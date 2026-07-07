Lyon : le Chalet du parc de la Tête d'Or rouvrira le 18 septembre, voici ce qui vous attend

Après plus de dix ans de fermeture, le Chalet du parc de la Tête d'Or s'apprête à retrouver des visiteurs. Toujours en travaux, la réouverture de ce bâtiment de 1.700 m² est programmée pour le 18 septembre 2026, après une importante réhabilitation lancée en avril 2025.

Le site, propriété de la Ville de Lyon, a été confié via un bail de 50 ans à un groupement composé de La Banque des Territoires, Evolem et Youse Dev, chargé de financer les travaux. Selon les porteurs du projet, les 7,5 millions d'euros consacrés à la réhabilitation et à l'équipement du bâtiment sont financés "à 100 % par des investisseurs privés", hors investissements réalisés par l'association exploitante.

La Ville de Lyon avait retenu le projet porté par Youse, en partenariat avec la Fondation GoodPlanet, La Fabuleuse Cantine et la Maison Gutenberg, afin de transformer l'ancien chalet en un lieu dédié à la transition écologique.

Le futur équipement s'articulera autour de trois grands axes : la sensibilisation à l'environnement, l'alimentation durable ainsi que les arts et la culture. Le bâtiment comprendra notamment 600 m² consacrés au lieu de vie et au restaurant, 550 m² dédiés aux expositions et 440 m² réservés aux conférences et espaces de travail.

"Ici, vous allez pouvoir retrouver des activités culturelles et d'éducation à l'environnement", explique Marie-Sarah Carcassone, coordinatrice de l'association Chalet du Parc.

Le bâtiment a également été conçu pour afficher une forte ambition environnementale. "On dit qu'il est 'ressource en énergie', car il va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, avec par exemple 250 modules de panneaux photovoltaïques sur le toit", indique Sébastien Lapendry, cofondateur de Youse/co-investisseur du projet.

Restaurant, expositions et espaces événementiels

Le Chalet retrouvera aussi sa vocation de lieu de restauration avec "La Fabuleuse Cantine", qui proposera une cuisine locale, de saison et engagée contre le gaspillage alimentaire. Le restaurant comptera 140 places en intérieur et 100 en terrasse, avec une offre allant du petit-déjeuner au brunch du week-end.

Six espaces privatisables, pouvant accueillir de 10 à 300 personnes, seront également proposés pour des séminaires ou événements face au lac.

Côté programmation culturelle, le Chalet prévoit deux grandes expositions par an. Pour son ouverture, il accueillera "Vivre Ensemble", une exposition de Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras, portée par la Fondation GoodPlanet. Déjà découverte par près de 1,5 million de visiteurs, elle sera complétée par 180 photographies exposées dans les allées du parc de la Tête d'Or à partir du 18 septembre. "Ce sera un week-end d'inauguration sur 3 jours, du 18 au 20 avec différents temps festifs", annonce Marie-Sarah Carcassone.

Le public pourra également découvrir "Mission Forêt", un jeu immersif consacré à la biodiversité et aux forêts, ainsi qu'une programmation d'ateliers, d'animations et de rencontres autour des enjeux environnementaux.

Reste à savoir si cette offre, déjà vivement critiquée depuis des années, trouvera ou non son public.