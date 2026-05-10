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Il voulait "tuer un médecin" : un interne agressé au couteau aux urgences de l'hôpital Lyon Sud

Il voulait "tuer un médecin" : un interne agressé au couteau aux urgences de l'hôpital Lyon Sud

Un jeune médecin a été légèrement blessé samedi soir après une violente agression survenue aux urgences de l’hôpital Lyon Sud, à Pierre-Bénite. Un SDF a été interpellé.

Une attaque particulièrement violente s’est produite samedi soir au sein des urgences de Hôpital Lyon Sud.

Vers 21h30, un SDF a pénétré dans le service en demandant à voir un médecin. Lorsqu’un jeune interne de 21 ans s’est présenté face à lui, l’individu lui aurait craché dessus avant de l’insulter puis de sortir un couteau.

Selon les premiers éléments, le suspect aurait tenté de frapper le soignant avec l’arme blanche. Le jeune médecin a été légèrement blessé et souffre de plaies superficielles. Il a obtenu 1 jour d'ITT.

L’agresseur âgé de 21 ans a finalement été maîtrisé par plusieurs membres du personnel hospitalier avant l’intervention de gendarmes présents sur place pour une autre mission.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits. Il s'agirait d'un homme en situation irrégulière en France. Les analyses ont révélé une consommation de cocaïne au moment de l’agression.

Parmi les soignants présents lors de la scène, le choc est encore vivace. Un infirmier évoque auprès de LyonMag un drame évité de peu, estimant que "le jeune collègue aurait pu être grièvement touché". "Il voulait 'tuer un médecin'", narre-t-il.

Cet étudiant en médecine regrette également le fait que personne parmi le personnel et les patients n'a tenté de s'interposer, hormis un aide-soignant qui a porté assistance à l’interne agressé. Il dénonce également un sentiment d’insécurité croissant parmi les étudiants hospitaliers : "Nous sommes sous le choc et certains ont désormais peur d’exercer à l’hôpital".

Plusieurs membres du personnel présents lors de l’agression auraient également déposé plainte. Une enquête a été ouverte afin de préciser le déroulement exact des faits.

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vacances j'oubli tout le 12/05/2026 à 13:41
Bienvenue en macronie a écrit le 11/05/2026 à 15h56

Le tiers monde à l’hopital, à l’école...des pans entiers de nos services publics sont plongés dans l’insécurité et l’inpunité ! C’est la France que Macron nous laisse ...

Macron, il est en vacance a l'étranger! Il s'en fou de la France! Il a déployé son porte avion et tout le reste au Moyen Orient. Il a pas d'argent pour les Français. Il va donner encore des milliards a l'Ukraine. Il va bientôt placer ses amis aux postes clé avant de partir.
Alors les moutons, contents d'avoir fais barrage?

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Aurélien Taschié le 11/05/2026 à 18:00

Le SDF tue partout !

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Bienvenue en macronie le 11/05/2026 à 15:56

Le tiers monde à l’hopital, à l’école...des pans entiers de nos services publics sont plongés dans l’insécurité et l’inpunité ! C’est la France que Macron nous laisse ...

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Chris6969699 le 11/05/2026 à 14:16
bob75 a écrit le 11/05/2026 à 12h52

bien entendu, il va etre expulsé dès la sortie de garde a vue ?
non ?

Oui, il sera expulsé sur la voie publique...

On ne va tout de même pas sanctionner les sentiments de coups de couteau non ?

On a trop de chance à perdre...

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bob75 le 11/05/2026 à 12:52

bien entendu, il va etre expulsé dès la sortie de garde a vue ?
non ?

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Calagwer le 11/05/2026 à 12:42

Tasty crousty VS docteur maboul...

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nuance le 11/05/2026 à 12:17
papyrebel a écrit le 11/05/2026 à 12h00

A force d'accueillir toute la misère du monde et d'imposer une société de "bien vivre ensemble " sans en avoir les moyens ni l'accord des Français , nous en payons l'addition .

On les accueilles pas! Ils viennent de leur plein gré 😎

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papyrebel le 11/05/2026 à 12:00

A force d'accueillir toute la misère du monde et d'imposer une société de "bien vivre ensemble " sans en avoir les moyens ni l'accord des Français , nous en payons l'addition .

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Mr Pink le 11/05/2026 à 11:14

Je pense que les informations remontées ne sont pas justes, dire que personne n'a aidé l'externe est faux puisse qu'une infirmière a retenue l'agresseur plusieurs minutes en s'exposant au danger.

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Il s’agirait le 11/05/2026 à 10:43

Il s’agirait d’un homme en situation irrégulière en France, sous cocaine 🤷🏻‍♀️

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kool le 11/05/2026 à 09:38

On va lui trouver des excuses :cas psy !

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Chris6969699 le 11/05/2026 à 09:29
ben oui quoi a écrit le 11/05/2026 à 08h49

Comportement tout à fait normal ! avoir envie de tuer un médecin c'est absolument normal ! cet individu est tout à fait sain d'esprit !

