le phénomène. Mais impossible en France.

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FCLYON6 le 24/05/2026 à 09:03

quelques jours plus tôt c’est mieux !!

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alors là le 24/05/2026 à 08:59

On voit que ça va bien mieux à Lyon !

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J6 le 24/05/2026 à 08:53

Et ça fait clic, clic clic pan pan pan...

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