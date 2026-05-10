Judiciaire

Lyon : l’enquête sur le recasage d’une proche de Gérard Collomb touche à sa fin

Lyon : l’enquête sur le recasage d’une proche de Gérard Collomb touche à sa fin

Malgré le décès de deux protagonistes de l'affaire, l'enquête sur le recasage d'Arabelle Chambre-Foa au SDMIS s'est poursuivie. Et elle est en passe de rendre ses conclusions à Lyon.

En 2020, Gérard Collomb était balayé par la vague verte à la Ville et à la Métropole de Lyon. La fin d'une mainmise sur l'agglomération débutée en 2001.

Alors que son cercle de fidèles s'était restreint durant la guerre interne qu'il avait livré à David Kimelfeld et Georges Képénékian, il choisissait de recaser une seule collaboratrice proche : Arabelle Chambre-Foa, sa directrice de cabinet.

Un épisode dont s'était fait l'écho LyonMag à l'époque, et qui avait attiré l'attention de la Chambre régionale des Comptes, puis celle du parquet de Lyon.

Comme le révèle le Progrès ce dimanche 10 mai, le travail des enquêteurs est terminé et une décision doit être très prochainement prise sur les suites à donner à l'affaire.

Pour rappel, Gérard Collomb avait offert à Arabelle Chambre-Foa un poste de directrice administrative au SDMIS, avec le concours du président de la structure gérant les pompiers du Rhône, Jean-Yves Sécheresse. Or, si la procédure d'embauche a respecté les règles avec un appel à candidatures lancé... en plein confinement, c'est surtout la suite qui a fait grincer des dents.

Car Arabelle Chambre-Foa est soupçonnée d'avoir visé depuis le début un départ chez Vinci, et d'avoir obtenu une planque bien rémunérée en attendant. D'ailleurs, moins de six mois après son arrivée au SDMIS, elle avait déposé une demande de mise en disponibilité pour deux ans. Pour finalement rejoindre une branche de Vinci en janvier 2021.

Pour les juges financiers de la CRC, cet épisode avait privé le SDMIS de "candidatures pertinentes" écartées au profit de la proche de Gérard Collomb.

Avec le décès de l'ancien maire de Lyon et de Jean-Yves Sécheresse, la justice ne peut se tourner que vers Arabelle Chambre-Foa et le SDMIS. Ou bien arriver à la conclusion que tout a été fait dans les règles de l'art.

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Arabelle Chambre-Foa

Gérard Collomb

SDMIS

Jean-Yves Sécheresse

9 commentaires
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huile de foa-de le 12/05/2026 à 18:57
viande congelée a écrit le 12/05/2026 à 13h20

elle etait restee trop longtemps dans la "chambre foa-de"...

morue?

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viande congelée le 12/05/2026 à 13:20
La gamelle a écrit le 11/05/2026 à 18h02

Copains coquins

elle etait restee trop longtemps dans la "chambre foa-de"...

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elle avait perdu le 12/05/2026 à 13:18

la "foa"?

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bien bien le 11/05/2026 à 20:47
Ex Précisions a écrit le 10/05/2026 à 16h44

A celui qui a recasé dernièrement pour les plus connus Amélie de Montchalin, Jean Castex, Christophe Castaner, Brigitte Bourguignon, Jean-Michel Blanquer, Emmanuelle Wargon, etc etc...

et si nous évoquions le cas du Antoine ; le frère du Jérôme ex ministre de Fanfounet ?

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et aussi le 11/05/2026 à 19:55
La gamelle a écrit le 11/05/2026 à 18h02

Copains coquins

copine...coquine?

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La gamelle le 11/05/2026 à 18:02

Copains coquins

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 16:44
apolyon a écrit le 10/05/2026 à 16h23

tu penses a hollande ou mitterand ?

A celui qui a recasé dernièrement pour les plus connus Amélie de Montchalin, Jean Castex, Christophe Castaner, Brigitte Bourguignon, Jean-Michel Blanquer, Emmanuelle Wargon, etc etc...

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apolyon le 10/05/2026 à 16:23
Ex Précisions a écrit le 10/05/2026 à 15h37

Ou ben si on fait des enquête sur tous les recasages il y a un à la tête de l'état qui a du mouron à se faire ;-)

tu penses a hollande ou mitterand ?

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 15:37

Ou ben si on fait des enquête sur tous les recasages il y a un à la tête de l'état qui a du mouron à se faire ;-)

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