Bien entendu, le fait d'être en situation irrégulière permet de poser un diagnostic dans le seul but de la garder sur notre sol...

Pourquoi dans ce cas ne pas les ramener dans leur pays d'origine pour qu'ils reçoivent des soins aux frais de leur pays d'origine ?

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La Nouvelle France by LFI le 11/05/2026 à 09:14

Voilà ce qu'on veut nous imposer en nous expliquant que c'est pour notre bien

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ben oui quoi le 11/05/2026 à 08:49
Chris6969699 a écrit le 11/05/2026 à 07h42

probablement des problèmes psychiatriques profonds"

Qu'en savez vous ? C'est son profil ethnique ou social qui vous permet à ce stade de poser un diagnostic ?

En situation régulière pas de probabilité de "problèmes psychiatriques profonds" ?

Comportement tout à fait normal ! avoir envie de tuer un médecin c'est absolument normal ! cet individu est tout à fait sain d'esprit !

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Avenir incertain le 11/05/2026 à 08:13

bien sûr il y a le climat et le réchauffement climatique, mais quelle société nous avons faite pour en arriver là, au nom de quelle démocratie nous allons rejoindre la jungle ?

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toilegros le 11/05/2026 à 08:13
menteur du soir bonsoir a écrit le 10/05/2026 à 22h43

Mytho

Ce sont les chiffres officiel du dernier rapport sur l'immigration! Je te laisse lire le rapport, ça t'évitera de dire des conneries!

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Chris6969699 le 11/05/2026 à 07:42
FutureIsNow a écrit le 11/05/2026 à 06h32

21 ans, sdf, en situation irrégulière, drogué, violent, armé, avec probablement des problèmes psychiatriques profonds, ou bien il a fait ça pour avoir un lit en prison...
Un drame pour lui, sa famille qui l'a laissé partir, et surtout pour les gens qui vont croiser sa route au mauvais moment.
Ce que pensent les gens normaux et avec une famille qu'ils souhaitent protéger c'est "empêchez le de nuire à nouveau".
Bon mais probablement bientôt en train d'errer dans les rues....

probablement des problèmes psychiatriques profonds"

Qu'en savez vous ? C'est son profil ethnique ou social qui vous permet à ce stade de poser un diagnostic ?

En situation régulière pas de probabilité de "problèmes psychiatriques profonds" ?

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J6 le 11/05/2026 à 07:25

Une réaction les droits de l'hommistes ?

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Racailles de m... le 11/05/2026 à 07:14

J'espère que les gendarmes l'ont arrêté avec délicatesse et lui ont demandé poliment de se rendre, sinon ils risquent de finir en prison...

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FutureIsNow le 11/05/2026 à 06:32

21 ans, sdf, en situation irrégulière, drogué, violent, armé, avec probablement des problèmes psychiatriques profonds, ou bien il a fait ça pour avoir un lit en prison...
Un drame pour lui, sa famille qui l'a laissé partir, et surtout pour les gens qui vont croiser sa route au mauvais moment.
Ce que pensent les gens normaux et avec une famille qu'ils souhaitent protéger c'est "empêchez le de nuire à nouveau".
Bon mais probablement bientôt en train d'errer dans les rues....

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La gauche le 11/05/2026 à 06:28

Il est pas responsable, il a pas les codes

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Alex1 le 11/05/2026 à 06:13
JPB a écrit le 10/05/2026 à 21h54

Renseignez vous sur le salaire d'un interne.

Se renseigner, lui ? Doué et bûcheur comme il est à l’évidence, il aurait pu facilement devenir neuro-chirurgien, pilote d’essai ou Nobel de mathématiques. Et champion du monde de triathlon aussi. C’est pour ça qu’il se permet.

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rigolo le 11/05/2026 à 05:47

Bon le profil pas étonnant.
Encore plus de faillite pour l'Hôpital qui s'enfonce

je vous laisserais regarder aussi les prises de position "politique" des grands pontes de l'Hôpital en France... certains ne sont plus de garde depuis très longtemps donc ils peuvent expliquer l'insécurité des urgences à leur jeune interne car ils ont signé des pétitions pour accueillir plus. et gratuitement.

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toilegros le 10/05/2026 à 23:12
menteur du soir bonsoir a écrit le 10/05/2026 à 22h43

Mytho

ça te gène qu'on dise la vérité? L'insulte, ç'est quand on a rien a répondre!

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je capte rienq le 10/05/2026 à 22:49
En situation irrégulière a écrit le 10/05/2026 à 18h09

Tout est dit

Tout et dit quoi ????

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menteur du soir bonsoir le 10/05/2026 à 22:43
made in France a écrit le 10/05/2026 à 17h23

L'immigration est une chance! Mozart en fait venir 500 000 et 700 000 sont en situation irrégulière! Tout va bien en France!
Dans un an, on va vous montrer que nous on aime la France!
Je viens encore d'en croiser en trottinette électrique qui t'insulte en arabe, et quand tu leur dis de venir te le dire en face il y a plus personne!!!!

Mytho

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Loool le 10/05/2026 à 22:18

La gauche préfère ce genre d individu a ceux qui fréquentent le canon français.

