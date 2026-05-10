Il voulait "tuer un médecin" : un interne agressé au couteau aux urgences de l'hôpital Lyon Sud

Une attaque particulièrement violente s’est produite samedi soir au sein des urgences de Hôpital Lyon Sud.
Vers 21h30, un SDF a pénétré dans le service en demandant à voir un médecin. Lorsqu’un jeune interne de 21 ans s’est présenté face à lui, l’individu lui aurait craché dessus avant de l’insulter puis de sortir un couteau.
Selon les premiers éléments, le suspect aurait tenté de frapper le soignant avec l’arme blanche. Le jeune médecin a été légèrement blessé et souffre de plaies superficielles. Il a obtenu 1 jour d'ITT.
L’agresseur âgé de 21 ans a finalement été maîtrisé par plusieurs membres du personnel hospitalier avant l’intervention de gendarmes présents sur place pour une autre mission.
Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu les faits. Il s'agirait d'un homme en situation irrégulière en France. Les analyses ont révélé une consommation de cocaïne au moment de l’agression.
Parmi les soignants présents lors de la scène, le choc est encore vivace. Un infirmier évoque auprès de LyonMag un drame évité de peu, estimant que "le jeune collègue aurait pu être grièvement touché". "Il voulait 'tuer un médecin'", narre-t-il.
Cet étudiant en médecine regrette également le fait que personne parmi le personnel et les patients n'a tenté de s'interposer, hormis un aide-soignant qui a porté assistance à l’interne agressé. Il dénonce également un sentiment d’insécurité croissant parmi les étudiants hospitaliers : "Nous sommes sous le choc et certains ont désormais peur d’exercer à l’hôpital".
Plusieurs membres du personnel présents lors de l’agression auraient également déposé plainte. Une enquête a été ouverte afin de préciser le déroulement exact des faits.
Macron, il est en vacance a l'étranger! Il s'en fou de la France! Il a déployé son porte avion et tout le reste au Moyen Orient. Il a pas d'argent pour les Français. Il va donner encore des milliards a l'Ukraine. Il va bientôt placer ses amis aux postes clé avant de partir.Signaler Répondre
Alors les moutons, contents d'avoir fais barrage?
Le SDF tue partout !Signaler Répondre
Le tiers monde à l’hopital, à l’école...des pans entiers de nos services publics sont plongés dans l’insécurité et l’inpunité ! C’est la France que Macron nous laisse ...Signaler Répondre
Oui, il sera expulsé sur la voie publique...Signaler Répondre
On ne va tout de même pas sanctionner les sentiments de coups de couteau non ?
On a trop de chance à perdre...
bien entendu, il va etre expulsé dès la sortie de garde a vue ?Signaler Répondre
non ?
Tasty crousty VS docteur maboul...Signaler Répondre
On les accueilles pas! Ils viennent de leur plein gré 😎Signaler Répondre
A force d'accueillir toute la misère du monde et d'imposer une société de "bien vivre ensemble " sans en avoir les moyens ni l'accord des Français , nous en payons l'addition .Signaler Répondre
Je pense que les informations remontées ne sont pas justes, dire que personne n'a aidé l'externe est faux puisse qu'une infirmière a retenue l'agresseur plusieurs minutes en s'exposant au danger.Signaler Répondre
Il s’agirait d’un homme en situation irrégulière en France, sous cocaine 🤷🏻♀️Signaler Répondre
On va lui trouver des excuses :cas psy !Signaler Répondre
Bien entendu, le fait d'être en situation irrégulière permet de poser un diagnostic dans le seul but de la garder sur notre sol...Signaler Répondre
Pourquoi dans ce cas ne pas les ramener dans leur pays d'origine pour qu'ils reçoivent des soins aux frais de leur pays d'origine ?
Voilà ce qu'on veut nous imposer en nous expliquant que c'est pour notre bienSignaler Répondre
Comportement tout à fait normal ! avoir envie de tuer un médecin c'est absolument normal ! cet individu est tout à fait sain d'esprit !Signaler Répondre
bien sûr il y a le climat et le réchauffement climatique, mais quelle société nous avons faite pour en arriver là, au nom de quelle démocratie nous allons rejoindre la jungle ?Signaler Répondre
Ce sont les chiffres officiel du dernier rapport sur l'immigration! Je te laisse lire le rapport, ça t'évitera de dire des conneries!Signaler Répondre
probablement des problèmes psychiatriques profonds"Signaler Répondre
Qu'en savez vous ? C'est son profil ethnique ou social qui vous permet à ce stade de poser un diagnostic ?
