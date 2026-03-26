"J’ai décliné" : ce maire refuse un poste clé à la Métropole de Lyon pour garder son activité professionnelle

C’est un choix qui tranche dans un contexte de recomposition politique. À peine la nouvelle majorité installée à la Métropole de Lyon, le maire d’Écully Sébastien Michel annonce avoir refusé un poste de vice-président proposé par la présidente Véronique Sarselli.

Une décision rare, alors que les places au sein de l’exécutif et leurs indemnités sont particulièrement convoitées.

Dans un message publié après l’installation du nouveau conseil métropolitain ce jeudi après-midi, l’élu LR confirme avoir été sollicité pour intégrer l’exécutif. "Véronique m’a proposé de rejoindre son exécutif en qualité de vice-président […] J’ai néanmoins décliné cette proposition", explique-t-il.

Un refus qu’il présente comme un choix personnel, loin de toute rupture politique avec la nouvelle majorité.

Sébastien Michel revendique une autre manière de s’engager : "Il me semble que l’on peut servir sa commune avec tout autant de détermination depuis d’autres positions", affirme-t-il, préférant rester en dehors de l’exécutif tout en participant aux travaux de la Métropole.

L’élu met en avant sa volonté de conserver un équilibre entre ses responsabilités de maire et son activité professionnelle, qu’il considère comme essentielle pour "rester en prise directe avec les réalités économiques et sociales".

Une critique de la précédente mandature

Dans le même temps, le maire d’Écully dresse un bilan sévère de la présidence écologiste de Bruno Bernard. Il évoque "des oppositions catégoriques", des "projets non concertés" et des "faux-semblants" qui auraient, selon lui, "abîmé la démocratie locale".

Un positionnement qui s’inscrit dans la ligne de la nouvelle majorité, élue sur la promesse d’un changement de méthode.

En refusant un poste stratégique, l’édile d’Écully fait le choix de rester en marge du pouvoir exécutif, tout en conservant une influence politique.