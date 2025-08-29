Cyclisme : le lyonnais Paul Seixas empoche le Tour de l’Avenir et confirme son statut de grand espoir français !

En ces temps maussades, il est venu éclaircir le paysage du cyclisme français. Paul Seixas, 18 ans, a confirmé qu’il faisait bel-et-bien partie des plus grands espoirs du vélo mondial. Ce vendredi après-midi, il a remporté haut la main le contre-la-montre final pour s’adjuger la 61e édition du Tour de l’Avenir.

Le Lyonnais succède ainsi à David Gaudu, vainqueur en 2016, et devient le 20e Français à soulever ce trophée. "C'est magnifique. Je ne pensais pas gagner comme ça avec autant d'avance. L’objectif est atteint. Même à 90% j'ai été capable de gagner le Tour de l'Avenir", a-t-il déclaré après l’arrivée du dernier chrono.

Paul Seixas inscrit donc son nom dans un palmarès de légende. Tadej Pogacar, Miguel Indurain ou encore Nairo Quintana… Tous ces grands noms ont remporté le Tour de l’Avenir et sont devenus des cracks du cyclisme mondial. Pourra-t-il remporter le Tour de France un jour ? Réponse dans les prochaines années.