Lyon : la Ville lance Mai Citoyen, un nouveau rendez-vous autour de la démocratie locale

La Ville de Lyon a lancé cette semaine la première édition de Mai Citoyen, une nouvelle série de rencontres publiques destinée à renforcer la participation des habitants à la vie démocratique locale.

Cette initiative, portée par la délégation à la démocratie locale et à la vie citoyenne, doit se dérouler du 13 au 28 mai dans plusieurs arrondissements de Lyon.

L’objectif affiché par la municipalité est d’encourager "le pouvoir d’agir" des habitants et de favoriser le dialogue autour des futures orientations municipales.

Après une première réunion organisée ce mardi dans le 8e arrondissement, trois autres rendez-vous sont programmés :

• le 18 mai à la mairie du 3e arrondissement ;

• le 27 mai au Palais Bondy dans le 5e arrondissement ;

• le 28 mai à la mairie du 7e arrondissement.

La Ville explique vouloir associer habitants, associations, conseils de quartier et acteurs locaux à la construction des "feuilles de route municipales".

Selon le communiqué, cette démarche doit permettre de nourrir les politiques publiques locales grâce à "l’expertise d’usage des habitants" et à "l’intelligence collective".

Le maire de Lyon Grégory Doucet affirme vouloir inscrire ce dispositif dans la durée. "À Lyon, la démocratie ne se décrète pas, elle se vit", déclare l’élu, qui avait pourtant échoué à installer ces nouvelles méthodes lors de son premier mandat, allant jusqu'à se séparer de son adjointe Chloë Vidal, non renouvelée lors des élections de mars, notamment après des éditions mitigées du budget participatif.