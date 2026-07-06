Le préfet saisit la justice pour obtenir le retrait du drapeau palestinien devant la mairie de Vaulx-en-Velin

Dans un communiqué diffusé ce lundi, le préfet Étienne Guyot annonce avoir saisi le tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir le retrait du drapeau palestinien installé devant l'hôtel de ville de Vaulx-en-Velin.

Selon la préfecture, cette initiative a été prise par le maire dans le cadre du festival "Résonance Palestine", organisé le 4 juillet 2026. Le drapeau palestinien a été hissé "en soutien au peuple palestinien", aux côtés des drapeaux français et européen.

La préfecture considère toutefois que cette décision est contraire aux règles applicables aux bâtiments publics. Elle estime que cette initiative "contrevient au principe de neutralité des services publics" et qu'elle est "susceptible de porter une atteinte grave à l'ordre public compte tenu des réactions qu'elle est de nature à provoquer dans un contexte particulièrement tendu."

Le maire a refusé de retirer le drapeau

Avant d'engager une procédure judiciaire, le préfet indique avoir demandé au maire de Vaulx-en-Velin de retirer le drapeau.

Face au refus de l'élu, le représentant de l'État a décidé de saisir le tribunal administratif de Lyon. L'objectif affiché est "d'obtenir le retrait du drapeau palestinien et ainsi préserver l'impartialité du service public."

Le tribunal administratif de Lyon devra désormais se prononcer sur cette demande.