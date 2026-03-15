Sébastien Michel largement réélu dès le premier tour à Ecully

Le maire sortant LR a obtenu 75,93% des voix.
Il devance très largement ses deux opposants.
Jérôme François (Ecully humaniste) a recueilli 12,84% des suffrages tandis que Damien Jaquemont (Un nouvel élan pour Ecully) a obtenu 11,22% des voix.
Sébastien Michel est réélu dans un fauteuil à Ecully.
Le maire sortant LR a obtenu 75,93% des voix.
Il devance très largement ses deux opposants.
Jérôme François (Ecully humaniste) a recueilli 12,84% des suffrages tandis que Damien Jaquemont (Un nouvel élan pour Ecully) a obtenu 11,22% des voix.