Politique

Métropole de Lyon : Claire Pouzin prend la présidence de la Foncière solidaire du Grand Lyon

Métropole de Lyon : Claire Pouzin prend la présidence de la Foncière solidaire du Grand Lyon

Réunie ce mardi 7 juillet, la Foncière solidaire du Grand Lyon a désigné Claire Pouzin à sa présidence. Vice-présidente de la Métropole chargée du logement, elle succède à la tête de l’organisme qui pilote le développement du Bail Réel Solidaire sur le territoire métropolitain.

La Foncière solidaire du Grand Lyon change de présidence.

À l’issue de son assemblée générale annuelle et du renouvellement de son conseil d’administration, l’organisme a élu Claire Pouzin à sa tête. L’élue est également vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’offre de logement, de la dynamique résidentielle et de l’immobilier public.

Créée en 2019 à l’initiative de la Métropole, la Foncière solidaire du Grand Lyon développe des programmes en Bail Réel Solidaire (BRS), un dispositif permettant d’acquérir un logement à un prix inférieur au marché grâce à la dissociation du foncier et du bâti.

Selon la Foncière, plus de 1 000 logements ont déjà été vendus via ce mécanisme sur le territoire métropolitain, tandis qu’un volume équivalent doit être commercialisé dans les prochains mois.

Dans sa première déclaration en tant que présidente, Claire Pouzin a souligné que le Bail Réel Solidaire constituait à la fois un outil de diversification de l’offre de logements et une réponse à l’aspiration de nombreux habitants à devenir propriétaires.

L’élue rappelle également que près de 80 % de la population métropolitaine est éligible à ce dispositif, destiné notamment aux jeunes actifs, aux familles ou encore aux agents publics confrontés à la hausse des prix de l’immobilier.

Une feuille de route jusqu’en 2032

La nouvelle présidente annonce que les prochains mois seront consacrés à l’élaboration de la feuille de route 2026-2032 de la Foncière solidaire du Grand Lyon.

Parmi les objectifs affichés figurent le renforcement de la place du Bail Réel Solidaire dans le paysage immobilier local, un meilleur accompagnement des primo-accédants et une plus grande visibilité du dispositif auprès des habitants de l’agglomération.

Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché du logement, la Métropole entend ainsi poursuivre le développement de cet outil présenté comme l’un des leviers d’accès à la propriété à prix maîtrisé.

Tags :

Claire Pouzin

Foncière solidaire du Grand Lyon

2 commentaires
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le roi des zotres le 07/07/2026 à 19:07
Rassurez moi a écrit le 07/07/2026 à 18h39

Bénévolat ?

passque les zotres faisaient pareil?

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Rassurez moi le 07/07/2026 à 18:39

Bénévolat ?

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