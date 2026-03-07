"Des doutes sérieux" : des élus critiquent le budget 2026 des pompiers du Rhône

Le budget 2026 du SDMIS, examiné vendredi 6 mars, suscite des critiques au sein du conseil d’administration. Les élus du groupe Grand Cœur Lyonnais ont annoncé s’être abstenus lors du vote, évoquant des interrogations sur l’équilibre financier présenté.

Selon ces élus, le budget proposé ne garantirait pas pleinement les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service pour l’année à venir.

D’après le communiqué du groupe politique, plusieurs représentants ont pointé des incertitudes concernant certaines recettes du budget. Malgré les questions posées lors de la séance, la présidente écologiste du SDMIS Zemorda Khelifi n’aurait pas été en mesure de justifier de manière jugée satisfaisante l’équilibre financier de l’exercice 2026.

Ces incertitudes alimenteraient, selon eux, des doutes sur la capacité du SDMIS à améliorer la qualité du service rendu et les conditions de travail des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administratifs.

Le vote du budget reflète ces réserves. Sur les membres du conseil d’administration présents, dix élus se sont abstenus tandis que huit ont voté en faveur du texte.

Les co-présidents du groupe Grand Cœur Lyonnais, Gilles Gascon et Pierre Chambon, expliquent leur position dans un communiqué commun.

"Face à l’inconsistance des explications de la présidente du SDMIS et à la mauvaise préparation de ce budget 2026, nous aurions pu décider d’empêcher son adoption. Mais notre choix a été de voter en responsabilité", indiquent-ils.

Les élus justifient leur abstention par une volonté de ne pas bloquer le fonctionnement du service d’incendie et de secours, tout en marquant leur désaccord avec le projet budgétaire présenté.

"L’abstention marque à la fois notre désaccord sur le budget présenté et notre volonté de ne pas bloquer le fonctionnement du service d’incendie et de secours en solidarité avec les attentes des personnels et des habitants", précisent-ils.