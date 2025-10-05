A seulement 19 ans, le lyonnais Paul Seixas décroche le bronze aux Championnats d'Europe

Ce dimanche, Paul Seixas a décroché la médaille de bronze en terminant troisième des Championnats d'Europe. Il n'a que 19 ans, mais le coureur a éclaboussé l'épreuve de sa classe. Il n'a toutefois rien pu faire face à Tadej Pogacar, sacré devant Remco Evenepoel.

Paul Seixas avait déjà fait sensation cet été au Tour de l'Avenir qu'il a remporté, avant de finir 13e aux Mondiaux, ses premiers !

Autant dire que la pépite lyonnaise de Decathlon AG2R La Mondiale sera très attendu l'année prochaine pour le Tour de France. Mais avant cela, il participera le week-end prochain au Tour de Lombardie.