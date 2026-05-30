Toulouse-LOU : l'exploit n'est jamais venu pour Lyon (39-31)

Il n'y a pas eu de miracle ce samedi après-midi à Toulouse. Le LOU Rugby, qui n'a plus rien à espérer ou à craindre de cette saison, espérait faire bonne figure sur la pelouse du leader de Top 14 pour l'avant-dernière rencontre de l'exercice.

Mais dès la 3e minute, c'est bien Matthis Lebel qui marquait le premier essai pour les locaux.

Loin de baisser les bras, les Lyonnais répliquaient à la 11e minute par Bartholomé Sanson. Son essai était ensuite transformé par Martin Méliande.

Le LOU prenait ensuite le large, avec un nouvel essai à la 15e minute, cette fois signé Esteban Gonzalez.

Le carton jaune reçu par Beka Shvangiradze à la 26e était immédiatement sanctionné par un essai toulousain de Joel Merkler. Puis un autre de Peato Mauvaka. Et un troisième de l'ancien lyonnais Pierre-Louis Barassi.

A la mi-temps, Toulouse menait largement (24-14).

Les hommes de Karim Ghezal inscrivaient le premier essai de la seconde période. Josiah Maraku profitait de l'excellent travail de Thomas Marceline à la 51e.

L'écart aura été de trois points seulement quelques minutes, puisque le LOU s'effondrait à nouveau face aux coups de butoir de leurs adversaires. David Ainu'u, Naoto Saito et Julien Marchand inscrivaient encore des essais pour arracher le bonus offensif.

Jiuta Wainiqolo sauvait l'honneur avec un dernier essai juste avant la fin de la rencontre. Défaite finale (39-31).

La saison se terminera samedi prochain à domicile. Pour l'ultime rencontre, les Rouge et Noir recevront Montpellier au Matmut Stadium de Gerland.