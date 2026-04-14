18 ans d'inscriptions fallacieuses sur les listes électorales de Vaulx-en-Velin ? Une enquête ouverte contre le maire LFI Abdelkader Lahmar

Le maire LFI de Vaulx-en-Velin a-t-il usé de stratagèmes pour rester inscrit sur les listes électorales d'une ville où il n'habitait plus depuis 2005 ? Est-il allé jusqu'à donner un faux document pour être réinscrit à Vaulx en 2024 ?
Ce mardi 14 avril, le Progrès révèle que le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire depuis deux ans pour déterminer si Abdelkader Lahmar a fauté ou non.
Car l'insoumis vit à Caluire-et-Cuire depuis 2005, mais avait continué à voter dans sa ville d'origine, toujours rattaché à l'adresse de ses parents.
Sauf qu'en 2016, leur barre d'immeuble du Mas du Taureau était détruite. Abdelkader Lahmar aurait logiquement dû être radié des listes vaudaises, mais les services de la mairie l'ont oublié… jusqu'en 2024 et les élections européennes.
Se rendant compte qu'il ne pouvait pas voter, Abdelkader Lahmar avait donné à la justice une quittance de loyer pour un appartement de la rue de la République à Vaulx-en-Velin. Or, le nouveau maire de la ville reconnaît qu'il n'a jamais versé de loyer dans le cadre d'un arrangement avec le propriétaire.
Entendu une seule fois par les enquêteurs à l'ouverture du dossier, celui qui conserve encore son mandat de député tant que les recours des municipales ne sont pas épuisés, ne sait pas à quelle sauce judiciaire il pourrait être mangé.
L'enquête, visiblement toujours active, n'a pas rendu son verdict, qui pourrait aller d'un simple classement sans suite à des poursuites et une éventuelle condamnation, probablement à de l'inéligibilité si les faits sont avérés.
On vénère la mixité de Vauls en Velin mais on vit ailleurs !Signaler Répondre
Tout LFI résumé chez ce monsieur.Signaler Répondre
L' orphelin préfère habiter la ville résidentielle de caluire, que Vaulx en velin plus populaire...sauf pour voter et se présenter aux élections. Quel mytho ! Pitoyable.Signaler Répondre
Le domicile fiscal ne correspond pas forcément au lieu d'inscription électoral !Signaler Répondre
De plus la révision des listes électorales est d'une telle complexité...que les mairies le font avec difficulté...
A priori, d'après l'article , on constate une négligence ou une complaisance de la mairie ?
Par contre devenir élu d'une commune quand tout le monde sait que vous habitez dans une autre...j'avoue ne pas comprendre !
C'est déjà ce militant LFI qui avait fanfaronné en sortant sa carte de député au commissariat de Caluire après avoir été verbalisé car sa voiture était garé devant une sortie de garage. Quelle mentalité ! Et déjà de se garer devant une sortie de garage en respectant rien ni personne...Signaler Répondre
on peut lui reconnaitre un minimum de clairvoyance et de bon sens pour lui et sa famille ...Signaler Répondre
Il est forcement imposable, donc la justice sait forcement ou il habite !!Signaler Répondre
LFI ? Pas possible, ce parti n'a jamais rien a se reprocher.... Ah merluchon, sacré guignolSignaler Répondre
Habituel.Signaler Répondre
Déjà plusieurs cas pareil.
Ex: Tondelier élue du Nord mais habitant Paris comme sa collègue Rousseau.
On multiplie indéfiniment ses exemples de détournement des institutions.
c est le minimum ! l honnêteté LFISignaler Répondre
un bel exemple illustrant l’intégrité et le droiture morale des LFI 😂Signaler Répondre
On voit bien le degré d'honnêteté de ce personnage....Signaler Répondre
😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Il préfère vivre à Caluire qu'à Vaux en Velin, il est pas fouSignaler Répondre
Idées de gauche ,mais vie et portefeuille a droite.Signaler Répondre