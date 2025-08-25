Tour de l’Avenir : le britannique Noah Hobbs s’impose au sprint, le lyonnais Paul Seixas conserve son maillot jaune

Le Tour de l’Avenir effectuait son premier des deux passages dans le Rhône, ce dimanche 24 août. Après le prologue remporté d’un cheveu par le lyonnais Paul Seixas, les coureurs espoirs de moins de 23 ans se sont engagés sur la première étape de cette course par étapes, entre Aoste (Italie) et Saint-Galmier (Loire).

Un exercice de 189 kilomètres qui passait dans les monts d’Or et l’Ouest lyonnais. De Neuville-sur-Saône vers La Tour-de-Salvagny, en passant par Lissieu, les Rhodaniens ont pu admirer les futures pépites du cyclisme mondial.

L’étape a été remportée au sprint par le Britannique Noah Hobbs, juste devant Davide Donati (Italie) et César Macias (Mexique). Le plus grand prospect du cyclisme tricolore, Paul Seixas, 18 ans, conserve ses trois maillots distinctifs à l’issue de cette première étape : maillot jaune (classement général), maillot blanc à pois rouges (meilleur grimpeur), ainsi que le maillot blanc (meilleur jeune).

Chez les femmes, la française Célia Géry a levé les bras lors de cette première étape du Tour de l’Avenir. Elle ne fait, en revanche, pas coup double en ne prenant pas la tunique jaune, qui reste sur les épaules de la canadienne Isabella Holmgren.

Ce lundi, à l’occasion de la deuxième étape entre Saint-Symphorien-sur-Coise, les coureurs reviendront pour la seconde fois dans le Rhône, avec un passage prévu du côté d’Amplepuis.