Six essais et un spectacle total : le LOU Rugby fait chavirer Gerland contre Bayonne

Pas de pression, si ce n'est celle de faire bonne figure devant son public. Ce samedi après-midi, le LOU Rugby recevait l'Aviron Bayonnais pour le compte de la 24e journée de Top 14.

Assuré du maintien, mais aussi de ne pas pouvoir participer aux phases finales, le club rhodanien voulait produire du beau jeu et regoûter à la victoire après la fessée donnée par le Stade Français le week-end dernier.

Quoi de mieux que de recevoir un adversaire mal en point, dont la saison est aussi à oublier ?

D'ailleurs, les Rouge et Noir frappaient les premiers avec l'essai de Léo Berdeu dès la 5e minute. Le demi d'ouverture se chargeait ensuite de le transformer.

Un nouvel essai, signé Jiuta Wainiqolo à la 21e, permettait à Lyon de prendre le large. Du moins, c'est ce que le public du Matmut Stadium de Gerland a pensé.

Car Bayonne avait de la ressource. Et grâce à Tom Lévêque puis un essai de pénalité, les deux formations rentraient aux vestiaires à la mi-temps à égalité (14-14).

Une seconde période plus maîtrisée

Dès le retour sur la pelouse, Antoine Déliance se faisait remarquer. A la 43e, le pur produit du centre de formation du LOU inscrivait son premier essai malgré l'infériorité numérique des Lyonnais.

A nouveau, Lyon se faisait rejoindre à la 50e par les Basques, suite à l'essai de Lucas Martin, transformé par Joris Segonds.

Un espoir pour Bayonne de très courte durée, car dès la minute suivante, Arno Botha aplatissait suite à un contre courageux sur Segonds.

Ethan Dumortier et Esteban Gonzalez participaient aussi à la fête, pour un total de 6 essais lyonnais devant les 18 000 spectateurs du jour.

De son côté, Bayonne ne faisait pas pâle figure, marquant à 5 reprises, dont un ultime essai de Lucas Martin juste avant la fin de la rencontre (42-35).

Plus que deux rencontres à disputer désormais pour Lyon. Le 30 mai, il faudra se rendre à Toulouse, puis la saison se terminera à Gerland le 6 juin contre Montpellier.