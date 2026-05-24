Lyon : nouvelle nuit sous tension après des tirs dans le 8e arrondissement

De nouveaux coups de feu ont été signalés dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, des témoins ainsi que trois agents de sécurité en surveillance dans le hall du 154 rue Professeur-Beauvisage ont entendu plusieurs détonations au cours de la nuit.
Immédiatement après les tirs, trois individus qui se trouvaient aux abords de la tour se sont mis à courir en direction des agents de sécurité. Ces derniers les auraient alors fait entrer dans le hall de l’immeuble.
Toujours selon les premiers éléments recueillis, un individu circulant en scooter se serait ensuite arrêté au niveau de l’entrée du parking avant de fixer le hall d’entrée. Le conducteur aurait finalement quitté les lieux quelques instants plus tard.
Aucun blessé n’a été signalé après cette nouvelle scène de violences armées. Seul un véhicule de type Renault Clio aurait été touché à deux reprises par des tirs.
Une source sécuritaire nous confirme qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs des coups de feu.
Les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT) ont été mobilisés sous l’autorité du parquet afin de mener les investigations sur cette nouvelle affaire. Toujours selon cette même source, des moyens supplémentaires doivent être engagés afin d’assurer une présence renforcée dans le secteur. Les services de l’État travaillent également en lien avec la mairie sur ce dossier.
Des CRS et des unité de compagnie départementale d'intervention (CDI) vont être mobilisés en renfort dès ce dimanche.
Cette nouvelle affaire intervient dans un climat particulièrement tendu dans le 8e arrondissement de Lyon ces derniers jours. Lundi 18 mai, des tirs avaient déjà éclaté dans le même secteur, faisant trois blessés. Quelques jours plus tard, jeudi soir, deux individus avaient également été transportés à l’hôpital après une fusillade suivie d’une rixe dans le quartier Mermoz, portant à 6 le nombre de blessés par arme à feu en une semaine.
J'aime quand les dealers se tirent dessus (par contre, apprenez à viser, les mecs!)Signaler Répondre
Totalement stupide.Signaler Répondre
Quand t'es racaille, t'es racaille, tu ne te ranges pas. Si tu légalisés, tu continues a détruire la santé des gens et les racailles iront sur d'autres activités illégales et continueront a tuer et emmerder le monde.
Ils l'ont bien fait pour la prostitution, ils pourraient aussi le faire pour la drogue mais, hélas, maintenant ça se fait par internet, bien plus dissimulé.Signaler Répondre
T'es un grand rêveur, toi ! Tu crois que le cannabis ne fait déjà pas assez de dégâts comme ça ?Signaler Répondre
Ensuite, s'il est légalisé, tu crois que ces trafiquants vont partir ? Ils vont vendre de la cocaïne et autres drogues pourries.
Réfléchis un peu, tu crois qu'ils vont lâcher les moyens de se faire du fric comme ça ?
Les habitants doivent etre ravis, ils ont voté pour ça :)Signaler Répondre
Je vois meme pas pourquoi on en fait un article
des mauvais individus qui ont le diable en eux.Signaler Répondre
Tout va bien vous a dit Doucet, et vous l'avez cru.Signaler Répondre
Ne venez pas pleurnicher maintenant.
Vous êtes humoriste ? J'ai bien rigolé en tous cas, ça m'a fait ma journée. Je vous parle de La France Inculte qui nous envoie dans le mur, et vous me répondez 'RN'. J'ai pas parlé du RN ni de Macron, qui a fait un très bon président quoi que vous en pensez. Fallait pas voter Doucet, c'est tout ce que je dis, maintenant vous assumez !Signaler Répondre
Dur à la comprenette le LFISignaler Répondre
La municipalité, les maires, au lieu d'investir dans la construction de pistes cyclables, devraient investir dans la sécurité des habitants et des visiteurs ! Car à Lyon, la sécurité n'est pas seulement une question de niveau zéro ! Même en dessous de zéro !Signaler Répondre
ou harcelons les consommateurs et le marché s'essouflera de lui memeSignaler Répondre
c'est grâce à tous les camés soit disant 'festif' et aux LFIstes pro-depénalisation qu'on en est là
Quand le marché sera légalisé , les dealers et les politiques en premier seront inarretables. quelle belle perspective mafieuse.
Le type que quartier où LFI fait ses plus hauts scores ? C'est le rapport ?Signaler Répondre
Vous avez 3 trains de retard aujourd'hui ils vendent de la coke c'est bien pour cela que c'est devenu la Colombie..Signaler Répondre
Vous voulez légalisé la coke du coup?
Des agents de sécurité ? Pour garder les HLM ?Signaler Répondre
Avec l’argent du contribuable ?
Non mais vous comprenez pas, l'important c'est les zoos humains du Parc de la Tête d'Or au 19ème siècle.Signaler Répondre
Legalisons le cannabis,Signaler Répondre
tout ce beau monde se rangera, trouvera un petit boulot au SMIC et la France sera de nouveau apaisée...!
Bien évidemment !
Allez vous finir vos chamailleries en taule ou en enfer ???Signaler Répondre
2 neurones explique moi le rapport avec lfi?Signaler Répondre
d abord fusillades d un immeuble à l autre ,et bientot querelle d un etage à l'autre!!Signaler Répondre
Merci pour votre commentaire comique...Signaler Répondre
Le narcotrafic tel qu'on le voit aujourd'hui est liée au macronisme..
Et Aulas est fan de Macron ..
Dans l'état ou est le pays aujourd'hui personne ne pourra empêcher les règlements de compte et le trafic de prendre plus d'ampleur, pas meme le RN..
Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà !Signaler Répondre
........A part encercler avec l'armée quartier par quartier et perquisitionner chaque logement difficile d'enrayer le phénomène. "Signaler Répondre
Un scooter (type tmax probablement), une clio.Signaler Répondre
Ok enquête sociologique et profil bouclée 🤣
Quand le chat n'est pas là les souris dansentSignaler Répondre
Blabla encore du gouvernement pour endormir les citoyens !
Vivement le RN
Fallait voter pour Jean-Michel, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, la nouvelle France designed by La France Indigne allié des Escrolobobos. Mais bon, y a des boîtes à composts qui sentent mauvais derrière les pistes cyclables et les garages à vélos inutilisés, tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage...Signaler Répondre
L'opération XXL de mardi dernier commence vraiment à produire ses effets !!!Signaler Répondre
AU CAS OÙ TU NE LE SAIS PAS TU VAS MOURRIR UN JOUR 🤣🤣🤣🤣PEUT-ÊTRE DEMAIN MÊME. DOMMAGE !! 🤣🤣🤣🤣LÀ NATURE QUOI !!Signaler Répondre
Tous les jours que le danger c est " l empire " bolloréSignaler Répondre
Pas de blessé ni de mort de trafiquants : dommage !Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Avec la guerre en Ukraine on n'a pas fini d'en voir des armes affluer...Signaler Répondre
C'est ce qu'il s'est passé avec le Kosovo, énormément d'armes actuelles non déclarées viennent de là-bas.
A part encercler avec l'armée quartier par quartier et perquisitionner chaque logement difficile d'enrayer le phénomène. Mais impossible en France.
quelques jours plus tôt c’est mieux !!Signaler Répondre
On voit que ça va bien mieux à Lyon !Signaler Répondre
Et ça fait clic, clic clic pan pan pan...Signaler Répondre