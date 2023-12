Le Département du Rhône en a marre de renflouer les finances des pompiers

Frappé par l'inflation, le service des pompiers rhodaniens a réclamé et obtenu la bagatelle de trois rallonges en un an de la part du Département. Au total, ce sont des centaines de milliers d'euros que Christophe Guilloteau doit débloquer. Et malgré cela, la situation ne s'améliore pas.

Le président LR de la collectivité était particulièrement agacé ce jeudi lors de l'assemblée plénière. "Je note qu'il y a eu récemment un audit financier que nous n'avons jamais vu. (…) Je veux savoir pourquoi il y a un tel trou dans la raquette", a déclaré Christophe Guilloteau au moment de faire voter l'augmentation de 5% de la contribution annuelle du Département.

Méfiant, le Nouveau Rhône ne versera ce surplus que sous conditions. Le SDMIS devra ainsi diminuer son parc d'engins et échelonner ses projets immobiliers sur une période plus longue. Il est également demandé de remettre plus haut sur la pile des projets en attente ceux qui concernent le territoire, plutôt que de donner trop souvent la priorité à la Métropole lyonnaise.