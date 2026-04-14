18 ans d'inscriptions fallacieuses sur les listes électorales de Vaulx-en-Velin ? Une enquête ouverte contre le maire LFI Abdelkader Lahmar

Le maire LFI de Vaulx-en-Velin a-t-il usé de stratagèmes pour rester inscrit sur les listes électorales d'une ville où il n'habitait plus depuis 2005 ? Est-il allé jusqu'à donner un faux document pour être réinscrit à Vaulx en 2024 ?

Ce mardi 14 avril, le Progrès révèle que le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire depuis deux ans pour déterminer si Abdelkader Lahmar a fauté ou non.

Car l'insoumis vit à Caluire-et-Cuire depuis 2005, mais avait continué à voter dans sa ville d'origine, toujours rattaché à l'adresse de ses parents.

Sauf qu'en 2016, leur barre d'immeuble du Mas du Taureau était détruite. Abdelkader Lahmar aurait logiquement dû être radié des listes vaudaises, mais les services de la mairie l'ont oublié… jusqu'en 2024 et les élections européennes.

Se rendant compte qu'il ne pouvait pas voter, Abdelkader Lahmar avait donné à la justice une quittance de loyer pour un appartement de la rue de la République à Vaulx-en-Velin. Or, le nouveau maire de la ville reconnaît qu'il n'a jamais versé de loyer dans le cadre d'un arrangement avec le propriétaire.

Entendu une seule fois par les enquêteurs à l'ouverture du dossier, celui qui conserve encore son mandat de député tant que les recours des municipales ne sont pas épuisés, ne sait pas à quelle sauce judiciaire il pourrait être mangé.

L'enquête, visiblement toujours active, n'a pas rendu son verdict, qui pourrait aller d'un simple classement sans suite à des poursuites et une éventuelle condamnation, probablement à de l'inéligibilité si les faits sont avérés.