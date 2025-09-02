Micro-parti de Gérard Collomb : Jean-Michel Aulas s'excuse et fait don du trésor de guerre

Selon nos informations, Jean-Michel Aulas a appelé en personne Caroline Collomb pour s'excuser de l'affaire autour de Prendre un Temps d'Avance. Et l'assurer d'avoir fait procéder à un don aux Hospices Civils de Lyon, conformément au souhait de Gérard Collomb.

Comme LyonMag l'avait révélé, le nouvel élan donné à Prendre un Temps d'Avance, le micro-parti de Gérard Collomb, mis au service de Jean-Michel Aulas, s'accompagnait d'interrogations. Et notamment sur le trésor de guerre, que l'ancien maire de Lyon décédé en 2023 imaginait être reversé aux HCL.

Depuis nos révélations, la veuve de Gérard Collomb, Caroline Collomb, avait annoncé par le biais de son avocate avoir saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. D'abord pour réclamer le retrait de l'agrément de Prendre un Temps d'Avance, mais aussi obtenir davantage de transparence sur l'état des finances du micro-parti endormi pendant des années et réveillé par des proches de Jean-Michel Aulas en vue des élections de 2026.

Ce ne sera donc que la structure politique qui servira à l'ancien président de l'OL, et non les 65 000 euros restants dans les caisses, qui ont été reversés aux HCL ce lundi.