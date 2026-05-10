Il voulait "tuer un médecin" : un interne agressé au couteau aux urgences de l'hôpital Lyon Sud

Une attaque particulièrement violente s’est produite samedi soir au sein des urgences de Hôpital Lyon Sud.

Vers 21h30, un SDF a pénétré dans le service en demandant à voir un médecin. Lorsqu’un jeune interne de 21 ans s’est présenté face à lui, l’individu lui aurait craché dessus avant de l’insulter puis de sortir un couteau.

Selon les premiers éléments, le suspect aurait tenté de frapper le soignant avec l’arme blanche. Le jeune médecin a été légèrement blessé et souffre de plaies superficielles. Il a obtenu 1 jour d'ITT.

L’agresseur âgé de 21 ans a finalement été maîtrisé par plusieurs membres du personnel hospitalier avant l’intervention de gendarmes présents sur place pour une autre mission.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits. Il s'agirait d'un homme en situation irrégulière en France. Les analyses ont révélé une consommation de cocaïne au moment de l’agression.

Parmi les soignants présents lors de la scène, le choc est encore vivace. Un infirmier évoque auprès de LyonMag un drame évité de peu, estimant que "le jeune collègue aurait pu être grièvement touché". "Il voulait 'tuer un médecin'", narre-t-il.

Cet étudiant en médecine regrette également le fait que personne parmi le personnel et les patients n'a tenté de s'interposer, hormis un aide-soignant qui a porté assistance à l’interne agressé. Il dénonce également un sentiment d’insécurité croissant parmi les étudiants hospitaliers : "Nous sommes sous le choc et certains ont désormais peur d’exercer à l’hôpital".

Plusieurs membres du personnel présents lors de l’agression auraient également déposé plainte. Une enquête a été ouverte afin de préciser le déroulement exact des faits.