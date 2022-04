Lyon : Nouvelle vie pour le Chalet du Parc de la Tête d’Or

Allure des années 60, panorama imprenable sur le lac, la nature et les pentes de la Croix Rousse, le Chalet du Parc est un lieu suspendu dans le temps depuis 2013. Ancien restaurant, le bâtiment a souffert du temps. Grégory Doucet, Maire de Lyon, dénonce : "Le Chalet du parc a très clairement subi un déficit d’entretien."

Sa surface de 1 740 m2 fait l’objet d’un premier appel à projets. L’investissement minimum nécessaire pour la réhabilitation du bâtiment s’élève à 4,3 millions d’euros. Un budget qui devra très probablement être revu très largement à la hausse par le futur preneur au vu de l’état des lieux.

Le parc de la Tête d’Or, plus grand parc urbain d’Europe, compte 117 hectares et 7 millions de visiteurs annuels. "Le Chalet a un aspect exceptionnel compte tenu de la fréquentation du parc, on a donc décidé d’en faire une priorité, c’est le site le plus visité de tous" exprime Sylvain Godinot, 2e Adjoint Transition écologique et patrimoine.

La ville recherche des porteurs de projets privés qui devront mettre en place un modèle économique au travers d’un bail emphytéotique d’au moins 25 ans. La tâche se complique face à des critères bien précis de la municipalité lyonnaise. Le Chalet devra être réhabilité en un lieu ouvert au public qui respecte la quiétude du parc et devenir un lieu de sensibilisation à la transition écologique.

Les élus ne donnent pas d’idées précises quant à la fonction future du bâtiment. Restaurant, buvette, lieu d’événements… Ils préfèrent laisser libre cours à la créativité des porteurs de projet qui ont jusqu’au 18 mai pour déposer leur candidature. Le lauréat sera désigné le 28 septembre prochain.

Le Chalet du Parc, La Tour du CIRC, Le Musée Guimet, La Galerie des Terreaux, le site Neyret… Tous ces bâtiments emblématiques pour les Lyonnais vont connaître, les uns après les autres, un nouveau souffle. La Ville de Lyon compte près de 30 000 m2 de bâtiments vacants qui constituent une réelle richesse à revaloriser. "Notre objectif est de reprendre la main sur ce patrimoine en remettant à disposition des lieux symboliques et pratiques aux Lyonnais" déclare audacieusement Grégory Doucet.

L’ambition est de réouvrir le chalet avant la fin de mandat du Maire de Lyon. Sylvain Godinot se projette avec conviction : "Le lieu est emblématique, nous souhaitons lui réserver un niveau de qualité supérieure". Grégory Doucet, conclut : "Quoi qu’il arrive, nous ne baisserons pas nos exigences".