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Psb 1846 le 10/05/2026 à 22:04

Ah, les urgences...

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JPB le 10/05/2026 à 21:54
gros tranquille a écrit le 10/05/2026 à 18h53

Faut le mériter le salaire d'un médecin

Renseignez vous sur le salaire d'un interne.

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stop ou encore ! le 10/05/2026 à 21:07
Chris25 a écrit le 10/05/2026 à 20h47

Ville apaisée...

"Il s'agirait d'un homme en situation irrégulière en France" Jupiter av nous laissere la France d'en un état lamnetable. Dette, insécurité, immigration, appauvrissement.. etc

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Chris25 le 10/05/2026 à 20:47

Ville apaisée...

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stef69999 le 10/05/2026 à 20:43

decidement les avocats les medecins de l autre coté de la mediterranée sont des chances pour la france tous les jours ils le prouvent et l état sans cor o nes ne fait rien

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Jacques20 le 10/05/2026 à 20:39
Calahann a écrit le 10/05/2026 à 18h17

Je n'incite absolument personne à faire du mal à quelqu'un..... Taper un commissariat semble plus courageux.
Mais bon !

C'est vrai qu'invectiver les policiers derrière un clavier démontre votre courage.

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winner le 10/05/2026 à 20:39

votez RN

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Gsxs le 10/05/2026 à 20:36

SDF, mais qui peut se payer de la coke...

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Ritchie le 10/05/2026 à 20:06

La coutellerie ... un secteur d'avenir !!!!

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Calahann le 10/05/2026 à 19:52
Calagwer a écrit le 10/05/2026 à 18h58

Commentaire très intelligent... Sachant que ce sont les fonctionnaires du commissariat qui sont sans doute allés défendre le fonctionnaire hospitalier. Un LFIste, ça ose tout...

Ce sont les gendarmes qui sont intervenus et pas la POLICE petit garçon 😂😂😂😂
Faut rester, copain, dans la compréhension du texte.
Les LFIstes savent clairement étudier et comprendre un simple texte de quelques lignes.
Retourne au collège mon ami .

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et en particulier le 10/05/2026 à 19:50
Calagwer a écrit le 10/05/2026 à 18h58

Commentaire très intelligent... Sachant que ce sont les fonctionnaires du commissariat qui sont sans doute allés défendre le fonctionnaire hospitalier. Un LFIste, ça ose tout...

Surtout celui là car il en tient une couche mais vraiment très épaisse !

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Obsdu9 le 10/05/2026 à 19:32

Encore un déchet !

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Solidarité 69 le 10/05/2026 à 19:32

Vivement 2027 avec Mélenchon président de la nouvelle France orange mécanique.

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Reponse à Chris le 10/05/2026 à 19:27

Poutine et vite !

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Traveler le 10/05/2026 à 18:58

c’est une catastrophe ce pays il s’enfonce un peu plus chaque jour

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Calagwer le 10/05/2026 à 18:58
Calahann a écrit le 10/05/2026 à 17h48

Mais quel vrai tordu ce mec là. Il aurait dû s'en prendre à un commissariat plutôt que les services d'urgence !
Va falloir sérieusement le punir et lui priver de sa consommation de drogue pendant 200 ans .

Commentaire très intelligent... Sachant que ce sont les fonctionnaires du commissariat qui sont sans doute allés défendre le fonctionnaire hospitalier. Un LFIste, ça ose tout...

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gros tranquille le 10/05/2026 à 18:53

Faut le mériter le salaire d'un médecin

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Catalan le 10/05/2026 à 18:34

En situation irréguliere et drogué, quand nos politiques finiront ils par comprendre que c est de la main d œuvre facile a manipuler et téléguidée par d autres qui ont intérêt a déstabiliser la société.

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tirer la leçon le 10/05/2026 à 18:28

le danger c’est l’esstreme droaaate

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J6 le 10/05/2026 à 18:27

Juste un sentiment d'altercation

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fais gaffe le 10/05/2026 à 18:27
made in France a écrit le 10/05/2026 à 17h23

L'immigration est une chance! Mozart en fait venir 500 000 et 700 000 sont en situation irrégulière! Tout va bien en France!
Dans un an, on va vous montrer que nous on aime la France!
Je viens encore d'en croiser en trottinette électrique qui t'insulte en arabe, et quand tu leur dis de venir te le dire en face il y a plus personne!!!!

s’il revenait,ce serait courageusement à 10 contre un.

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bullit le 10/05/2026 à 18:23

Sans papier SDF ça crache insulte et couteau je pense a un suédois auvergnat breton comme d'habitude aux faites l’expulsion c’est un mots que l’état français a occultées non ben si foutez moi ça dehors dans sont pays de haineux

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Calahann le 10/05/2026 à 18:17
Cmoi a écrit le 10/05/2026 à 18h03

Ah bon ,vous invitez à tuer des policiers?

Je n'incite absolument personne à faire du mal à quelqu'un..... Taper un commissariat semble plus courageux.
Mais bon !

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