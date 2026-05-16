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Le lyonnais Paul Seixas quitte la région pour s’installer à Nice, QG des stars du cyclisme

Le lyonnais Paul Seixas quitte la région pour s’installer à Nice, QG des stars du cyclisme
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Le jeune prodige lyonnais du cyclisme Paul Seixas a choisi de s’installer à Nice pour poursuivre sa progression au plus près des meilleurs coureurs mondiaux.

L’un des plus grands espoirs du cyclisme français tourne une page lyonnaise.

Né à Lyon en septembre 2006, Paul Seixas a quitté la région pour s’installer à Nice, devenue au fil des années un véritable centre névralgique du cyclisme professionnel mondial. À 19 ans, le coureur tricolore rejoint ainsi un environnement prisé par de nombreuses stars du peloton, à commencer par Tadej Pogačar et plusieurs pensionnaires du World Tour.

Surnommé "le Petit Paul" dans le milieu, le jeune coureur a découvert le vélo très tôt au sein du club lyonnais Lyon Sprint Évolution, qu’il a intégré dès l’âge de 8 ans sous l’impulsion de son grand-père passionné.

Son choix de rejoindre la Côte d’Azur répond avant tout à une logique sportive.

Avec un climat favorable toute l’année et un accès rapide aux cols alpins, Nice s’est imposée comme une base d’entraînement privilégiée pour de nombreux coureurs professionnels.

Pour un jeune athlète qui cumule plus de vingt heures d’entraînement hebdomadaire, ces conditions constituent un atout majeur dans la préparation physique.

Une ascension déjà fulgurante

La saison 2026 confirme la montée en puissance du Lyonnais d’origine. Paul Seixas s’est illustré ces derniers mois sur plusieurs courses majeures, notamment lors de la Flèche Wallonne, du Tour du Pays basque ou encore sur les Strade Bianche, où ses performances ont retenu l’attention du peloton international. Il vise désormais des victoires d'étape voire mieux cet été lors du Tour de France.

Pour le prodige lyonnais, ce départ vers Nice marque surtout une nouvelle étape dans une trajectoire qui semble déjà promise aux sommets.

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Paul Seixas

6 commentaires
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des premiers de la classe le 16/05/2026 à 15:16
La métropole avec Balkany, Guéant et Hortefeux a écrit le 16/05/2026 à 14h36

et si on dératise, que va t'il rester des politiciens LR dans la métropole ?

Balkany, Guéant et Hortefeux 😒 tu as oublier Sarkozy 😉 au fait il est ou celui qui nous dis Marine rends l'argent???🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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La métropole avec Balkany, Guéant et Hortefeux le 16/05/2026 à 14:36
Gui a écrit le 16/05/2026 à 13h52

Si même les cyclistes quittent la ville que va t'il rester des EELV dans un an ? ?

et si on dératise, que va t'il rester des politiciens LR dans la métropole ?

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Gui le 16/05/2026 à 13:52

Si même les cyclistes quittent la ville que va t'il rester des EELV dans un an ? ?

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EX CHAUFFARD le 16/05/2026 à 13:34
GAD a écrit le 16/05/2026 à 12h15

Les Voies Cyclables vont-elles s'en remettre ?

les voies cyclable conseillé sont limité à 25 KM/H
au delà obligation de rouler sur la route
Toujours rigolo les voitures en exces de vitesse qui vous double en vous indiquant une piste cyclable non obligatoire
Retrait de permis pour ces chauffards qui ne connaissent pas le code de la route

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Grand gognand le 16/05/2026 à 12:56

Quand notre champion lyonnais reviendra à Lyon faire du vélo il faudra bien lui expliquer que la descente du Chemin Neuf est raide et qu'il y a des virages...

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GAD le 16/05/2026 à 12:15

Les Voies Cyclables vont-elles s'en remettre ?

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