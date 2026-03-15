Politique

Sébastien Michel largement réélu dès le premier tour à Ecully

Sébastien Michel largement réélu dès le premier tour à Ecully
Sébastien Michel - Lyon Mag

Sébastien Michel est réélu dans un fauteuil à Ecully.

Le maire sortant LR a obtenu 75,93% des voix.

Il devance très largement ses deux opposants.

Jérôme François (Ecully humaniste) a recueilli 12,84% des suffrages tandis que Damien Jaquemont (Un nouvel élan pour Ecully) a obtenu 11,22% des voix.

Tags :

Sébastien Michel

ecully

municipales 2026

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.