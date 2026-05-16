Faits Divers

Rixe mortelle à Chassieu : un mineur de 17 ans mis en examen pour meurtre

Rixe mortelle à Chassieu : un mineur de 17 ans mis en examen pour meurtre

Après le drame survenu dans la nuit du 9 au 10 mai sur le parking d’Intermarché à Chassieu, un adolescent de 17 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Un autre suspect, également mis en examen, a été laissé libre.

L’enquête sur la rixe mortelle de Chassieu franchit une nouvelle étape judiciaire.

Dans un communiqué, le parquet de Lyon annonce la mise en examen de deux personnes après le drame survenu dans la nuit du 9 au 10 mai sur le parking de l’Intermarché de la commune.

Cette nuit-là, une fête avait dégénéré aux alentours de 4 heures du matin. Une altercation avait éclaté entre plusieurs jeunes. Sur fond de consommation de protoxyde d’azote, une bagarre opposait alors plusieurs personnes présentes sur le parking de l'Est lyonnais.

Au cours de l’affrontement, un adolescent de 17 ans prenait le volant d’une voiture et percutait deux personnes.

Parmi les victimes figure Youcef Kadri, 18 ans, gardien de but du FC Vaulx, qui succombait sur place à ses blessures.

Une jeune femme a également été grièvement blessée aux jambes.

Dans les heures ayant suivi les faits, cinq personnes avaient été interpellées.

À l’issue des investigations cette semaine, un mineur de 17 ans a été mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, violences aggravées et conduite sans permis. Il a été placé en détention provisoire.

Un jeune majeur de 18 ans a également été mis en examen pour violences aggravées, non-assistance à personne en danger et conduite sans permis. Il a été placé sous contrôle judiciaire et relâché.

Les investigations se poursuivent.

8 commentaires
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Racailles de m... le 16/05/2026 à 14:02

Certainement un étudiant qui en avait marre de rater ses examens et qui s'est dit qu'il va y arriver une fois mis en examen...

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je partirapas le 16/05/2026 à 13:10
Catalan a écrit le 16/05/2026 à 11h29

17 ans , sans permis, bref comme toujours dans le démonstratif culturel.

TG TOI

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aimelyon le 16/05/2026 à 12:45

un mineur de 17 ans mis en examen pour meurtre et bien encore une belle éducation des parents, triste avenir pour un gamins au comportement mauvais.

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Hue le 16/05/2026 à 12:31
chance pour la france a écrit le 16/05/2026 à 11h41

Résultats d’une politique complice, fascinée par cette population, qui les excuse et leur accorde tout..

Une chance pour nouvelle France, promise par LFI parti violent, et anti français

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chance pour la france le 16/05/2026 à 11:41

Résultats d’une politique complice, fascinée par cette population, qui les excuse et leur accorde tout..

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Catalan le 16/05/2026 à 11:29

17 ans , sans permis, bref comme toujours dans le démonstratif culturel.

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Ritchie le 16/05/2026 à 11:21

Quand deux anges se rencontrent !!!

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lolotoooôooo le 16/05/2026 à 10:43

Les prix Nobel en pleine scéance de travail .....

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