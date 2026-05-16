Rixe mortelle à Chassieu : un mineur de 17 ans mis en examen pour meurtre

L’enquête sur la rixe mortelle de Chassieu franchit une nouvelle étape judiciaire.

Dans un communiqué, le parquet de Lyon annonce la mise en examen de deux personnes après le drame survenu dans la nuit du 9 au 10 mai sur le parking de l’Intermarché de la commune.

Cette nuit-là, une fête avait dégénéré aux alentours de 4 heures du matin. Une altercation avait éclaté entre plusieurs jeunes. Sur fond de consommation de protoxyde d’azote, une bagarre opposait alors plusieurs personnes présentes sur le parking de l'Est lyonnais.

Au cours de l’affrontement, un adolescent de 17 ans prenait le volant d’une voiture et percutait deux personnes.

Parmi les victimes figure Youcef Kadri, 18 ans, gardien de but du FC Vaulx, qui succombait sur place à ses blessures.

Une jeune femme a également été grièvement blessée aux jambes.

Dans les heures ayant suivi les faits, cinq personnes avaient été interpellées.

À l’issue des investigations cette semaine, un mineur de 17 ans a été mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, violences aggravées et conduite sans permis. Il a été placé en détention provisoire.

Un jeune majeur de 18 ans a également été mis en examen pour violences aggravées, non-assistance à personne en danger et conduite sans permis. Il a été placé sous contrôle judiciaire et relâché.

Les investigations se poursuivent.