Le lyonnais Paul Seixas quitte la région pour s’installer à Nice, QG des stars du cyclisme

L’un des plus grands espoirs du cyclisme français tourne une page lyonnaise.

Né à Lyon en septembre 2006, Paul Seixas a quitté la région pour s’installer à Nice, devenue au fil des années un véritable centre névralgique du cyclisme professionnel mondial. À 19 ans, le coureur tricolore rejoint ainsi un environnement prisé par de nombreuses stars du peloton, à commencer par Tadej Pogačar et plusieurs pensionnaires du World Tour.

Surnommé "le Petit Paul" dans le milieu, le jeune coureur a découvert le vélo très tôt au sein du club lyonnais Lyon Sprint Évolution, qu’il a intégré dès l’âge de 8 ans sous l’impulsion de son grand-père passionné.

Son choix de rejoindre la Côte d’Azur répond avant tout à une logique sportive.

Avec un climat favorable toute l’année et un accès rapide aux cols alpins, Nice s’est imposée comme une base d’entraînement privilégiée pour de nombreux coureurs professionnels.

Pour un jeune athlète qui cumule plus de vingt heures d’entraînement hebdomadaire, ces conditions constituent un atout majeur dans la préparation physique.

Une ascension déjà fulgurante

La saison 2026 confirme la montée en puissance du Lyonnais d’origine. Paul Seixas s’est illustré ces derniers mois sur plusieurs courses majeures, notamment lors de la Flèche Wallonne, du Tour du Pays basque ou encore sur les Strade Bianche, où ses performances ont retenu l’attention du peloton international. Il vise désormais des victoires d'étape voire mieux cet été lors du Tour de France.

Pour le prodige lyonnais, ce départ vers Nice marque surtout une nouvelle étape dans une trajectoire qui semble déjà promise aux sommets.