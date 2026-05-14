Écully : nouvelle attaque au cocktail Molotov contre une maison, deux suspects interpellés à la Duchère

C'est une méthode qui se répète depuis plusieurs semaines dans la commune cossue de l'Ouest lyonnais.
Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, vers minuit, deux individus ont visé une habitation d'Écully en lançant un cocktail Molotov sur le portail. Le début d'incendie n'a finalement pas atteint le domicile.
Les suspects ont pris la fuite, mais leur cavale a été courte. Les forces de l'ordre les ont localisés quelques heures plus tard dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils ont été interpellés avenue Sakharov.
Derrière ces attaques à répétition, un nom revient : celui de "Fiston", narcotrafiquant lyonnais actuellement incarcéré en Colombie. Comme l'avait révélé LyonMag, le domicile de sa soeur à Ecully avait été ciblé par une tentative d'incendie criminel dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai.
Une escalade qui semble indiquer un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. Les deux hommes interpellés sont-ils liés à cette première attaque ? Et combien de temps avant que la prochaine maison ne soit visée ?
Des futurs assassins ,avec l'appui des ultra gauchistes,prônant la nouvelle France .Merci LFISignaler Répondre
tu as compris?Signaler Répondre
c'est le far west, il faut pas être étonner si les gens en masse vont voter pour le RN.Signaler Répondre
il embauche personne,arrete de rever et de dire n importe quoiSignaler Répondre
la police, l armée,les hospitaliers,pas l impression qu ils soient aussi nombreux que ça,il y a de plus en plus de gogols et c est tout
Bienvenue en Colombie...Signaler Répondre
J'ai connu Écully lorsque ce n'était qu'un petit village, très tranquille, cossu, bien entretenu. On allait encore cueillir des violettes et des anémones des bois à Dardilly... Le temps passe vite, mais la France s'est dégradée encore plus vite. Douce France, cher pays de mon enfance, qu'es-tu devenue aujourd'hui ?Signaler Répondre
aussi embaucher des fonctionnairesSignaler Répondre
La macronie est en train de passer la main à LFI en ne faisant rien...Signaler Répondre
Ça donne envie cette nouvelle France promise par LFISignaler Répondre
Beaucoup de force de l'ordre sont mobilisée pour matraquer les mouvements sociaux au lieu de s'occuper de la sécurité du quotidien.Signaler Répondre
Certain-es préferent jouer les tapes dur-es dà l'encontre de leurs camarades de misère.
A Ecully comme ailleurs les trafiquants s'achètent de belles maisons, et après on a des lotissements tranquilles gangrénés...Signaler Répondre
Inconscient les petits . Il s en prennent pas a la bonne personne. Le retour des ms13 a la duch .Signaler Répondre
Je propose la mise en place de tournées de surveillance par les Ecullois eux-mêmes avec chiens puisque Ecully devient Chicago. sans compter les cambriolages !!Signaler Répondre
.....L'état ?Signaler Répondre
A part encaisser les impôts et emprunter sur les marchés financiers il sait faire quoi ?
Sicario bientôt chez vous !Signaler Répondre
Si sur les stupéfiants on pouvait seulement avoir une politique pénale aussi sévère qu'en Chine ou qu'à Singapour, notre vie serait bien meilleure. Il n'y a qu'à comparer les chiffres. Qui aura le courage de serrer la vis à ce point aujourd'hui ?... À croire que les politiques bénéficient du trafic tant ils ne prennent aucune mesure radicale contre.Signaler Répondre