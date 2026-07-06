Le préfet saisit la justice pour obtenir le retrait du drapeau palestinien devant la mairie de Vaulx-en-Velin

Dans un communiqué diffusé ce lundi, le préfet Étienne Guyot annonce avoir saisi le tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir le retrait du drapeau palestinien installé devant l'hôtel de ville de Vaulx-en-Velin.
Selon la préfecture, cette initiative a été prise par le maire dans le cadre du festival "Résonance Palestine", organisé le 4 juillet 2026. Le drapeau palestinien a été hissé "en soutien au peuple palestinien", aux côtés des drapeaux français et européen.
La préfecture considère toutefois que cette décision est contraire aux règles applicables aux bâtiments publics. Elle estime que cette initiative "contrevient au principe de neutralité des services publics" et qu'elle est "susceptible de porter une atteinte grave à l'ordre public compte tenu des réactions qu'elle est de nature à provoquer dans un contexte particulièrement tendu."
Le maire a refusé de retirer le drapeau
Avant d'engager une procédure judiciaire, le préfet indique avoir demandé au maire de Vaulx-en-Velin de retirer le drapeau.
Face au refus de l'élu, le représentant de l'État a décidé de saisir le tribunal administratif de Lyon. L'objectif affiché est "d'obtenir le retrait du drapeau palestinien et ainsi préserver l'impartialité du service public."
Le tribunal administratif de Lyon devra désormais se prononcer sur cette demande.
Oui jouer à fond sur l'inculture d'une masse croissante de gens (souvent venue d'ailleurs).Signaler Répondre
Sur les tréfonds de cultures archaïques voir moyenne ageuses dans lesquelles l'antisémitismes est une base encore très vivace aujourd'hui.
Car c'est uniquement ça et le concept de Nouvelle France joue à fond sur ses bases préhistoriques de haine et de racisme (souvent tribal).
Donc ceux qui ont un peu de hauteur en profite et font un Business de cette inculture, Business politique, Business financier qu'on résume au fric au final.
Regarder bien ce que sont devenue les anciennes "révolutions arabes" ... elles ont toutes tournées à l'affairisme au final (des régimes plus corrompus que les anciens) aidé par une masse d'inculture.
Dans n’importe quel pays, tout est réglé en 24h : Tu envoies 2 policiers pour enlever le drapeau et remettre une convocation de justice au Maire. Mais en France, c’est la fête du slip…Signaler Répondre
Mais on est ou là ? ? ? dans quel pays sommes nous ?Signaler Répondre
Comme pour l Ukraine , que le témoignage de solidarité passe par ce drapeau palestinien .Signaler Répondre
Bravo M.Lahmar
Chasser les Juifs de Palestine serait raciste. Ce n'est d'ailleurs absolument pas ce que réclame le Fatah, qui demande l'égalité des droits entre tous et la fin du système d'Apartheid. (avec une solution a deux états et le retour des réfugiés de guerre)Signaler Répondre
C'est dommage que la République de Salo (République Sociale Italienne) n'existe plus depuis 1945.Signaler Répondre
Ciotti aurait pu accrocher son drapeau devant la Mairie sans que cela ne suscite l'ire des des préfets droitiers
Alors déjà le maire qui ne devrait pas être Mairie de Vaulx en Velin n'habitant pas la ville, et en plus double casquette député de la 7eme circonscription.... Bref un gars qui ce ne sait pas quoi faire. Il ne devrait pas être Maire de Vaulx en Velin et il n'aurait jamais dû être présenté au élections municipales. Mais plein de choses ne vont pas bien en France depuis pas mal de temps donc à quand justice sera faite?Signaler Répondre
Et la Palestine je suis compatis c'est triste ce qui c'est passé ! Mais là France ne devrait pas prendre partie encore moins nos élus !! Soyons pour la paix et L'ordre la justice. Chose qui ce perd en France de plus en plus....
Rien de surprenant venant de ce type de militant LFI.Signaler Répondre
Déjà dès le soir de son élection, ses soutiens se sont comportés de façon lamentable avec une attitude déplorable, des insultes à l'encontre de la maire sortante et comportement en totale contradiction avec les valeurs républicaines, bref du LFI...
Cette personne s'était déjà illustrée par ses propos envers les harkis, ainsi qu'en qualifiant la députée Hanane Mansouri de « caution » en raison de ses origines (sans parler des mensonges sur sa domiciliation, son attitude suite à un PV...)
Bien dit .Signaler Répondre
Pour les plus jeunes je rappelle que c'est déjà ce que disait Coluche il y a plus de quarante ans !
À Nice, un drapeau est resté 21 mois sur la façade de la mairie avant d’être retiré, sur ordre du tribunal administratif.Signaler Répondre
Je crois que ce qui est le plus à vomir dans toute cette farce c'est le gros très gros BUSINESS de la PalestineSignaler Répondre
Le fric monstrueux que peuvent se faire les gens sur petit conflit territorial c'est assez hallucinant.
Business politique car certains partis ramassent des voix auprès d'une masse de demeurés qui n'y comprennent rien.
Business en terme de fric avec la masse de journaux qui vivent dessus depuis quelques années (et débitent des mensonges pour faire plaisirs aux nouveaux extrêmistes antisémites)... mais aussi tout le Business parallèle que j'ai pu voir (Tee-shirt, Mug etc etc). Bien sûr cela dans les poches de certaines personnes et sûrement pas pour les palestiniens.
Je crois que c'est le conflit qui aura créé le plus vaste Business jamais connu... et il y a encore de la matière car il repose sur l'inculture et l'abrutissement d'une masse de gens infinie.
Oui un Business de la haine, du racisme mais tout cela uniquement pour faire du fric.
Cela continuera longtemps même s'il a été prouvé et reprouvé qu'on a assisté à une propagande générale et à un tissage de mensonges ... tout cela grâce à de nombreux papiers d'extrême gauche (Huma, Huffpost, Le Monde etc etc)... pour eux le Hamas c'est un peu les révolutions communistes de Mao et des Kmers (les millions de morts communistes en réalité ils s'en foutent comme dans les années 60 on retourne aux sources).
Donc résumons le mot Palestine = fric, fric, fric, pognon, pognon, pognon. C'est la réalité du sujet depuis quelques années le POGNON de la HAINE.
Merci aux demeurés !!
Depuis quand une mairie LFI doit respecter le principe de neutralité des services publics ? Le seul principe qu'elle respecte avec un grande rigueur, c'est de cracher sur la France et l’État français.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
"La Palestine aux palestiniens" = humaniste !Signaler Répondre
"La France aux français" = raciste ?