En situation régulière pas de probabilité de "problèmes psychiatriques profonds" ?
Une réaction les droits de l'hommistes ?Signaler Répondre
J'espère que les gendarmes l'ont arrêté avec délicatesse et lui ont demandé poliment de se rendre, sinon ils risquent de finir en prison...Signaler Répondre
21 ans, sdf, en situation irrégulière, drogué, violent, armé, avec probablement des problèmes psychiatriques profonds, ou bien il a fait ça pour avoir un lit en prison...Signaler Répondre
Un drame pour lui, sa famille qui l'a laissé partir, et surtout pour les gens qui vont croiser sa route au mauvais moment.
Ce que pensent les gens normaux et avec une famille qu'ils souhaitent protéger c'est "empêchez le de nuire à nouveau".
Bon mais probablement bientôt en train d'errer dans les rues....
Il est pas responsable, il a pas les codesSignaler Répondre
Se renseigner, lui ? Doué et bûcheur comme il est à l’évidence, il aurait pu facilement devenir neuro-chirurgien, pilote d’essai ou Nobel de mathématiques. Et champion du monde de triathlon aussi. C’est pour ça qu’il se permet.Signaler Répondre
Bon le profil pas étonnant.Signaler Répondre
Encore plus de faillite pour l'Hôpital qui s'enfonce
je vous laisserais regarder aussi les prises de position "politique" des grands pontes de l'Hôpital en France... certains ne sont plus de garde depuis très longtemps donc ils peuvent expliquer l'insécurité des urgences à leur jeune interne car ils ont signé des pétitions pour accueillir plus. et gratuitement.
ça te gène qu'on dise la vérité? L'insulte, ç'est quand on a rien a répondre!Signaler Répondre
Tout et dit quoi ????Signaler Répondre
MythoSignaler Répondre
La gauche préfère ce genre d individu a ceux qui fréquentent le canon français.Signaler Répondre
Ah, les urgences...Signaler Répondre
Renseignez vous sur le salaire d'un interne.Signaler Répondre
"Il s'agirait d'un homme en situation irrégulière en France" Jupiter av nous laissere la France d'en un état lamnetable. Dette, insécurité, immigration, appauvrissement.. etcSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
decidement les avocats les medecins de l autre coté de la mediterranée sont des chances pour la france tous les jours ils le prouvent et l état sans cor o nes ne fait rienSignaler Répondre
C'est vrai qu'invectiver les policiers derrière un clavier démontre votre courage.Signaler Répondre
votez RNSignaler Répondre
SDF, mais qui peut se payer de la coke...Signaler Répondre
La coutellerie ... un secteur d'avenir !!!!Signaler Répondre
Ce sont les gendarmes qui sont intervenus et pas la POLICE petit garçon 😂😂😂😂Signaler Répondre
Faut rester, copain, dans la compréhension du texte.
Les LFIstes savent clairement étudier et comprendre un simple texte de quelques lignes.
Retourne au collège mon ami .
Surtout celui là car il en tient une couche mais vraiment très épaisse !Signaler Répondre
Encore un déchet !Signaler Répondre
Vivement 2027 avec Mélenchon président de la nouvelle France orange mécanique.Signaler Répondre
Poutine et vite !Signaler Répondre
c’est une catastrophe ce pays il s’enfonce un peu plus chaque jourSignaler Répondre
Commentaire très intelligent... Sachant que ce sont les fonctionnaires du commissariat qui sont sans doute allés défendre le fonctionnaire hospitalier. Un LFIste, ça ose tout...Signaler Répondre
Faut le mériter le salaire d'un médecinSignaler Répondre
En situation irréguliere et drogué, quand nos politiques finiront ils par comprendre que c est de la main d œuvre facile a manipuler et téléguidée par d autres qui ont intérêt a déstabiliser la société.Signaler Répondre
le danger c’est l’esstreme droaaateSignaler Répondre
Juste un sentiment d'altercationSignaler Répondre
s’il revenait,ce serait courageusement à 10 contre un.Signaler Répondre
Sans papier SDF ça crache insulte et couteau je pense a un suédois auvergnat breton comme d'habitude aux faites l’expulsion c’est un mots que l’état français a occultées non ben si foutez moi ça dehors dans sont pays de haineuxSignaler Répondre
Je n'incite absolument personne à faire du mal à quelqu'un..... Taper un commissariat semble plus courageux.Signaler Répondre
Mais bon !