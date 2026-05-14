Faits Divers

Écully : nouvelle attaque au cocktail Molotov contre une maison, deux suspects interpellés à la Duchère

Écully : nouvelle attaque au cocktail Molotov contre une maison, deux suspects interpellés à la Duchère

Nouvelle attaque nocturne à Écully. Deux hommes ont été interpellés jeudi 14 mai après avoir lancé un cocktail Molotov sur le portail d'une maison.

C'est une méthode qui se répète depuis plusieurs semaines dans la commune cossue de l'Ouest lyonnais.

Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, vers minuit, deux individus ont visé une habitation d'Écully en lançant un cocktail Molotov sur le portail. Le début d'incendie n'a finalement pas atteint le domicile.

Les suspects ont pris la fuite, mais leur cavale a été courte. Les forces de l'ordre les ont localisés quelques heures plus tard dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils ont été interpellés avenue Sakharov.

Derrière ces attaques à répétition, un nom revient : celui de "Fiston", narcotrafiquant lyonnais actuellement incarcéré en Colombie. Comme l'avait révélé LyonMag, le domicile de sa soeur à Ecully avait été ciblé par une tentative d'incendie criminel dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai.

Une escalade qui semble indiquer un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. Les deux hommes interpellés sont-ils liés à cette première attaque ? Et combien de temps avant que la prochaine maison ne soit visée ?

Tags :

ecully

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
kool le 14/05/2026 à 16:32

Des futurs assassins ,avec l'appui des ultra gauchistes,prônant la nouvelle France .Merci LFI

Signaler Répondre
avatar
merci les sos et la macronie le 14/05/2026 à 15:41
Ex_Lyonnaise la vraie a écrit le 14/05/2026 à 14h12

J'ai connu Écully lorsque ce n'était qu'un petit village, très tranquille, cossu, bien entretenu. On allait encore cueillir des violettes et des anémones des bois à Dardilly... Le temps passe vite, mais la France s'est dégradée encore plus vite. Douce France, cher pays de mon enfance, qu'es-tu devenue aujourd'hui ?

tu as compris?

Signaler Répondre
avatar
SIMPEMENTCITOYEN le 14/05/2026 à 15:28

c'est le far west, il faut pas être étonner si les gens en masse vont voter pour le RN.

Signaler Répondre
avatar
pognon de dingue le 14/05/2026 à 15:22
ben a écrit le 14/05/2026 à 14h11

aussi embaucher des fonctionnaires

il embauche personne,arrete de rever et de dire n importe quoi
la police, l armée,les hospitaliers,pas l impression qu ils soient aussi nombreux que ça,il y a de plus en plus de gogols et c est tout

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 14/05/2026 à 15:05

Bienvenue en Colombie...

Signaler Répondre
avatar
Ex_Lyonnaise la vraie le 14/05/2026 à 14:12

J'ai connu Écully lorsque ce n'était qu'un petit village, très tranquille, cossu, bien entretenu. On allait encore cueillir des violettes et des anémones des bois à Dardilly... Le temps passe vite, mais la France s'est dégradée encore plus vite. Douce France, cher pays de mon enfance, qu'es-tu devenue aujourd'hui ?

Signaler Répondre
avatar
ben le 14/05/2026 à 14:11
Où est.... a écrit le 14/05/2026 à 12h22

.....L'état ?
A part encaisser les impôts et emprunter sur les marchés financiers il sait faire quoi ?

aussi embaucher des fonctionnaires

Signaler Répondre
avatar
Les français votent pour ça ? le 14/05/2026 à 13:55

La macronie est en train de passer la main à LFI en ne faisant rien...

Signaler Répondre
avatar
La Nouvelle France by LFI le 14/05/2026 à 13:36

Ça donne envie cette nouvelle France promise par LFI

Signaler Répondre
avatar
Cherchez le 14/05/2026 à 13:04
Où est.... a écrit le 14/05/2026 à 12h22

.....L'état ?
A part encaisser les impôts et emprunter sur les marchés financiers il sait faire quoi ?

Beaucoup de force de l'ordre sont mobilisée pour matraquer les mouvements sociaux au lieu de s'occuper de la sécurité du quotidien.
Certain-es préferent jouer les tapes dur-es dà l'encontre de leurs camarades de misère.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/05/2026 à 12:56

A Ecully comme ailleurs les trafiquants s'achètent de belles maisons, et après on a des lotissements tranquilles gangrénés...

Signaler Répondre
avatar
Bon chance le 14/05/2026 à 12:38

Inconscient les petits . Il s en prennent pas a la bonne personne. Le retour des ms13 a la duch .

Signaler Répondre
avatar
piero le 14/05/2026 à 12:24

Je propose la mise en place de tournées de surveillance par les Ecullois eux-mêmes avec chiens puisque Ecully devient Chicago. sans compter les cambriolages !!

Signaler Répondre
avatar
Où est.... le 14/05/2026 à 12:22

.....L'état ?
A part encaisser les impôts et emprunter sur les marchés financiers il sait faire quoi ?

Signaler Répondre
avatar
coke en stock ! le 14/05/2026 à 12:17

Sicario bientôt chez vous !

Signaler Répondre
avatar
Prendre exemple le 14/05/2026 à 12:09

Si sur les stupéfiants on pouvait seulement avoir une politique pénale aussi sévère qu'en Chine ou qu'à Singapour, notre vie serait bien meilleure. Il n'y a qu'à comparer les chiffres. Qui aura le courage de serrer la vis à ce point aujourd'hui ?... À croire que les politiques bénéficient du trafic tant ils ne prennent aucune mesure radicale contre.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.