Sports

A seulement 19 ans, le lyonnais Paul Seixas décroche le bronze aux Championnats d'Europe

A seulement 19 ans, le lyonnais Paul Seixas décroche le bronze aux Championnats d'Europe

C'est l'avenir du cyclisme français. Et il est lyonnais.

Ce dimanche, Paul Seixas a décroché la médaille de bronze en terminant troisième des Championnats d'Europe. Il n'a que 19 ans, mais le coureur a éclaboussé l'épreuve de sa classe. Il n'a toutefois rien pu faire face à Tadej Pogacar, sacré devant Remco Evenepoel.

Paul Seixas avait déjà fait sensation cet été au Tour de l'Avenir qu'il a remporté, avant de finir 13e aux Mondiaux, ses premiers !

Autant dire que la pépite lyonnaise de Decathlon AG2R La Mondiale sera très attendu l'année prochaine pour le Tour de France. Mais avant cela, il participera le week-end prochain au Tour de Lombardie.

Tags :

Paul Seixas

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.