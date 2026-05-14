Écully : nouvelle attaque au cocktail Molotov contre une maison, deux suspects interpellés à la Duchère

C'est une méthode qui se répète depuis plusieurs semaines dans la commune cossue de l'Ouest lyonnais.

Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, vers minuit, deux individus ont visé une habitation d'Écully en lançant un cocktail Molotov sur le portail. Le début d'incendie n'a finalement pas atteint le domicile.

Les suspects ont pris la fuite, mais leur cavale a été courte. Les forces de l'ordre les ont localisés quelques heures plus tard dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils ont été interpellés avenue Sakharov.

Derrière ces attaques à répétition, un nom revient : celui de "Fiston", narcotrafiquant lyonnais actuellement incarcéré en Colombie. Comme l'avait révélé LyonMag, le domicile de sa soeur à Ecully avait été ciblé par une tentative d'incendie criminel dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai.

Une escalade qui semble indiquer un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. Les deux hommes interpellés sont-ils liés à cette première attaque ? Et combien de temps avant que la prochaine maison ne soit visée ?