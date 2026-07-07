Lyon : le Chalet du parc de la Tête d'Or rouvrira le 18 septembre, voici ce qui vous attend

Après plus de dix ans de fermeture, le Chalet du parc de la Tête d'Or s'apprête à retrouver des visiteurs. Toujours en travaux, la réouverture de ce bâtiment de 1.700 m² est programmée pour le 18 septembre 2026, après une importante réhabilitation lancée en avril 2025.
Le site, propriété de la Ville de Lyon, a été confié via un bail de 50 ans à un groupement composé de La Banque des Territoires, Evolem et Youse Dev, chargé de financer les travaux. Selon les porteurs du projet, les 7,5 millions d'euros consacrés à la réhabilitation et à l'équipement du bâtiment sont financés "à 100 % par des investisseurs privés", hors investissements réalisés par l'association exploitante.
La Ville de Lyon avait retenu le projet porté par Youse, en partenariat avec la Fondation GoodPlanet, La Fabuleuse Cantine et la Maison Gutenberg, afin de transformer l'ancien chalet en un lieu dédié à la transition écologique.
Le futur équipement s'articulera autour de trois grands axes : la sensibilisation à l'environnement, l'alimentation durable ainsi que les arts et la culture. Le bâtiment comprendra notamment 600 m² consacrés au lieu de vie et au restaurant, 550 m² dédiés aux expositions et 440 m² réservés aux conférences et espaces de travail.
"Ici, vous allez pouvoir retrouver des activités culturelles et d'éducation à l'environnement", explique Marie-Sarah Carcassone, coordinatrice de l'association Chalet du Parc.
Le bâtiment a également été conçu pour afficher une forte ambition environnementale. "On dit qu'il est 'ressource en énergie', car il va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, avec par exemple 250 modules de panneaux photovoltaïques sur le toit", indique Sébastien Lapendry, cofondateur de Youse/co-investisseur du projet.
Restaurant, expositions et espaces événementiels
Le Chalet retrouvera aussi sa vocation de lieu de restauration avec "La Fabuleuse Cantine", qui proposera une cuisine locale, de saison et engagée contre le gaspillage alimentaire. Le restaurant comptera 140 places en intérieur et 100 en terrasse, avec une offre allant du petit-déjeuner au brunch du week-end.
Six espaces privatisables, pouvant accueillir de 10 à 300 personnes, seront également proposés pour des séminaires ou événements face au lac.
Côté programmation culturelle, le Chalet prévoit deux grandes expositions par an. Pour son ouverture, il accueillera "Vivre Ensemble", une exposition de Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras, portée par la Fondation GoodPlanet. Déjà découverte par près de 1,5 million de visiteurs, elle sera complétée par 180 photographies exposées dans les allées du parc de la Tête d'Or à partir du 18 septembre. "Ce sera un week-end d'inauguration sur 3 jours, du 18 au 20 avec différents temps festifs", annonce Marie-Sarah Carcassone.
Le public pourra également découvrir "Mission Forêt", un jeu immersif consacré à la biodiversité et aux forêts, ainsi qu'une programmation d'ateliers, d'animations et de rencontres autour des enjeux environnementaux.
Reste à savoir si cette offre, déjà vivement critiquée depuis des années, trouvera ou non son public.
ET encore des millions de mes impots foutus en l'airSignaler Répondre
Qui paiera le déficit à venir ?Signaler Répondre
Le modèle de donation du privé avec à la clé conférence de Y A B pour les plus généreux a buggé
Pourquoi s associer a ce boomer ? Hélico à gogo , trajectoire perso peu glorieux ( rien à redire Les féministes ? ).
Bref ça va coûter cher ..cher
Très cher
le tout sous la houlette de Yann Arthus Bertrand, a la tête de goodplanet .Un fiasco assuré car il est avant tout un artiste qui a du talent,mais absolument pas un gestionnaire. Seuls les séminaires rapporteront un peu . Quand au resto ça sera pour apprendre a manger écolo .Je reste toujours persuadé qu il aurait été préférable d y implanter l aquarium d Oullins uniquement fréquenté par les scolairesSignaler Répondre
Que ce doit Bernard ou Doucet et d’ailleurs toute la gauche, c’est toujours plus d’argent public, toujours plus d’impots et pour toujours plus de médiocrités comme ce que vous soutenez...Signaler Répondre
finalement ,c est juste du retrofit..on garde la structure betonnee façon mur de l atlantique et on la plaque de bois pour en faire un chalet...Signaler Répondre
Je suggère qu’on érige des tentures distendues, orange criard, soutenues par de gros poteaux sur toutes les pelouses du parc.Signaler Répondre
Vous confondez avec la Métropole...Signaler Répondre
Franchement quelle qualité de réflexion, ça fait peur...
L’heure n’est pas encore aux économie pour la gauche! Après avoir laissé un déficit de deux milliards à la nouvelle majorité, les escrolots continuent sur leur lancée avec toujours plus de dépenses qui ne servent à rien...Signaler Répondre
Le resto ne va proposer que des plats à base de quinoa et de flageolets, beuuuurk... J'espère qu'il sera bien aéré pour les digestions rapides ;-)Signaler Répondre
Il y aura le portrait de Doucet à l'entrée de cette secte ?
Est-ce qu’on pourrait arrêter d’appeler Art et Culture tout et n’importe quoi ?Signaler Répondre
Parallèlement, est-ce qu’il serait possible de ne pas banaliser, voire justifier, le jet de soupe sur un tableau de C. Monet, crachat d’enfants gâtés ignares au visage du peuple dont c’est le seul patrimoine ?
Y aura t'il l'inévitable Anus-Bertrand pour faire un film depuis sont hélico qui pue ?Signaler Répondre
Après le musée de la Gastronomie, encore un nouveau truc ignare qui va nous couter de l'argent : le musée de la transition EELV !Signaler Répondre
Le patron de ce chalet c'est ....doucet l'escrologisteSignaler Répondre
Un futur repère à bobo !Signaler Répondre