Lyon : nouvelle nuit sous tension après des tirs dans le 8e arrondissement

De nouveaux coups de feu ont été signalés dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos informations, des témoins ainsi que trois agents de sécurité en surveillance dans le hall du 154 rue Professeur-Beauvisage ont entendu plusieurs détonations au cours de la nuit.

Immédiatement après les tirs, trois individus qui se trouvaient aux abords de la tour se sont mis à courir en direction des agents de sécurité. Ces derniers les auraient alors fait entrer dans le hall de l’immeuble.

Toujours selon les premiers éléments recueillis, un individu circulant en scooter se serait ensuite arrêté au niveau de l’entrée du parking avant de fixer le hall d’entrée. Le conducteur aurait finalement quitté les lieux quelques instants plus tard.

Aucun blessé n’a été signalé après cette nouvelle scène de violences armées. Seul un véhicule de type Renault Clio aurait été touché à deux reprises par des tirs.

Une source sécuritaire nous confirme qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier les auteurs des coups de feu.

Les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT) ont été mobilisés sous l’autorité du parquet afin de mener les investigations sur cette nouvelle affaire. Toujours selon cette même source, des moyens supplémentaires doivent être engagés afin d’assurer une présence renforcée dans le secteur. Les services de l’État travaillent également en lien avec la mairie sur ce dossier.

Des CRS et des unité de compagnie départementale d'intervention (CDI) vont être mobilisés en renfort dès ce dimanche.

Cette nouvelle affaire intervient dans un climat particulièrement tendu dans le 8e arrondissement de Lyon ces derniers jours. Lundi 18 mai, des tirs avaient déjà éclaté dans le même secteur, faisant trois blessés. Quelques jours plus tard, jeudi soir, deux individus avaient également été transportés à l’hôpital après une fusillade suivie d’une rixe dans le quartier Mermoz, portant à 6 le nombre de blessés par arme à feu en une semaine.